‘বাংলাদেশ ক্রিকেট সবার আগে, এটার উর্ধ্বে কেউ নয়’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডারউইনে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটা ভালো যায়নি বাংলাদেশ ‘এ’ দলের। নুরুল হাসান সোহানের মতো যাঁরা শুধুই টি-টোয়েন্টি দলে ছিলেন, তাঁরা আজ ফিরছেন দেশে। ফেরার আগে কাল এক দিনের ফুরসত মিললেও সোহান খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না লম্বা সময় পর জাতীয় দলে ফেরার ব্যাপারে কথা বলতে। ‘চুপ থাকাই শ্রেয়’ মনে করা সোহান যে সামান্য প্রতিক্রিয়া জানালেন, তাতে মনে হলো, তাঁর ভাবনাজুড়ে শুধুই থিতু হওয়া।
অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন থেকে ফোনে কাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ সবকিছুর জন্য। এখানে অতিরিক্ত উৎসাহের কিছু নেই। বাংলাদেশ ক্রিকেট এখন যেখানে আছে, দলের হয়ে ভালো করাটাই সবচেয়ে জরুরি।’
২০২২ সালের জুলাইয়ে জিম্বাবুয়ে সফরে আঙুলে গুরুতর চোট পান তিনি। দলের অধিনায়ক হয়েও সেবার এশিয়া কাপ খেলা হয়নি চোটে পড়ায়। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেললেও ওই টুর্নামেন্টের পরে ২০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর খেলা হয়নি। ২০২২ এশিয়া কাপের দলে না থাকলেও এবার তিনি ফিরলেন সেই এশিয়া কাপের দলেই। ফিরলেও সোহানের একাদশে থাকার নিশ্চয়তা নেই—প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর ব্যাখ্যায় তা বোঝা গেল। দুই নিয়মিত উইকেটকিপার ব্যাটার লিটন দাস আর জাকের আলীর বিকল্প হিসেবেই সোহানকে দলে রাখা হয়েছে।
একাদশে জায়গা পেতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জীবনেরই একটি স্বাভাবিক অংশ হিসেবে দেখেন সোহান, ‘এটা জীবনের অংশ। আমরা সবাই তো খেলছি বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য। কেউ ব্যক্তিগত অর্জনের জন্য খেলছে না। বাংলাদেশ ক্রিকেট সবার আগে। বাংলাদেশ ক্রিকেটের ঊর্ধ্বে কেউ নয়।’
দেশে যখন লিটন-জাকেররা স্কিল ক্যাম্পে নতুন পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান রস উডের সঙ্গে কাজ করছেন, তখন সোহান খেলেছেন টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি লিগে। পাওয়ার হিটিং কোচের কাছে যথেষ্ট অনুশীলন করতে না পারায় ঘাটতি মনে করেন না তিনি। সোহান বলছিলেন, ‘আপনার হাতে যা আছে, তার সঙ্গেই কাজ করতে হয়। আফসোসের কিছু নেই।’
ডারউইনে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ ‘এ’ দল ১১ দলের মধ্যে নবম হয়েছে। এ নিয়ে হতাশ সোহানও, ‘কন্ডিশন বিবেচনায় সবাই ভালো করতে পারত। কিন্তু আমরা ধারাবাহিকভাবে কেউই ভালো খেলতে পারিনি।’
তবু বিশ্বাস হারাচ্ছেন না। সামনে এশিয়া কাপ, তারপর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সোহানের আশা, বাংলাদেশ ভালো কিছুই উপহার দেবে। গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর মতো তিনিও আশাবাদী, এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ফাইনালে খেলবে, ‘বাংলাদেশ মানুষের চাওয়া—আমরা যেন ভালো খেলি। ক্রিকেটার হিসেবে আমাদের সবারই চিন্তা থাকে দলকে ভালো একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার। আমার বিশ্বাস, অবশ্যই ভালো ফল আসবে। চাইব, আমরা সবাই যেন ভালো করতে পারি। বাংলাদেশ ফাইনালে খেলতে পারলে অবশ্যই ভালো লাগবে। আমি এখনো দলের বাইরে অনেক দিন। দলে যোগ দিতে পারলে তখন বুঝতে পারব, দলের ভারসাম্য কীভাবে তৈরি হচ্ছে, কাদের কী পজিশনে খেলাবে। এখন দূর থেকে তো বলা যাবে না।’
২০২৫ বিপিএল, গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি কিংবা ‘এ’ দলের হয়ে ডারউইনের অভিজ্ঞতা তাঁকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। এই অভিজ্ঞতা এবার জাতীয় দলে কাজে লাগাতে চান সোহান, ‘এখানে পরিবেশ, কন্ডিশন—সবকিছু থেকেই বেশ শেখার আছে। আমার মনে হয়, এখানে অভিজ্ঞতাটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আত্মবিশ্বাসটা তৈরি হয়। এসব জায়গায় খেললে শেখার অনেক কিছু থাকে। আত্মবিশ্বাসও বাড়ে।’
