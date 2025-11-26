অলরাউন্ডারদের সিংহাসনে বসলেন সিকান্দার রাজা

ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টি অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠে এসেছেন সিকান্দার রাজা। প্রথমবারের মতো সংক্ষিপ্ত সংস্করণের অলরাউন্ডারদের সিংহাসনে বসলেন জিম্বাবুয়ের এই তারকা ক্রিকেটার। আজ আইসিসি প্রকাশিত টি-টোয়েন্টি অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ উন্নতি করেছেন রাজা।
তাঁর রেটিং পয়েন্ট ২৮৯। রাজা শীর্ষে উঠে আসায় দুইয়ে নেমে গেছেন পাকিস্তানের তরুণ অলরাউন্ডার সাইম আইয়ুব। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ২৬৯। সেরা দশে আরও দুটি পরিবর্তন এসেছে। এক ধাপ উন্নতি করে সাতে উঠে এসেছেন পাকিস্তানের মোহাম্মদ নাওয়াজ। এক ধাপ পিছিয়ে আটে নেমে গেছেন দীপেন্দ্র সিং।
এর আগে গত সেপ্টেম্বরে ওয়ানডে অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছিলেন রাজা। পরবর্তীতে তাঁকে হটিয়ে শীর্ষস্থানের দখল নেন আফগানিস্তানের আজমতউল্লাহ ওমরজাই। এই পেস বোলিং অলরাউন্ডারের উথ্থানে বর্তমানে দুইয়ে আছেন রাজা।
টেস্ট ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশিদের মধ্যে সবার ওপরে আছেন মুশফিকুর রহিম। ৭ ধাপ এগিয়ে বর্তমানে ৩০ নম্বরে আছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। মিরপুরে শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করেন মুশফিক। সমান ৮ ধাপ উন্নতি করেছেন লিটন দাস ও মুমিনুল হক। তাঁরা আছেন যথাক্রমে ৩৭ ও ৪৬ নম্বরে। বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৪ ধাপ এগিয়ে ১৫ তম স্থানে আছেন তাইজুল ইসলাম।
ড্যারেল মিচেলকে নিচে নামিয়ে ওয়ানডে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছেন রোহিত শর্মা। ভারতের সাবেক অধিনায়কের সংগ্রহ ৭৮১ রেটিং পয়েন্ট। ৭৬৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছেন মিচেল। টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে আট ধাপ উন্নতি করে চারে উঠে এসেছেন সাহিবজাদা ফারহান। যথারীতি শীর্ষেই আছেন অভিষেক শর্মা। তার রেটিং পয়েন্ট ৯২০।
ক্রীড়া ডেস্ক
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হাইলাইন ডিফেন্স নিয়ে নিজের অবস্থানে অনড় কোচ পিটার বাটলার। এমন কৌশলে বড় ভয়টা থাকে প্রতিপক্ষের পাল্টা আক্রমণ নিয়ে। সেটাই প্রথমার্ধে পিছিয়ে রাখল বাংলাদেশকে। বল পজিশনে স্বাগতিকেরা এগিয়ে থাকলেও ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় মালয়েশিয়া।
জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ সপ্তম মিনিটে শামসুন্নাহার জুনিয়রের ক্রসে মনিকা চাকমা মাথা ছোঁয়াতে পারলেই এগিয়ে যেতে পারত বাংলাদেশ। পরের মিনিটে ঋতুপর্না চাকমার কর্নারে শামসুন্নাহার জুনিয়র হেড করলেও তা দূরের পোস্টের বাইরে চলে যায়।
বাংলাদেশের একের পর এক আক্রমণ সামলে মালয়েশিয়া অপেক্ষায় ছিল পাল্টা আক্রমণের। সেই সুযোগটা সফরকারীদের এল ২৯ মিনিটে। বাংলাদেশের হাইলাইন ডিফেন্সের সুবিধা নিয়ে মালয়েশিয়াকে এগিয়ে দেন নুর আইনসিয়া বিন্তি মুরাদ। মাঝমাঠ থেকে দারুণ এক চিপে তাঁর উদ্দেশে বল বাড়ান নুহাদফিনা মোফ ফিরদাউস। আইনসিয়ার গতি সঙ্গে পেরে ওঠেননি বাংলাদেশের সেন্টারব্যাক কোহাতি কিসকু। তাই তাঁকে ঠেকাতে পোস্ট ছেড়ে সামনে চলে আসেন গোলরক্ষক রুপনা চাকমা। সেটাই বড় ক্ষতি করে দেয় স্বাগতিকদের। রুপনাকে কাটাতে কোনো অসুবিধাই হয়নি আইনসিয়ার। বাঁ পায়ের কোনাকুনি শটে বক্সের বাইরে থেকে ফাঁকা জাল কাঁপান মালয়েশিয়ার এই মিডফিল্ডার।
