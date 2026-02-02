Ajker Patrika
ক্রিকেট

ভারত-পাকিস্তান ইস্যু টেনে আইসিসিকে নিরপেক্ষ হওয়ার আহ্বান আফ্রিদির

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারত-পাকিস্তান ইস্যু টেনে আইসিসিকে নিরপেক্ষ হওয়ার আহ্বান আফ্রিদির
দুঃখ প্রকাশ করেছেন আফ্রিদি। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তান ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই ক্রিকেটবিশ্বে উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মতো করে মন্তব্য করছেন সাবেক ক্রিকেটাররা। পিছিয়ে নেই পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক আফ্রিদি। ভারত-পাকিস্তান ইস্যু টেনে আইসিসিকে নিরপেক্ষ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল মোস্তাফিজুর রহমান আইপিএল থেকে বাদ পড়ায়। এরপর নিরাপত্তা শঙ্কার কথা জানিয়ে ভারতের পরিবর্তে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিতে আইসিসিকে চিঠি দেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কিন্তু বিসিবির অনুরোধ রাখেনি ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। উল্টো বাংলাদেশকে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বারবার আলোচনায় বসেছে আইসিসি।

তাতে অবশ্য কোনো লাভ হয়নি। ভারতে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তে অটুট ছিল বিসিবি। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেয় আইসিসি। বাংলাদেশ বাদ পড়ার পর প্রতিবাদ জানায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকিও দিয়ে রেখেছিলেন পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। শেষ পর্যন্ত বয়কটের পথে না হাঁটলেও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে না বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার। পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তে দুঃখ পেয়েছেন আফ্রিদি। তবে সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন তিনি।

এক্সে আফ্রিদি লিখেছেন, ‘আমি সব সময় বিশ্বাস করি, রাজনীতি যেখানে দরজা বন্ধ করে দেয়, ক্রিকেট সেখানে নতুন দরজা খুলে দিতে পারে। দুঃখজনকভাবে পাকিস্তান এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে খেলবে না। আমি আমার সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি। এখন আইসিসির উচিত এটা প্রমাণ করা যে–কথার মাধ্যমে নয়, সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যে তারা নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং সব সদস্য দেশের প্রতি ন্যায়সঙ্গত।’

এর আগে গত বছর এজবাস্টনে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডসে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররা। ক্রীড়াঙ্গনে রাজনীতি প্রবেশ করায় সে সময়ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন আফ্রিদি, ‘খেলাধুলা মানুষকে কাছাকাছি আনে। কিন্তু যদি সব কিছুর মধ্যে রাজনীতি ঢুকে পড়ে, তাহলে আমরা কীভাবে এগোবে? কখনও কখনও একটি ‘খারাপ ডিম’ সবার জন্য পরিস্থিতি নষ্ট করে দেয়।’

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপআফ্রিদিক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন: প্রতিপক্ষের সমালোচনায় অলি, থেমে নেই হুমামও

বান্দরবানে সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার হাবিবুর নিহতের তিন বছর, সেনাবাহিনীর শ্রদ্ধা

‘আমাকে বিয়ে করো’, এপস্টেইনকে বলেছিলেন প্রিন্স অ্যান্ড্রুর স্ত্রী, টাকাও ধার চেয়েছিলেন

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি

৯ বছরের প্রেম, বিয়ের দুই মাস পরই স্বামীকে হত্যা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৯ বছরের প্রেম, বিয়ের দুই মাস পরই স্বামীকে হত্যা

৯ বছরের প্রেম, বিয়ের দুই মাস পরই স্বামীকে হত্যা

কর্মী নেবে বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, কর্মস্থল ঢাকা

কর্মী নেবে বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, কর্মস্থল ঢাকা

রমজান শুরুর সম্ভাব্য তারিখ এক দিন পেছাল, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা

রমজান শুরুর সম্ভাব্য তারিখ এক দিন পেছাল, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা

চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন: প্রতিপক্ষের সমালোচনায় অলি, থেমে নেই হুমামও

চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন: প্রতিপক্ষের সমালোচনায় অলি, থেমে নেই হুমামও

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি

সম্পর্কিত

অথচ বিপিএলে খেলা নিয়েই সন্দিহান ছিলেন মাহমুদউল্লাহ

অথচ বিপিএলে খেলা নিয়েই সন্দিহান ছিলেন মাহমুদউল্লাহ

ভারত-পাকিস্তান ইস্যু টেনে আইসিসিকে নিরপেক্ষ হওয়ার আহ্বান আফ্রিদির

ভারত-পাকিস্তান ইস্যু টেনে আইসিসিকে নিরপেক্ষ হওয়ার আহ্বান আফ্রিদির

বাংলাদেশে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো দেখাবে কারা, জানাল আইসিসি

বাংলাদেশে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো দেখাবে কারা, জানাল আইসিসি

বিশ্বকাপের ম্যাচ পাকিস্তান বয়কট করায় ভারত কী বলছে

বিশ্বকাপের ম্যাচ পাকিস্তান বয়কট করায় ভারত কী বলছে