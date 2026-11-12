বাংলাদেশকে বিদায় করে ফাইনালে পাকিস্তান

বাংলাদেশকে বিদায় করে ফাইনালে পাকিস্তান
যেখানে শুরুর কথা বলার আগেই শেষ—ওমানের আল আমেরাত গ্রাউন্ডে আজ বাংলাদেশ-পাকিস্তান সেমিফাইনালের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষে অনেকেরই জনপ্রিয় এই গান মনে হতেই পারে। পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে চোখে রীতিমতো সর্ষেফুল দেখেছেন বাংলাদেশের ব্যাটাররা। দুর্দান্ত বোলিংয়ের পর পাকিস্তান হেসেখেলেই উঠে গেছে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে।
ভারতকে গত বছর হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছিল পাকিস্তান। এবার পাকিস্তান নেমেছে শিরোপা ধরে রাখার মিশনে। আজ প্রথম ধাপ তারা পেরিয়েছে হেসেখেলে। ওমানের আল আমেরাত গ্রাউন্ডে বাংলাদেশকে ৯ উইকেটে হারিয়ে পাকিস্তান শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে পা রেখেছে।