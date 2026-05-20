পাকিস্তানকে বাংলাওয়াশ করে ভারতকে টপকে গেল বাংলাদেশ

সিলেটে আজ পঞ্চম দিনে লাঞ্চের আগেই পাকিস্তানকে ৭৮ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। যে পাকিস্তানের বিপক্ষে এক সময় টেস্টে জিততেই পারত না বাংলাদেশ, সেই পাকিস্তানকে টানা চার টেস্টে হারালেন নাজমুল হোসেন শান্ত-মুশফিকুর রহিম-লিটন দাসরা। ঘরের মাঠে পাকিস্তানকে ‘বাংলাওয়াশ’ করে ভারতকে টপকে গেল বাংলাদেশ।
সিলেটে বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে ভারতের অবস্থান ছিল শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের মাঝে। শ্রীলঙ্কা চারে, ভারত পাঁচে ও বাংলাদেশ ছিল ছয় নম্বরে। আজ সিলেটে পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করে ভারতকে ছাড়িয়ে গেল বাংলাদেশ। ৫৮.৩৩ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে শান্তর দল এখন পাঁচ নম্বরে। ছয়ে থাকা ভারতের সফলতার হার ৪৮.১৫ শতাংশ। শ্রীলঙ্কা ৬৬.৬৭ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে চার নম্বর স্থান ধরে রেখেছে।
বর্তমান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে বাংলাদেশ চার টেস্ট খেলে জিতেছে দুই ম্যাচ। একটি করে ম্যাচ হেরেছে ও ড্র করেছে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেই এটা হয়েছিল গত বছর। সেবার লঙ্কানরা ছিল স্বাগতিক। পাকিস্তান এখন পয়েন্ট টেবিলের ৮ নম্বরে অবস্থান করছে। দলটির সফলতার ৮.৩৩ শতাংশ। বর্তমান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে ৪ ম্যাচ খেলে জিতেছে এক ম্যাচ ও হেরেছে তিন ম্যাচ। গত বছরের অক্টোবরে পাকিস্তান নিজেদের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজ শেষ করেছিল ১-১ সমতায়। এবার বাংলাদেশে এসে হোয়াইটওয়াশ হয়ে অবস্থা বেগতিক হয়েছে পাকিস্তানের। মূলত মিরপুর টেস্টে স্লো ওভার রেটের কারণে ৮ পয়েন্ট কাটায় পাকিস্তান বেশি কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ৮ ওভার কম করেছিল পাকিস্তান।
২০২৩-২৫ চক্রের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা ২০২৫-২৭ চক্রে অবস্থান করছে তিন নম্বরে। প্রোটিয়াদের সফলতার হার ৭৫ শতাংশ। পয়েন্ট টেবিলের প্রথম দুইয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সফলতার হার ৮৭.৫০ ও ৭৭.৭৮ শতাংশ। যারা শীর্ষ দুইয়ে থাকবে, তারাই খেলবে ফাইনাল। বর্তমান চক্রে অবশ্য সর্বোচ্চ ১০ ম্যাচ খেলেছে ইংল্যান্ড। তবে তাদের অবস্থান ৭ নম্বরে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯ ম্যাচ খেলা ভারতের অবস্থান ৬ নম্বরে।
বাংলাদেশের উল্টো অবস্থা হয়েছে পাকিস্তানের। দুই ধাপ পিছিয়ে সাত নম্বরে নেমে গেছে পাকিস্তান। তাদের সফলতার হার ৩৩.৩৩ শতাংশ। বাংলাদেশ মূলত অবস্থান করছে ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে। পাঁচে থাকা ভারতের সফলতার হার ৪৮.১৫ শতাংশ। ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯ টেস্ট খেলেছে এশিয়ার এই দল।
সবশেষ চক্রে (২০২৩-২৫) ৯ দলের মধ্যে ৯ নম্বরে থেকে শেষ করেছিল পাকিস্তান। বাংলাদেশের অবস্থান ছিল সাত নম্বরে। যেখানে ২০২৪ সালে পাকিস্তানকে তাদের মাঠে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। সেবারও অধিনায়ক ছিলেন শান্ত। তাঁর নেতৃত্বে এবার ঘরের মাঠে পাকিস্তানকে বাংলাওয়াশ করল বাংলাদেশ। ২৮ মে ঈদুল আজহার আগেই দেশবাসীকে আজ সিলেট টেস্ট জিতে অগ্রিম ঈদের উপহার দিলেন শান্ত-মুশফিকরা।
কখনো টেস্ট, কখনো ওয়ানডে—সিলেটে পাকিস্তানের বিপক্ষে লিটন দাসের ব্যাটিংয়ের ধরন ছিল এমনই। ভালো বলকে যেমন সমীহ করেছেন, বিপরীতে বাজে বল পেলে বাউন্ডারিতে পরিণত করতে বিন্দুমাত্র সংকোচ করেননি তিনি। পাকিস্তানকে ঘরের মাঠে ধবলধোলাই করে ম্যাচসেরার পুরস্কারও পেয়েছেন লিটন।
সুখবরের বন্যায় ভাসছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানকে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই করে ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে ভারতকে টপকে গেল বাংলাদেশ। নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন এবার বাংলাদেশ সুখবর পেল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছ থেকেও। টেস্ট ইতিহাসের সেরা র্যাঙ্কিংয়ে অবস্থান করছে বাংলাদেশ।
লং অনে তানজিদ হাসান তামিম ক্যাচ ধরতেই গল্প শেষ পাকিস্তানের। তাইজুল ইসলামও সফরকারীদের ইনিংসে শেষ পেরেক ঠুকে দেওয়ার পর মুষ্টিবদ্ধ উদ্যাপন করলেন। ধারাভাষ্যকক্ষে আতহার আলী খান বলে উঠলেন, 'এবার আরও এক বাংলাওয়াশ।' ডাগআউট থেকে ভেসে আসছে করতালি। শান্ত-তাইজুল-মাহমুদুল হাসান জয়সহ পুরো বাংলাদেশ করল বাঁধভাঙা