প্রথমার্ধের বাকিটা সময়ও পাল্টা আক্রমণে নির্ভর করে খেলে মালয়েশিয়া। আর বাংলাদেশ সেভাবে আক্রমণের সুযোগ পায়নি বললে চলে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২০২৬ বিপিএলের পাঁচটি চূড়ান্ত দলের নাম গত ৪ নভেম্বর ঘোষণা করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের ঘোষিত দলের মধ্যে ছিল রংপুর, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেট। হুট করে নিলামের এক সপ্তাহে নতুন করে দল পেল নোয়াখালী। বিপিএলের ইতিহাসেই যা ব্যতিক্রম ঘটনা।
বিপিএলে বরাবরই চমকজাগানিয়া সব বিষয় ঘটে থাকে। এবার টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই দেখা যাচ্ছে এমনই ঘটনা। নোয়াখালী দল পেতে একটি প্রতিষ্ঠান যখন শুরুতে চেষ্টা করেছিল, তখন বিসিবি তাদের আবেদন অনুমোদন দেয়নি। হঠাৎ নোয়াখালীর ফ্র্যাঞ্চাইজি পেয়েছে দেশ ট্রাভেলস। কীভাবে নোয়াখালী প্রথমবারের মতো বিপিএলের দল পেল, সে ব্যাখ্যায় বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠু আজ সংবাদমাধ্যমকে তাঁর বিশদ ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘৫ দল চূড়ান্ত হওয়ার পর (ক্রিকেটারদের সংগঠন) কোয়াবের সঙ্গে বসেছিলাম। তারা অনুরোধ করেছিল ৬টা দল হলে অন্তত আরও ১৫–২০ স্থানীয় ক্রিকেটারের কিছু উপার্জন করার সুযোগ মেলে বিপিএল থেকে। তবে আমাদের ১০ কোটি টাকার শর্ত পূরণ না করলে তো নিতে পারি না। শেষ মুহূর্তে দেখলাম অনেকে আগ্রহ দেখাচ্ছিল। তিন দিন আগে তাদের আবার বলেছিলাম আগ্রহী হলে টাকা জমা দেন। এর মধ্যে দেশ ট্রাভেলস টাকা জমা দিয়েছে। অনেক ব্যাংক গ্যারান্টির জায়গায় ক্যাশ টাকা দিয়েছে। আর্থিক বিষয় দেখেই তাদের যুক্ত করেছি। এটা আমাদের বিবেচনা করেছি স্থানীয় ১৫–১৬ ক্রিকেটারদের সুযোগ বিবেচনা করে।’
পাঁচ দলের জায়গায় ছয় দল থাকলে সূচি মেলাতেও সুবিধা হয় বলে ইফতেখারের যুক্তি, ‘পাঁ দলের সূচি হলে প্রতিদিন দুটো ম্যাচ দেওয়া যায় না। সে কারণে একটা অতিরিক্ত দল নিয়েছি।’ ইফতেখার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, পারিশ্রমিক ও ফিক্সিংয়ের ব্যাপারে এবার তারা সর্বোচ্চ সতর্ক ও কঠোর অবস্থানে থাকবেন। টুর্নামেন্টে ২৫০ উঁচু মানের দেশি-বিদেশি খেলোয়াড় নিশ্চিত করতে চায় বিসিবি।
ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিপিএলের দায়িত্ব পেয়েছিল আইএমজি। তিন বছরের জন্য আইপিএলে কাজ করা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে বিসিবি। চুক্তিটা কার্যকর হবে পরের বিপিএল থেকে। যার ফলে আগামী বিপিএলের জন্য তাদের সঙ্গে খণ্ডকালীন চুক্তি করতে চেয়েছিল বিসিবি। সেটা পুরোপুরি হচ্ছে না। এই বিপিএলে বিসিবির সঙ্গে কাজ করতে দেখা যাবে না আইএমজিকে।
২০২৬ বিপিএলের নিলাম হবে ৩০ নভেম্বর। ১৯ ডিসেম্বর সিলেট থেকে টুর্নামেন্ট শুরু। তবে তার আাগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে ঢাকায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তারিখ এখন ঘোষণা করেনি বিসিবি। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ২৩ জানুয়ারি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে শামীম হোসেন পাটোয়ারি না থাকায় সরাসরি নির্বাচকদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন লিটন দাস। লিটনের অভিযোগের জবাব দিয়েছেন প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ লিপু। তাঁর মতে, নির্বাচক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জায়গা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।
