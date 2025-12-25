মাঠের ক্রিকেটের বাইরের বিষয় নিয়েও ভাবতে হচ্ছে ইংল্যান্ডকে

ক্রীড়া ডেস্ক
১১ দিনেই অ্যাশেজ খুইয়ে ফেলার পর হতাশ ‘বার্মি আর্মি’রা। অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকেরাও কি একটু হতাশ নয়! উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিকেট দেখবেন বলে আগামীকাল ভোরে মেলবোর্নে শুরু হতে যাওয়া বক্সিং ডে টেস্টে মাঠে যাওয়ার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। কিন্তু অ্যাশেজ মেলবোর্নে আসার আগেই সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া। তাতেই নিভে গেছে উত্তেজনার আগুন। সিরিজের বাকি দুটি টেস্ট তাই এক অর্থে নিয়মরক্ষারই।
কিন্তু ইংল্যান্ডের জন্য তা স্রেফ নিছক আনুষ্ঠানিকতার নয়। অ্যাশেজ পুনরুদ্ধারের যে স্বপ্ন নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পা রেখেছিল ইংল্যান্ড, তা মিইয়ে যাওয়ার পর পরের দুটি টেস্ট বেন স্টোকসদের জন্য হবে আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার। বক্সিং ডে টেস্টে সেই চেষ্টাই করবে ইংল্যান্ড।
তবে শুধু মাঠের ক্রিকেট নয়, মাঠের বাইরের বিষয় নিয়েও ভাবতে হচ্ছে বেন স্টোকস ও তাঁর দলকে। ব্রিসবেন ও অ্যাডিলেড টেস্টের মাঝের বিরতিতে কুইন্সল্যান্ডের পর্যটন শহর নুসায় অবকাশ যাপনে গিয়েছিলেন ইংলিশ ক্রিকেটাররা। যেটাকে ‘স্ট্যাগ ডু’ বা ব্যাচেলর পার্টির সঙ্গে তুলনা করেছে ইংল্যান্ডের পত্রপত্রিকা। অ্যাডিলেডে জিতে সিরিজ বাঁচিয়ে রাখতে পারলে স্টোকসদের সেই অবকাশ যাপন নিয়ে হয়তো হইচই-ই হতো না। কিন্তু হচ্ছে, কারণ প্রথম তিন টেস্ট হেরেই আগেভাগে সিরিজ খুইয়ে বসেছে দল। অ্যাডিলেডে হারের পর ক্রিকেটারদের সে অবকাশ যাপনের চিত্রও বাইরে আসতে শুরু করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মদ্যপ অবস্থায় হোটেলে ফেরার পথ খুঁজছেন ওপেনার বেন ডাকেট। চারদিকে সমালোচনার মুখে সফর চলাকালে অতিরিক্ত মদ্যপান কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় জানিয়ে ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ইংল্যান্ড দলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কি।
এসব ঘটনা নিয়ে ভাবতে না চাইলেও পিছু ছাড়ছে না স্টোকসদের। মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্ট শুরুর আগে গতকাল সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন বেন স্টোকস। নুসায় অবকাশ যাপন নিয়েও সেখানে একের পর এক প্রশ্নের মুখে পড়তে হলো তাঁকে। অযাচিত এক চাপের মধ্যেও দলকে আগলে রাখার চেষ্টা করে গেলেন ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক, ‘এ মুহূর্তে আমার প্রধান ভাবনা খেলোয়াড়দের মানসিক কল্যাণ এবং তারা যেন শুক্রবার শুরু হতে যাওয়া মেলবোর্ন টেস্টের জন্য প্রস্তুত থাকে, সেটা দেখা। সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকেও চাপ এলে তা ব্যক্তিগতভাবে খুব কঠিন হয়ে ওঠে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে নেতৃত্বস্থানীয়দের সমর্থন পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’
