বাংলাদেশকে বাদ দেওয়া আইসিসির সঠিক সিদ্ধান্ত মনে করছেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশকে বাদ দেওয়া আইসিসির সঠিক সিদ্ধান্ত মনে করছেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। ছবি: ক্রিকইনফো

শেষ মুহূর্তে এসে বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বকাপ হওয়ায় আইসিসিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন জেসন গিলেস্পি, শহীদ আফ্রিদির মতো বিদেশি তারকারা। তবে ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটারের মতে আইসিসি যা করেছে, ঠিকই আছে।

সূচি অনুযায়ী বিশ্বকাপে বাংলাদেশের তিন ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে ও এক ম্যাচের ভেন্যু ছিল মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে। তবে নিরাপত্তাইস্যুতে বিসিবি ভারত থেকে বিশ্বকাপের ম্যাচ সরিয়ে শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরের ব্যাপারে আইসিসির কাছে অনেক অনুরোধ করেছিল। আইসিসিও বিসিবিকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, হয় ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে হবে না হলে বিশ্বকাপ বর্জন করতে হবে। শেষ পর্যন্ত বিসিবি-আইসিসি যার যার সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের।

বাংলাদেশকে ছাড়া যে আইসিসি বিশ্বকাপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা ঠিক কি না—এই ব্যাপারে উইজডেন পডকাস্টে কথা বলেন মার্ক বুচার। ইংল্যান্ডের সাবেক এই ক্রিকেটার বলেন,
‘কী করতে হবে, সেটা নিয়ে আইসিসির চিন্তাভাবনা করা উচিত ছিল। নিরাপত্তাইস্যুতে যখন কোনো দল তাদের সরকারের অনুমতি বা নিজে থেকেই বিশ্বকাপে আসতে চায় না, তখন একটা নিয়ম অনুসরণ করা উচিত। তাদের বাদ দেওয়া উচিত ও র‍্যাঙ্কিংয়ে কাছাকাছি কোন দল আছে, তাদের নেওয়া উচিত। তাদের (যারা আসতে চায় না) বাদ দিয়ে টুর্নামেন্ট এগিয়ে নেওয়া উচিত। এটা নিয়ম হওয়ার কথা।’

আইসিসি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দুবাই অফিস, বলছেন ভারতীয় সাংবাদিকআইসিসি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দুবাই অফিস, বলছেন ভারতীয় সাংবাদিক

‘হাইব্রিড মডেলে’র ধারণা যে ভারতের কাছ থেকেই এসেছে, সেটা সবারই জানা। ২০২৩ সালে পাকিস্তান এশিয়া কাপের আয়োজক হলেও ভারত তাদের ম্যাচগুলো খেলেছিল শ্রীলঙ্কায়। একই ঘটনা ঘটেছে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ক্ষেত্রেও। পাকিস্তান টুর্নামেন্টের আয়োজক হলেও আইসিসির এই ইভেন্টে রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা খেলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বিসিবি ম্যাচগুলো ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরানোর ব্যাপারে আইসিসিকে অনুরোধ করেছিল। শেষ পর্যন্ত যে যার সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় বাংলাদেশের আর বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না।

বুচারের মতে ক্রিকেটে নিয়ম সবার ক্ষেত্রে সমান হওয়া উচিত। ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার বলেন, ‘চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ক্ষেত্রে ভারতের একটা উদাহরণ আছে আমাদের কাছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল ব্যাপারটা কী। আমি এটা ভাবছি না যে সবাই ভারতের মতো অবস্থায় আছে এবং একই কাজ তারা করছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে টাকা পয়সা কোত্থেকে আসে, সেটার চেয়ে ক্রিকেটের অখণ্ডতা বজায় রাখা খুব জরুরি।’

আইসিসি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা হলেও কেউ কেউ তাকে মজা করে বলেন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। ২০২৪ থেকে ২০২৭ সালের প্রস্তাবিত অর্থ মডেল অনুসারে আইসিসির মোট রাজস্বের ৩৮.৫০ শতাংশ আয় করে থাকে বিসিসিআই। তাছাড়া বড় ইভেন্টগুলোতে নকআউট পর্বের ম্যাচও ভারতের চাওয়াতেই হয়ে থাকে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়্যারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে কদিন আগে শারদা উগরা নামে এক ভারতীয় সাংবাদিক বলেন, ‘অবশ্যই, কারণ এখন সবাই জানে—সবার মধ্যেই এই সচেতনতা তৈরি হয়েছে, আইসিসি আসলে বিসিসিআইয়ের দুবাই অফিস ছাড়া আর কিছুই নয়। বিসিসিআই যা চায়, আইসিসি সেভাবেই চলে; এবং আমরা দেখেছি যে তাদের এক্সিকিউটিভ বোর্ডও একইভাবে সাড়া দেয়। তাই এই সিদ্ধান্তটি যেভাবে নেওয়া হয়েছে, তাতে আমি মোটেও অবাক হইনি।’

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশ শেষ মুহূর্তে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় স্কটল্যান্ড সুযোগ পেয়েছে। আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে স্কটল্যান্ড এখন ১৪ নম্বরে অবস্থান করছে। ক্রিকেট স্কটল্যান্ড গতকাল রিচি বেরিংটনকে অধিনায়ক করে বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। মূল সদস্যের সঙ্গে দুইজন ট্রাভেলিং রিজার্ভ ও তিনজন নন-ট্রাভেলিং রিজার্ভ নিয়েছে স্কটল্যান্ড। আফগান বংশোদ্ভূত পেসার জাইনুল্লাহ ইহসান স্কটল্যান্ডের বয়সভিত্তিক দলে নিয়মিত খেললেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো খেলেননি।

বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে স্কটল্যান্ডের প্রতিপক্ষ ইতালি, ইংল্যান্ড, নেপাল এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরুর দিনই কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলবে স্কটল্যান্ড। ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতাতেই ইতালি ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে স্কটল্যান্ড। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ১৭ ফেব্রুয়ারি নেপালের বিপক্ষে খেলবে স্কটিশরা।

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