আজকের পত্রিকাকে লিপু বলেন, ‘আমরা তো নির্বাচক প্যানেলে আছি। আমাদেরও দায়িত্ব আছে। ক্রিকেট বোর্ড থেকে আমরাও নিয়োগপ্রাপ্ত। আমরা দলটা গড়ব। সেই আলোকে আমরা শামীমের জায়গায় মনে করি চার–পাঁচে খেলার মতো একজন ব্যাটার দরকার। তাই একটা পরিবর্তন এনে দলটা ক্রিকেট অপারেশন্সকে পাঠাই। ক্রিকেট অপারেশন্স আমাদের ব্যাখ্যাগুলো দেখে। এরপর বোর্ড সেটার অনুমোদন দেয়।’
লিপুর কাছেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন লিটন। প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘দল ঘোষণার পর লিটনই আমাকে কল দেয়। শামীম পাটোয়ারি না থাকার কারণে সে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, এই দলটা দুই ম্যাচের জন্য। তাই নাখোশ না হয়ে এই দলটা নিয়ে দুইটা ম্যাচ খেলতে হবে। এরপর সিরিজ জিততে পারলে আমাদের হাতে সুযোগ থাকবে। কিন্তু শামীমকে দলে না দেখে লিটন খুবই উত্তেজিত ছিল।’
এর আগে আজ সংবাদ সম্মেলেন শামীমকে নিয়ে লিটন বলেন, ‘এটা আমার কল ছিল না। পুরোপুরি নির্বাচকদের কল। আমি জানি না কেন, কিন্তু নির্বাচকেরা আমাকে কোনো কিছু নোটিশ ছাড়াই শামীমকে বাদ দিয়ে দিয়েছে টিম থেকে। কোনো নোটিশ ছাড়াই। আমি এত দিন জানতাম যে একটা দল যখন কেউ সামলায় তখন কমপক্ষে অধিনায়ক জানে যে কোন প্লেয়ারটা ঢুকবে বা কোন প্লেয়ারটা বের হবে।’
শামীমের বাদ পড়ার পেছনে কোনো কারণ দেখেন না লিটন, ‘আমি আশা করি যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা প্লেয়ারই সেরা প্লেয়ার। যার জন্য ন্যাশনাল টিমে আসে। যে ১৫ জনই সিলেক্ট হবে না কেন, তারাই ভালো করবে। কিন্তু আমি শামীমের বাদ হওয়ার পেছনে কোনো কারণ দেখি না। আর আমি কখনো...আমি এটা নোটিশও পাইনি যে কেন সে বাদ পড়েছে। ও টিমে থাকলে ভালো হতো।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে চীনে দাপট দেখিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কাকে ৫-০ গোলে হারিয়ে টানা তৃতীয় জয় তুলে নিয়েছে গোলাম রব্বানী ছোটনের দল।
চংকিংয়ের তংলিয়াং লং স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় বাংলাদেশ। ২৪ মিনিটে আরিফের দারুণ পাস থেকে ইকরামুলের হেডে আসে প্রথম গোল। পাঁচ মিনিট পর অপুর নিখুঁত পাস পেয়ে মানিক দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। প্রথমার্ধ শেষে ২-০ তে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ।
বিরতির পর আরও ধারালো হয়ে ওঠে দল। ৬৪ মিনিটে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ঠান্ডা মাথায় শট নিয়ে গোল করেন অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সাল। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে বায়েজিদের দূরপাল্লার শট লং রেঞ্জে গিয়ে জালে লাগে। ইনজুরি সময়ে হাফ-ভলিতে নিজস্ব স্বাক্ষর রেখে ফয়সাল করেন নিজের দ্বিতীয় ও দলের পঞ্চম গোল।
তিন ম্যাচে তিন জয় নিয়ে বর্তমানে টেবিলের শীর্ষে আছে বাংলাদেশ। ম্যাচ শেষে প্রধান কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন বলেন, ‘ছেলেরা ৯০ মিনিট ভালো ফুটবল খেলেছে। গোলের সুযোগ তৈরি করেছে এবং কাজে লাগিয়েছে। আগামী দুটি ম্যাচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’
২৮ নভেম্বর বাহরাইনের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ।