আর অধিনায়ক হিসেবে দলের পাশেই থাকছেন স্টোকস। চাপের মধ্যে থাকা বেন ডাকেটকে নিয়ে বলতে গিয়ে নিজের অবস্থানটা স্পষ্ট করে দিলেন স্টোকস, ‘অবশ্যই ওর (ডাকেট) কাছে গিয়েছি, ওর কথা বলেছি। পুরো প্রক্রিয়ায় পুরোপুরিভাবে সবটুকু পাশে থাকার কথা জানিয়েছি। এই দলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার ও। সিরিজের দুটি ম্যাচ এখনো বাকি। এই দলের ওপর ভালো প্রভাব ওর (ডাকেটের)।’ নুসায় সতীর্থরা যা করেছে, সেটা ভুল কি না, এমন প্রশ্নে স্টোকসের উত্তর, ‘আমি এর মধ্যেই সব উত্তর দিয়ে দিয়েছি।’
অস্ট্রেলিয়ার মাঠে ১৫ বছর কোনো টেস্ট জিততে পারেনি ইংল্যান্ড। ব্যর্থতার সেই ধারাবাহিকতা এবারও বজায় থাকায় দলের সবকিছুই স্বাভাবিকভাবেই কড়া নজরদারির মধ্যে বলে মনে করেন স্টোকস, ‘৩-০-তে পিছিয়ে থাকলে দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না। তবু সামনে দুটো ম্যাচ আছে, সেটাতেই মনোযোগ দিতে হবে। আর অস্ট্রেলিয়ায় আমরা বহুদিন ধরে ম্যাচ জিততে পারিনি।’ একটা জয়ই এখন খুইয়ে ফেলা অ্যাশেজে সান্ত্বনা হতে পারে ইংলিশদের।
ক্রীড়া ডেস্ক
ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন তাসকিন আহমেদ-মোস্তাফিজুর রহমান। দীর্ঘ সংযুক্ত আরব আমিরাত পর্ব শেষ করে দেশে ফিরছেন তাসকিন। তাঁর সঙ্গে ফিরছেন বাংলাদেশের তারকা বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজও। এবারের আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) মোস্তাফিজ দুর্দান্ত বোলিং করেছেন।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গত রাতে লিগ পর্বে মোস্তাফিজের দুবাই ক্যাপিটালস ও তাসকিনের শারজা ওয়ারিয়র্স। এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে এটাই এই দুজনের শেষ ম্যাচ। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) খেলতে তাঁদের ফিরতে হচ্ছে দেশে। মোস্তাফিজের সঙ্গে বিমানে উঠে সেলফি তুলে তা নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছেন তাসকিন। সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টে তাসকিন দিয়ে রাখলেন বিশেষ বার্তাও। ৩০ বছর বয়সী বাংলাদেশের পেসার ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘আইএল টি-টোয়েন্টি শেষে সতীর্থ মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশে ফিরছি। দারুণ আতিথেয়তার জন্য শারজা ওয়ারিয়র্সকে ধন্যবাদ। এখন বিপিএলে খেলতে উন্মুখ হয়ে আছি।’
২০২৫-২৬ মৌসুমের আইএল টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী দুবাই ক্যাপিটালসের ওয়াকার সালামখেইল। ৯ ম্যাচে ৭.৪৬ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৭ উইকেট। ১৫ উইকেট নিয়ে দুইয়ে তাঁর সতীর্থ মোস্তাফিজ। ৮ ম্যাচে বোলিং করেছেন ৮.০৮ ইকোনমিতে। বাঁহাতের স্লোয়ার-কাটারে ব্যাটারদের বিভ্রান্ত করেছেন। কখনো শুরুটা বাজে হলেও পরে সেটা পুষিয়ে দিয়েছেন। ২১ ডিসেম্বর আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে হয়েছেন ম্যাচসেরা। এই ম্যাচেই এক ওভারে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
