Ajker Patrika
ক্রিকেট

সাকিবের প্রতি নমনীয় আচরণের আশ্বাস বিএনপি প্রার্থী আমিনুলের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৯: ৫৮
সাকিবের প্রতি নমনীয় আচরণের আশ্বাস বিএনপি প্রার্থী আমিনুলের
সাকিব আল হাসানের প্রতি নমনীয় আচরণের আশ্বাস আমিনুল হকের। ছবি: সংগৃহীত

সাকিব আল হাসানকে বাংলাদেশের জার্সিতে আবার কবে দেখা যাবে—গত ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভায় দুই পরিচালক আমজাদ হোসেন, আসিফ আকবরের কথার পর এই আলোচনা জোরালো হয়ে উঠেছে। যদি সাকিব দেশে ফিরেন, তাহলে তাঁর প্রতি নমনীয় আচরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফুটবল দলের সাবেক গোলরক্ষক আমিনুল হক।

ক্রিকেটার সাকিবের চেয়ে রাজনীতিবিদ সাকিব পরিচয়টা বড় হয়ে ওঠার কারণেই তাঁর দেশের হয়ে পুনরায় খেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারের নামে অনেক মামলা রয়েছে। সাকিবকে দেশে ফেরানো প্রসঙ্গে আজ বিএনপির ঢাকা-১৬ আসনের মনোনীত প্রার্থী আমিনুল হকের কণ্ঠে সেই একই কথার প্রতিধ্বনি। আমিনুল বলেন, ‘সাকিবের যে সিদ্ধান্ত, সেটা রাষ্ট্র নেবে। কারণ, আইনের যে বিষয়গুলো রয়েছে, সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি একজন খেলোয়াড় হিসেবে সব সময় সাকিবের পক্ষে থেকেছি। আমিও চাই সাকিবের মতো একজন বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় যেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে।’

নিজে একজন খেলোয়াড় হওয়ায় আমিনুল হয়তো বুঝতে পারছেন, দেশের জার্সিতে খেলতে না পারায় সাকিবের কতটা খারাপ লাগছে। বাংলাদেশ ফুটবল দলের সাবেক গোলরক্ষক বলেন, ‘সাকিবের যে ভুলগুলো হয়েছে বিগত সময়ে সেগুলো রাষ্ট্র বিচার-বিশ্লেষণ করে তাকে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দেশে এনে সে যদি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের হয়ে খেলার ইচ্ছা পোষণ করে এবং বাংলাদেশ সরকার হিসেবে আল্লাহ যদি আমাদের কবুল করেন, আমরা অবশ্যই সাকিবের বিষয়ে নমনীয় আচরণ করব ইনশা আল্লাহ।’

বর্তমান বিসিবির বৈধতা নিয়ে আমিনুল প্রশ্ন তুলেছেন আবারও। বিএনপির ঢাকা-১৬ আসনের মনোনীত প্রার্থী আজ বিসিবিকে নিয়ে বলেন, ‘দেখুন আমি যেটা বলি, আমাদের বর্তমান ক্রিকেট বোর্ড একটি প্রশ্নবিদ্ধ ক্রিকেট বোর্ড। সঠিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কিন্তু এই ক্রিকেট বোর্ড নির্বাচিত হয়নি। যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ থাকে, সেখানে তাদের অনভিজ্ঞতা অবশ্যই থাকবে। কারণ, যাঁরা ক্রিকেট বোর্ডে দায়িত্ব পালন করছেন, দুই একজন ছাড়া তাদের বিগত সময়ে ক্রিকেট বোর্ড পরিচালনা করার মতো অভিজ্ঞতা ছিল না। যার কারণে এই সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে এবং আল্লাহ যদি আমাদের কবুল করেন, আশা করি আমরা এই ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে ভবিষ্যতে বসে পূর্ণ সমাধান করব ইনশা আল্লাহ।’

