অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আগামীকাল নামছে বিধ্বস্ত ইংল্যান্ড, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
অ্যাশেজে মিচেল স্টার্কের তোপে কাঁপছে ইংল্যান্ড। এখন পর্যন্ত তিন টেস্টে ২২ উইকেট নিয়েছেন স্টার্ক। ছবি: ক্রিকইনফো
অ্যাশেজে মিচেল স্টার্কের তোপে কাঁপছে ইংল্যান্ড। এখন পর্যন্ত তিন টেস্টে ২২ উইকেট নিয়েছেন স্টার্ক। ছবি: ক্রিকইনফো

অ্যাশেজে প্রথম তিন টেস্ট হেরে আগেভাগেই সিরিজ খুইয়েছে ইংল্যান্ড। পার্থ, ব্রিসবেনে দুই টেস্টেই ইংল্যান্ড হেরেছে ৮ উইকেট। অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে ইংলিশদের ৮২ রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এখন বাকি দুই টেস্টে ইংলিশরা নামবে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শুরু হবে বক্সিং ডে টেস্ট। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

মেলবোর্ন টেস্ট: ১ম দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

আগামীকাল ভোর ৫ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
