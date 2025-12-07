আমিরাতের লিগে খেলার আগে দোয়া চাইলেন তাসকিন

ক্রীড়া ডেস্ক
সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসেছে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মিলনমেলা। সাকিব আল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদরা দল পেয়েছেন আমিরাত ভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আইএল টি-টোয়েন্টিতে। মোস্তাফিজ এরই মধ্যে মাঠে নামলেও সাকিব-তাসকিনদের খেলার সুযোগ মেলেনি।
এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে তাসকিনকে নিয়েছে শারজা ওয়ারিয়র্স। শারজা এক ম্যাচ খেললেও তাসকিনের সেই ম্যাচে সুযোগ মেলেনি। মাঠে নামার আগে সবার কাছে দোয়া চাইলেন বাংলাদেশের এই তারকা পেসার। আমিরাত ভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট খেলে পাওয়া অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে জাতীয় দলে কাজে লাগাতে চান তিনি। গত রাতে শারজার অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে প্রচারিত এক ভিডিওতে তাসকিন বলেন, ‘পাশে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে আপনারা এত ভালোবাসেন। দোয়া করবেন যেন দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পারি এবং এই টুর্নামেন্টটা ভালোভাবে শেষ করে সুস্থ থাকি। তাতে করে ভবিষ্যতে নিজের দেশকে আরও ভালো কিছু উপহার দিতে পারি এবং ম্যাচ জেতাতে পারি।’
বাংলাদেশ সময় আজ বিকেল ৪টায় শারজায় শুরু হবে শারজা ওয়ারিয়র্স-এমআই এমিরেটস ম্যাচ। এই ম্যাচে হয়তো সাকিবের সঙ্গে দেখা হতে পারে তাসকিনের। সাকিবকে নিয়েছে এমআই এমিরেটস। ৪ ডিসেম্বর দুবাইয়ে গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারকে খেলায়নি এমআই এমিরেটস। সেই ম্যাচে গালফ জায়ান্টস জেতে ৬ উইকেটে। এমআই এমিরেটসের মতো শারজা ওয়ারিয়র্সও এক ম্যাচ খেলেছে। ৩ ডিসেম্বর শারজার মাঠে শারজাকে ৩৯ রানে হারিয়েছে আবুধাবি নাইট রাইডার্স। শারজা ওয়ারিয়র্স, এমআই এমিরেটস দুটি দলই এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে প্রথম জয়ের খোঁজে নামছে।
সাকিবের সঙ্গে আবুধাবিতে কদিন আগেই দেখা হয়েছিল তাসকিনের। আবুধাবি টি-টেনে সাকিবকে নিয়েছিল রয়্যাল চ্যাম্পস ও নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স নিয়েছিল তাসকিনকে। সাকিব মাত্র দুই ম্যাচ খেলেছিলেন এই টুর্নামেন্টে। তাসকিন পাঁচ ম্যাচে ১১.২৫ ইকোনমিতে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। এদিকে এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে মোস্তাফিজ খেলছেন দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গত রাতে গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আইএল টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয়েছে তাঁর। ৪ ওভারে ২৬ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। এই ম্যাচ গালফ জায়ান্টস জিতেছে ৪ উইকেটে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টায় শুরু হবে আবুধাবি নাইট রাইডার্স-দুবাই ক্যাপিটালস ম্যাচ।
ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি ওভালে গত পরশু রাতে ২০২৬ বিশ্বকাপে ড্র অনুষ্ঠিত হয়। ড্র অনুষ্ঠানে একরকম অপমানের শিকার হন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেই ঘটনায় লিওনেল মেসি, এমিলিয়ান মার্তিনেজদের কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার (ফিফা) প্রধান জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।
বিশ্বকাপ ড্রয়ের মঞ্চে ট্রফি নিয়ে উঠেন স্কালোনি। এ সময় তাঁর হাতে গ্লাভস ছিল। তাতেই তোপের মুখে পড়েছে ফিফা। নিয়ম অনুযায়ী কিছু মানুষ খালি হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নেওয়ার সুযোগ পান। এই তালিকায় আছেন বিশ্বকাপ জয়ী দলের কোচ, ফুটবলার, অফিসিয়ালস, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, ফিফা সভাপতি এবং নির্ধারিত কিছু কর্মকর্তা।
ফাইনালে ফ্রান্সকে ট্রাইব্রেকারে হারিয়ে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে আর্জেন্টিনা। সে হিসেবে খালি হাতেই বিশ্বকাপ ট্রফি ছোঁয়ার অধিকার আছে স্কালোনির। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে বিশ্বকাপ ড্রয়ের দিন যেন তাঁকে চিনতেই পারেননি আয়োজকরা। এই কোচকে বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নেওয়ার আগে গ্লাভস পরতে বাধ্য করা হয়। ক্ষমা চেয়ে সেই বিতর্কের সমাপ্তি টানলেন ইনফান্তিনো।