হঠাৎ সাকিবকে ফেরানোর চিন্তা বিসিবিরহঠাৎ সাকিবকে ফেরানোর চিন্তা বিসিবির

২০২৪ সালের ৩ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের এক দিন আগে মাশরাফি বিন মর্তুজার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন তামিম। অতিথি খাতায় তাঁর নাম থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয় ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার উদ্ধার করা একটি খাতা থেকে। মাঝেমধ্যেই সেই খাতা ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। আসিফ আকবর সেই ঘটনাকে ইঙ্গিত করে ২৪ জানুয়ারি বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভা শেষে বলেছিলেন, ‘দুইটা-তিনটা উদাহরণ আছে বাংলাদেশে। এক মাশরাফি বিন মর্তুজা। সে বাংলাদেশে অবস্থান করছে এবং ৩ আগস্টের পর আরেকজন ক্রিকেটার সেও বাংলাদেশে অবস্থান করছে। তো আমার মনে হয়, সেই দুজনও যদি থাকতে পারে, তাহলে সাকিব আল হাসানও থাকতে পারে।’ এদিকে গত কয়েক দিন ধরে সামাজিক মাধ্যমে সাকিবের মাগুরার বাড়ি নতুন করে সেজে ওঠার ছবি দেখা যাচ্ছে।

বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভায় সাকিবকে নিয়ে কথা ওঠার পরের দিনই (২৫ জানুয়ারি) সংবাদমাধ্যমে আমিনুল জানিয়েছিলেন, এই সিদ্ধান্ত (সাকিবকে দেশে ফেরানো) বিসিবি নিতে পারে না। বাংলাদেশের সাবেক গোলরক্ষক বলেন, ‘এখন ক্রিকেট বোর্ড স্টান্টবাজি করে, আপনাদের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রশ্ন করার আগেই সাকিবকে দেশে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে (বলে ফেলেছে)। এই সিদ্ধান্ত ক্রিকেট বোর্ড নিতে পারে না। সাকিবের ইস্যুতে রাষ্ট্রীয় আইনের ব্যাপার। সেই আইন অমান্য করে ক্রিকেট বোর্ডের কোনো এখতিয়ার নেই সাকিবকে ফিরিয়ে আনার। সাকিব ফিরে আসুক আমরা অবশ্যই চাই, তবে রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্য দিয়ে সাকিবকে ফিরিয়ে আনতে হবে।’ ২০২৪ সালের অক্টোবরে ভারতের বিপক্ষে কানপুর টেস্টের পর সাকিব আর বাংলাদেশের হয়ে খেলতে পারেননি।

বিষয়:

খেলাসাকিব আল হাসানক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন: প্রতিপক্ষের সমালোচনায় অলি, থেমে নেই হুমামও

‘আমাকে বিয়ে করো’, এপস্টেইনকে বলেছিলেন প্রিন্স অ্যান্ড্রুর স্ত্রী, টাকাও ধার চেয়েছিলেন

বান্দরবানে সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার হাবিবুর নিহতের তিন বছর, সেনাবাহিনীর শ্রদ্ধা

৯ বছরের প্রেম, বিয়ের দুই মাস পরই স্বামীকে হত্যা

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৯ বছরের প্রেম, বিয়ের দুই মাস পরই স্বামীকে হত্যা

৯ বছরের প্রেম, বিয়ের দুই মাস পরই স্বামীকে হত্যা

কর্মী নেবে বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, কর্মস্থল ঢাকা

কর্মী নেবে বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, কর্মস্থল ঢাকা

রমজান শুরুর সম্ভাব্য তারিখ এক দিন পেছাল, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা

রমজান শুরুর সম্ভাব্য তারিখ এক দিন পেছাল, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা

চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন: প্রতিপক্ষের সমালোচনায় অলি, থেমে নেই হুমামও

চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন: প্রতিপক্ষের সমালোচনায় অলি, থেমে নেই হুমামও

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি

সম্পর্কিত

সাকিবের প্রতি নমনীয় আচরণের আশ্বাস বিএনপি প্রার্থী আমিনুলের

সাকিবের প্রতি নমনীয় আচরণের আশ্বাস বিএনপি প্রার্থী আমিনুলের

অথচ বিপিএলে খেলা নিয়েই সন্দিহান ছিলেন মাহমুদউল্লাহ

অথচ বিপিএলে খেলা নিয়েই সন্দিহান ছিলেন মাহমুদউল্লাহ

ভারত-পাকিস্তান ইস্যু টেনে আইসিসিকে নিরপেক্ষ হওয়ার আহ্বান আফ্রিদির

ভারত-পাকিস্তান ইস্যু টেনে আইসিসিকে নিরপেক্ষ হওয়ার আহ্বান আফ্রিদির

বাংলাদেশে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো দেখাবে কারা, জানাল আইসিসি

বাংলাদেশে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো দেখাবে কারা, জানাল আইসিসি