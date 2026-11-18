জোহানেসবার্গে হারের শঙ্কায় বাংলাদেশ
ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগেও জোহানেসবার্গ টেস্টে ভালো কিছুর স্বপ্ন দেখছিল বাংলাদেশ। দ্রুত দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস গুটিয়ে দিয়ে লিড নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল টাইগারদের। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে তাসকিন আহমেদও বলেছিলেন, ‘এখনো আমরা খেলায় আছি। মনে হয়, ভালো অবস্থানেই আছি।’
কিন্তু এক দিন না পেরোতেই বদলে গেছে পরিস্থিতি। ১৫৭ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ১০০ রান তুলতেই ৫ উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। ইনিংস হার এড়াতে এখনও প্রয়োজন ৫৭ রান। হাতে রয়েছে মাত্র পাঁচ উইকেট।
চতুর্থ দিনটি অবশ্য বাংলাদেশের জন্য শুরু হয়েছিল লিটন দাসের ইতিহাস গড়ার আনন্দ দিয়ে। উইকেটের পেছনে আটটি ডিসমিসাল করে টেস্ট ক্রিকেটে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েন এই উইকেটকিপার ব্যাটার।
আগের দিনের ৩৮৬/৭ রান নিয়ে ব্যাটিং শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ পর্যন্ত রায়ান রিকেলটন ও কাগিসো রাবাদার ১১৭ রানের অষ্টম উইকেট জুটিতে বড় সংগ্রহের ভিত পায় স্বাগতিকরা। ১৬৫ বলে ১০২ রান করে রিকেলটন ফিরলেও রাবাদা করেন ৯৩ বলে ৭২ রান। তাঁকে স্টাম্পিং করেই আট ডিসমিসালের রেকর্ড পূর্ণ করেন লিটন। শেষ দিকে অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার অপরাজিত ৬৮ রানে ৫৫৭ রানে থামে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস।
১৫৭ রানের লিডের চাপ নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে আবারও ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে বাংলাদেশ। শুরুতেই তানজিদ হাসান ৪ এবং মুমিনুল হক ১ রান করে ফিরে যান। পরে মাহফিজুল ইসলাম ৯২ বলে ৩২ রান করে কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও সাইমন হারমারের বলে বোল্ড হন তিনি। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তও ১১ রান করে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। ফলে ৪৩ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় বাংলাদেশ।
এরপর তাওহিদ হৃদয় ও মুশফিকুর রহিমের ওপর ভরসা ছিল টাইগার সমর্থকদের। কিন্তু ২৩ রান করে কাগিসো রাবাদার বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন হৃদয়। তাতেই আরও গভীর সংকটে পড়ে সফরকারীরা। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করা হৃদয়-লিটনের কাছ থেকে দ্বিতীয় ইনিংসেও বড় কিছুর প্রত্যাশা থাকলেও এবার আর তা হয়নি।
দিনের খেলা শেষে মুশফিকুর রহিম ৫ ও লিটন দাস ১২ রানে অপরাজিত রয়েছেন। শেষ দিনে এই অভিজ্ঞ জুটির ওপরই অনেকটা নির্ভর করছে বাংলাদেশের ভাগ্য। ইনিংস হার এড়াতে হলে তাঁদের পাশাপাশি বাকি ব্যাটারদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। অন্যদিকে দ্রুত পাঁচ উইকেট তুলে নিয়ে ইনিংস ব্যবধানে জয়ের লক্ষ্যেই মাঠে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা। জোহানেসবার্গ টেস্টে শেষ দিনে কঠিন এক পরীক্ষার সামনে বাংলাদেশ।