তিনি বলেন, ‘আমি আর্জেন্টিনার কোচের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। গ্লাভস পরে বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নেওয়ার বিষয়টি আমি জানতাম না। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা অবশ্যই খালি হাতে ট্রফি ধরতে পারবেন। আমি জানতাম বলে ক্ষমা চাচ্ছি।’
স্কালোনির সঙ্গে কিছুটা রসিকতাও করেছেন ফিফা প্রধান, ‘এটা সত্যি মেনে নেওয়ার মতো কিছু না। তবে এটাও সত্য যে, যত দিন যায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের ততো কম বয়সী দেখায়।’
ক্রীড়া ডেস্ক
খেলোয়াড় হিসেবে দারুণ অধ্যায় পার করে কোচিংয়েও বেশ নাম করেছেন গ্যারি কারস্টেন। ডাগআউটে অনেক সফলতার গল্পের কারিগর তিনি। আছে ভারতের কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জয়ের অভিজ্ঞতা। এবার ৫৮ বছর বয়সী এই কোচ কাজ করবেন নামিবিয়ার জাতীয় দলের হয়ে।
আগামী ফেব্রুয়ারিতে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে কারস্টেনকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে নামিবিয়া ক্রিকেট বোর্ড। সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপের আগে দলটির প্রধান কোচ ক্রেইগ উইলিয়ামসের সঙ্গে কাজ করবেন দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন।
এই দায়িত্ব পেয়ে কারস্টেন বলেন, ‘নামিবিয়া দলের সঙ্গে কাজ করতে পারা আমার জন্য দারুণ সম্মানের হবে। হাই পারফরম্যান্স ক্রিকেটীয় আবহ গড়ে তুলতে দলটির নিবেদন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় আমি সত্যিই মুগ্ধ। নামিবিয়া সিনিয়র পুরুষ দল ভালো করছে। পরবর্তী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে তাদের সাহায্য করতে আমি মুখিয়ে আছি।’
২০০৭ সালে ভারতের প্রধান কোচের পদে বসেন কারস্টেন। তাঁর কোচিংয়ে ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বাধীন ভারত। ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টেও কারস্টেনের অভিজ্ঞতা দারুণ। তাঁর অধীনে ২০২২ সালে নিজেদের প্রথম মৌসুমেই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) শিরোপা জেতে গুজরাট টাইটান্স। এছাড়া আরও বেশকিছু ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে কাজ করেছেন কারস্টেন।
সবশেষ পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের সাদা বলের কোচের দায়িত্বে ছিলেন কারস্টেন। কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় গত বছরের অক্টোবরে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। এক বছরের একটু বেশি সময় পর কোচিংয়ে ফিরলেন কারস্টেন।
টানা চতুর্থবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে নামিবিয়া। দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কঠিন গ্রুপে পড়েছে তারা। ‘এ’ গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ডস।
ক্রীড়া ডেস্ক
তৃতীয় মৌসুমে এসে ইন্টার মায়ামিতে নিজের লক্ষ্য পূরণ করেছেন লিওনেল মেসি। ফ্লোরিডার ক্লাবটিকে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্রথম শিরোপা এনে দিয়েছেন তিনি। এরপর অবসরে যাওয়া দীর্ঘ দিনের দুই সতীর্থ এবং বন্ধু জর্দি আলবা ও সার্জিও বুসকেতসকে নিয়ে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী।
২০২৩ সালে মায়ামিতে যোগ দেন মেসি। একসঙ্গে দীর্ঘদিন বার্সেলোনায় খেলার সুবাদে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা দারুণ আলবা ও বুসকেতসের। তাই বন্ধুর দেখানো পথে হেঁটে তাঁরাও নাম লেখান যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটিতে। ক্যারিয়ার শেষ করলেন মায়ামির হয়ে এমএলএস জিতে। যেটা স্মরণীয় হয়ে থাকল আলবা ও বুসকেতসের জন্য।
ফাইনালে ভ্যাংকুভারকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে মায়ামি। ম্যাচ শেষে আলবা ও বুসকেতসকে নিয়ে মেসি বলেন, ‘তাঁরা দুজনই (আলবা ও বুসকেতস) নিজেদের অবস্থান থেকে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা। অসাধারণ ক্যারিয়ার পার করেছে। অসংখ্য শিরোপা জিতেছে। এমএলএসের শিরোপা জিতে বিদায় নিতে পারা দারুণ সৌভাগ্যের। হয়তো তারা এখনো পুরোপুরি বুঝতে পারছে না, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটছে আজ। এখন তাদের নতুন জীবন শুরু হচ্ছে। নতুন অধ্যায়ের জন্য আমি তাঁদের শুভকামনা জানাচ্ছি। ওরা দুজনই আমার খুব কাছের বন্ধু। শিরোপা জিতে বিদায় নিতে পারছে বলে আমি খুশি।’