মোস্তাফিজের চেয়ে এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে দুই ম্যাচ কম খেলেছেন তাসকিন। শারজার জার্সিতে ৬ ম্যাচে ৮.৭৬ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৯ উইকেট। পরিসংখ্যান দেখে তাঁকে তুলনামূলক বিবর্ণ মনে হলেও আপাতদৃষ্টিতে এতটা বাজে তিনি করেননি।২০ ডিসেম্বর ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে ৪ ওভারে ২০ রানে ২ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। শারজার দেওয়া ৯১ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৩৭ বল আগে ভাইপার্স জিতলেও হারিয়েছিল ৬ উইকেট। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সেটা তাসকিনের ছিল ২০০তম ম্যাচ। এরপর ২২ ডিসেম্বর আবুধাবি নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ৪ ওভারে ৪১ রানে ২ উইকেট নিয়েছিলেন। যেখানে পাওয়ার প্লের (প্রথম ৬ ওভার) মধ্যে নিজের প্রথম ৩ ওভারে ১৬ রানে ২ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন তিনি। ডেথ ওভারে ২৫ রান দিয়েই ইকোনমি ১০.২৫ হয়ে গিয়েছিল।
মোস্তাফিজের আগে থেকেই আমিরাত পর্ব শুরু হয়েছিল তাসকিনের। আবুধাবি টি-টেনে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের হয়ে ৬ ম্যাচে ১১.২৫ ইকোনমিতে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। গত রাতে শারজাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে আইএল টি-টোয়েন্টির প্লে অফে উঠে গেছে দুবাই ক্যাপিটালস। তবে শারজার এখনো প্লে অফে ওঠার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি। চার থেকে ছয় নম্বরে অবস্থান করা গালফ জায়ান্টস, আবুধাবি নাইট রাইডার্স, শারজা ওয়ারিয়র্স—এই তিন দলেরই পয়েন্ট ৬। যাদের মধ্যে গালফ জায়ান্টসের নেট রানরেট -০.১৬১। পাঁচ ও ছয় নম্বরে থাকা আবুধাবি নাইট রাইডার্স ও শারজা ওয়ারিয়র্সের নেট রানরেট -০.৮০৫ ও -০.৮৬৪।
এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে ছয় দলের প্রত্যেকেই ৯ ম্যাচ খেলে ফেলেছে। শারজায় আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে শারজা ওয়ারিয়র্স-ডেজার্ট ভাইপার্স ম্যাচ। প্লে-অফ নিশ্চিত করতে হলে শারজাকে এই ম্যাচ জিততে তো হবেই। এমনকি তাকিয়ে থাকতে হবে রোববার লিগ পর্বের শেষ ম্যাচ গালফ-আবুধাবির ম্যাচের দিকে। এই ম্যাচে যে জিতবে, সেই দলের ৮ পয়েন্ট হবে। তখন ব্যবধান গড়ে দেবে নেট রানরেট। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ডেজার্ট ভাইপার্স। দুই ও তিনে থাকা এমআই এমিরেটস ও দুবাই ক্যাপিটালসের পয়েন্ট ১২ ও ১০।
ক্রীড়া ডেস্ক
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে আটকে রাখা কি এতই সহজ! নিয়মিত গোল করছেন। যদি গোল করতে নাও পারেন, অ্যাসিস্ট করে দলের জয়ে অবদান রাখেন। গত রাতে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু-এর ম্যাচে ঘটেছে এমন ঘটনা। প্রতিপক্ষকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করেছে তাঁর দল আল নাসর।
এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু-এর ম্যাচে গত রাতে আল নাসর খেলেছে আল জাওরার বিপক্ষে। এই ম্যাচে গোল না পেলেও সতীর্থকে দিয়ে একটি গোল করিয়েছেন রোনালদো।রিয়াদের আল আওয়াল পার্কে আল জাওরাকে ৫-১ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। প্রতিপক্ষের রক্ষণ দুর্গ ভেদ করে যেভাবে রোনালদোর অ্যাসিস্টে গোল করেছেন জোয়াও ফেলিক্স, সেটা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। এই ম্যাচে আল নাসরের চার ফুটবলার করেছেন ৫ গোল।
