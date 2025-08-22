শ্রেয়াস আইয়ারকে নিয়ে ভারতে আসলে হচ্ছেটা কী

ক্রীড়া ডেস্ক
১৯ আগস্ট এশিয়া কাপের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ১৫ সদস্যের দল ঘোষণার পরই হৈচৈ শুরু। তোলপাড়টা হচ্ছে মূলত শ্রেয়াস আইয়ারকে নিয়ে। কারণ, ভারতীয় এই তারকা ক্রিকেটারকে নেওয়া হয়নি এশিয়া কাপের দলে। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার তো বটেই, এমনকি শ্রেয়াসের বাবা সন্তোষ আইয়ারও কথা বলেছেন এই ব্যাপারে।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে শ্রেয়াস সবশেষ খেলেছেন ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে বেঙ্গালুরুতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ভারতের জার্সিতে টি-টোয়েন্টি দীর্ঘদিন ধরে খেলতে না পারলেও আইপিএলে দারুণ ছন্দে আছেন। আইপিএলে যে ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়েই শ্রেয়াস খেলেন, তিনি পুরোদস্তুর ‘ক্যাপ্টেইন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’। ব্যাটার, অধিনায়ক—সব দিক থেকেই শ্রেয়াস দুর্দান্ত। ২০২০ সালে তাঁর নেতৃত্বে দিল্লি ক্যাপিটালস ফাইনালে উঠে রানার্সআপ হয়েছে। ২০২৪ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্স আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রেয়াসের অধিনায়কত্বেই। এ বছরের জুনে আইপিএলে পাঞ্জাব যে ১১ বছর পর ফাইনালে উঠেছে, সেখানেও অধিনায়ক আইয়ার।
পাঞ্জাব এবার আইপিএলে খেলেছে পাঞ্জাব কিংস নামে। দলকে ফাইনালে তোলার পাশাপাশি ব্যাটিংয়েও দারুণ ছন্দে ছিলেন শ্রেয়াস। ৫০.৩৩ গড় ও ১৭৫.০৭ স্ট্রাইকরেটে করেন ৬০৪ রান। দল রানার্সআপ হলেও তাঁর অধিনায়কত্ব বেশ প্রশংসিত হয়েছে। আইপিএলে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পরও ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে কেন জায়গা হলো না, সেটা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন শ্রেয়াসের বাবা সন্তোষ আইয়ার। হিন্দুস্তান টাইমসকে সন্তোষ বলেন, ‘দিল্লি ক্যাপিটালস থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স, কলকাতা নাইট রাইডার্স থেকে পাঞ্জাব কিংস—আইপিএলে নিয়মিত ভালো খেলছে। সেটাও আবার অধিনায়ক হিসেবে। গত বছর তাঁর নেতৃত্বে কলকাতা নাইট রাইডার্স আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। পাঞ্জাব কিংস এবার তাঁর নেতৃত্বে ফাইনালে খেলেছে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে খেলতে হলে শ্রেয়াসকে আর কী করতে হবে।’
এদিকে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফ মনে করছেন, শ্রেয়াসকে এশিয়া কাপে না নিয়ে ভারতের নির্বাচক কমিটি ও টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁর (শ্রেয়াস) প্রতি অন্যায় করেছে। তবে বিসিসিআইয়ের প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার বলেছেন, ‘শ্রেয়াসের ব্যাপারে যদি বলি, তাহলে এখানে তারও কোনো দোষ নেই। এমনকি দোষটা আমাদেরও না। আসল ব্যাপার হলো মাত্র ১৫ জন নিয়ে দল দিতে হয়। এখন তাকে অপেক্ষা করতে হবে সুযোগের জন্য।’
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট থেকে রোহিত শর্মা এরই মধ্যে অবসর নিয়েছেন। রোহিতের পরিবর্তে এই দুই সংস্করণে অধিনায়কত্বের শূন্যস্থান বিসিসিআই এরই মধ্যে পূরণ করেছে। এদিকে এ বছরের এপ্রিলে তিনি ৩৮ বছর পূর্ণ করেছেন। বেশি দিন হয়তো ওয়ানডেও খেলবেন না। তখন রোহিতের পরিবর্তে ওয়ানডে অধিনায়ক কে হবেন, এটা নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানা কথাবার্তা। ভবিষ্যতে এই শূন্যস্থান (ওয়ানডে অধিনায়ক) শ্রেয়াস পূর্ণ করতে পারেন বলে আলোচনা চলছে।
বিসিসিআই সেক্রেটারি দেবজিত সাইকিয়া শ্রেয়াসের ভবিষ্যতে ওয়ানডে অধিনায়ক হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা উড়িয়ে দিয়েছেন। হিন্দুস্তান টাইমসকে আজ দেবজিত বলেন, ‘এটা আমার কাছে কেবলই একটা সংবাদ। তেমন কোনো আলাপ-আলোচনা হয়নি।’ শ্রেয়াস আইসিসি ইভেন্টের শিরোপাও জিতেছেন। এ বছরের ৯ মার্চ দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। ৪৮.৬০ গড়ে আইসিসির এই ইভেন্টে শ্রেয়াস করেন ২৪৩ রান। দুটি ফিফটিও করেছেন তিনি।