মায়ামির হয়ে এমএলএসের শিরোপা জেতার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে মেসি বলেন, ‘নিয়মিত মৌসুমে প্রথম হয়েও দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত বছর আমরা প্রথম রাউন্ডে ছিটকে পড়েছিলাম। এবার আমাদের লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। আমাদের জন্য এমএলএসের শিরোপা জেতা সবচেয়ে বড় পুরস্কার। খেলোয়াড়রা দারুণভাবে নিজেদের মেলে ধরেছে। সবাই নিজেদের দায়িত্ব বুঝতে পেরেছে।’
এমএলএসে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা মায়ামির সবার জন্য অন্যরকম এক মুহূর্ত হয়ে থাকবে বলে মনে করেন মেসি, ‘এমএলএস কাপের শিরোপা জেতা আমাদের এবং মায়ামির মানুষদের জন্য সুন্দর ও আবেগময় এক মুহূর্ত হয়ে থাকবে। মায়ামি এখনো নতুন একটা ক্লাব। আগের মৌসুমগুলোয় শিরোপা জিততে পারাটা আমাদের জন্য দারুণ ব্যাপার ছিল। তবে মূল লক্ষ্য ছিল এমএলএস জেতা। আমরা সেটা করে দেখিয়েছি।’
ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ বিশ্বকাপের লাইনআপ সামনে এসেছে গত পরশু রাতেই। প্রথমবারের মতো ৪৮ দল নিয়ে বিশ্বকাপের আসর বসবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে। বিশ্বমঞ্চে এত দল অংশগ্রহণ করলেও বরাবরের মতো এবারও সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। ফুটবল বিশ্বের দুই দর্শকপ্রিয় দল বলে কথা। বিশ্বকাপে একটা দিন বিশেষ হয়ে আসতে পারে তাদের জন্য।
১২টি গ্রুপে ভাগ হয়ে ৪৮ দল বিশ্বকাপের লড়াইয়ে নামবে। যেখানে গ্রুপ ‘জে’ তে আছে আর্জেন্টিনা। গ্রুপে লা আলবিসেলেস্তেদের প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া এবং জর্ডান। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি ওভালে বিশ্বকাপ ড্রয়ের পর থেকেই তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের গ্রুপকে তুলনামূলক সহজ মনে করা হচ্ছে।
ব্রাজিল কঠিন গ্রুপে পড়েছে সেটা বলার সুযোগও খুব কম। ‘সি’ গ্রুপে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ মরক্কো, হাইতি, স্কটল্যান্ড। তাদের তুলনায় শক্তির বিচারে বেশ এগিয়ে কার্লো আনচেলত্তির দল। গ্রুপ পর্বের হিসেব-নিকেশ পেছনে ফেলে সামনে উঠে আসছে অন্য প্রসঙ্গ। আরও একবার বিশ্বকাপের মঞ্চে আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের লড়াই দেখার অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা। সে অপেক্ষা ফুরাতে পারে এবার।
বিশ্বকাপের আগের ২২ আসরে চারবার ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা লড়াই দেখেছে ভক্তরা। সবশেষ ১৯৯০ বিশ্বকাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল একে অন্যের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল। ৩৬ বছরের অপেক্ষা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে ২০২৬ বিশ্বকাপে। ড্রয়ের পর নিশ্চিত হয়েছে, সেমিফাইনালের আগে দেখা হচ্ছে না ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার। তার আগে গ্রুপ পর্ব, শেষ বত্রিশ, শেষ ষোল এবং কোয়ার্টার ফাইনালের বাধা অতিক্রম করতে হবে লাতিন আমেরিকার দুই জায়ান্টকে।
আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল যদি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নকআউট পর্বে ওঠে এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় রাউন্ড ও কোয়ার্টার ফাইনাল পেরোতে পারে, তাহলে ১৫ জুলাই আটলান্টায় বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় (যুক্তরাষ্ট্র সময় বেলা ৩ টা) শেষ চারের লড়াইয়ে দেখা হতে পারে তাদের। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে যেটা হবে প্রথম সুপার ক্লাসিকো। সব সমীকরণ মিলে গেলে ১৫ জুলাই দিনটা বিশেষ হয়ে উঠবে পারে এই দুই দল এবং ভক্তদের জন্য।
দেখে নিন বিশ্বকাপে ব্রাজিল–আর্জেন্টিনার বাংলাদেশ সময়ের সূচি
ব্রাজিল
জুন ১৪ ব্রাজিল-মরক্কো নিউজার্সি ভোর ৪ টা
জুন ২০ ব্রাজিল-হাইতি ফিলাডেলফিয়া সকাল ৭ টা
জুন ২৫ ব্রাজিল-স্কটল্যান্ড মায়ামি ভোর ৪ টা
আর্জেন্টিনা
জুন ১৭ আর্জেন্টিনা-আলজেরিয়া কানসাস সিটি সকাল ৭টা
জুন ২২ আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া ডালাস রাত ১১টা
জুন ২৮ আর্জেন্টিনা-জর্ডান ডালাস সকাল ৮টা