আল জাওরার বিপক্ষে ৩০ মিনিটের মধ্যে ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় আল নাসর। ১২, ১৯ ও ২৯ মিনিটে আল নাসরের গোল তিনটি করেছেন কিংসলে কোমান, ওয়েসলি ও আব্দুল্লাহ আল আমরি। যার মধ্যে কিংসলে কোমানকে দিয়ে গোল করিয়েছেন অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল। ২৯ মিনিটে আমরির গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন ফেলিক্স। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে ব্যবধান চারগুণ করে ফেলে আল নাসর। ৪৪ মিনিটে ডি বক্সের কাছাকাছি গিয়ে রোনালদো পাস রিসিভ করেন। তাঁর সামনে থাকা আল জাওরার ডিফেন্ডারের মাথার ওপর দিয়ে চিপ করে দেন। রোনালদোর পাস রিসিভ করে ফেলিক্স ছুটতে থাকেন আল জাওরার গোলপোস্ট বরাবর। তাঁকে থামাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন আল জাওরার ডিফেন্ডাররা। প্রথমে ফেলিক্সের শট গোলবারে আটকে যাওয়ার পর ডান দিক থেকে আসা প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডার সেটা ক্লিয়ার করতে গেলে বল জালে জড়িয়ে যায়।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতে না হতেই গোলের দেখা পায় আল জাওরা। ৫০ মিনিটে স্ট্রাইকার ইবরাহিম বাদামোসির গোলে ব্যবধান কমায় আল জাওরা। দ্রুতই ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় আল নাসর। ৫৬ মিনিটে কোমান করেন নিজের দ্বিতীয় গোল। শেষ পর্যন্ত ৫-১ গোলের বড় জয়ে মাঠ ছাড়ে আল নাসর। ৬ ম্যাচে ৬ জয়ে পূর্ণ ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ‘ডি’ গ্রুপে শীর্ষস্থানে থেকে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু শেষ করেছে রোনালদোর দল। সমান ৯ পয়েন্ট নিয়ে দুই ও তিনে আল জাওরা ও ইস্তিকলল। গোয়া ৬ ম্যাচ খেলেও কোনো পয়েন্ট পায়নি।
ক্রীড়া ডেস্ক
সংযুক্ত আরব আমিরাতের আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) স্বপ্নের মতো এক সময় কাটিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতের স্লোয়ার-কাটারে ব্যাটারদের বোকা বানিয়েছেন। পাল্লা দিয়ে উইকেট নিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ব্রেকথ্রু এনে দিয়েছেন দুবাই ক্যাপিটালসকে। এক ম্যাচ হাতে রেখেই তাঁর দল উঠে গেছে প্লে অফে।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গত রাতে শারজা ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মোস্তাফিজের এবারের মতো আইএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট শেষ করলেন। পুরো টুর্নামেন্টে বৈচিত্র্যময় বোলিংয়ে উইকেট তুলে নিয়েছেন। কোনো ম্যাচে শুরুতে বাজে বোলিং করলেও পরে সেটা পুষিয়ে দিয়েছেন। ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৫ উইকেট। পরিসংখ্যানের দিকে না তাকিয়ে যাঁরা বরং তাঁর ম্যাচগুলো দেখেছেন, তাঁর জাদুকরী বোলিংটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন। ২১ ডিসেম্বর আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে হয়েছেন ম্যাচসেরা। এই ম্যাচেই এক ওভারে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
শারজা ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক সিকান্দার রাজাকে গত রাতে যেভাবে বোকা বানিয়ে উইকেট নিয়েছেন, সেটার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছে দুবাই ক্যাপিটালস ও আইএল টি-টোয়েন্টি কর্তৃপক্ষ। ইনিংসের ১৪তম ওভারের প্রথম বলে মোস্তাফিজের বল কীভাবে খেলবেন, সেটা বুঝে উঠতে না পেরে রাজা সোজা ক্যাচ তুলে দিয়েছেন মোস্তাফিজের হাতে। নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আইএল টি-টোয়েন্টি লিখেছে, ‘সবার জন্য সহজ ব্যাপার না এটা। মোস্তাফিজুর রহমান প্রতিপক্ষকে নানারকমভাবে বোকা বানাতে পারেন। এগুলো এমন এক রহস্য, যা বিশ্বের সেরা গোয়েন্দারা খুঁজে পাবেন না।’
৪ ওভারে ২৭ রানে ১ উইকেট নিয়ে মোস্তাফিজ তাঁর ২০২৫ সালের আইএল টি-টোয়েন্টি পর্ব শেষ করলেন। গত রাতে রাজাকে যেভাবে বোকা বানিয়েছেন মোস্তাফিজ, তাতে মুগ্ধ তাঁর (মোস্তাফিজ) দল দুবাই ক্যাপিটালস। নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে দুবাই ক্যাপিটালস লিখেছে,‘মোস্তাফিজকে কখনোই থামিয়ে রাখতে পারবেন না।’ টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে শারজা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৪ রান করেছে। জবাবে ৫ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের জয়ে দুবাই ক্যাপিটালস কেটেছে প্লে অফের টিকিট। ৫০ বলে ৬ চার ও ১ ছক্কায় ৬১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন দুবাই ক্যাপিটালসের টপ অর্ডার ব্যাটার জর্ডান কক্স।
লিগ পর্বে দুবাই ক্যাপিটালসের শেষ ম্যাচ শনিবার এমআই এমিরেটসের বিপক্ষে। তবে এই ম্যাচে মোস্তাফিজকে পাবে না দুবাই। কারণ, বিপিএল খেলতে মোস্তাফিজ দেশে ফিরছেন। এবারের বিপিএলে তাঁকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। সোমবার চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে রংপুর।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আইপিএলে কেন কলকাতা নাইট রাইডার্স এবার তাঁকে ১২ কোটি টাকায় নিয়েছে, সেটি খুব ভালোভাবেই আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। আজ একটা পর্যায়ে মোস্তাফিজের নামটা উইকেটশিকারির তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে ছিল।
শারজা ওয়ারিয়র্জের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলে কাল দুপুরে ঢাকায় ফিরে আসার কথা মোস্তাফিজের। এসেই নেমে পড়তে হবে বিপিএল খেলতে। সিলেটে তাঁর দল রংপুর রাইডার্সের প্রথম ম্যাচ আগামী সোমবারে। ঢাকায় ফিরে দুদিনের সংক্ষিপ্ত বিরতিতে তিনি চলে যাবেন সাতক্ষীরায় গ্রামের বাড়িতে। সেখান থেকে ফিরে দলে যোগ দেবেন রোববার।
বিপিএলে যোগ দেওয়ার আগে একাধিক সুখবর পেলেন মোস্তাফিজ। আইপিএল নিলামে তিনি বিক্রি হয়েছেন রেকর্ড দামে। আরব আমিরাতে দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে আইএল টি-টোয়েন্টিতেও ধারাবাহিক ভালো খেলেছেন। ৮ ম্যাচে নিয়েছেন ১৫ উইকেট। আজ শারজার বিপক্ষে শীর্ষ উইকেটশিকারি হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন সতীর্থ ওয়াকার সালামখেইলের সঙ্গে। ওয়াকার ২ উইকেট নিয়ে টপকে যান মোস্তাফিজকে। তবু টুর্নামেন্টজুড়ে যে বোলিং করেছেন মোস্তাফিজ, আজ দেশে ফেরায় তাঁকে নিশ্চিতভাবেই মিস করবে দুবাই ক্যাপিটালস।
