৪ বছরের মেয়েকে গলাটিপে হত্যা, স্বজনদের কল দিয়ে নিজেই জানান মা
রাজধানীর রামপুরায় বনশ্রী এলাকার একটি বাসায় চার বছরের এক শিশুকন্যাকে গলাটিপে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। শিশুটির নাম আসফিয়া জাহান। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শিশুটির মা মেহেরুন্নেসাকে আটক করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বনশ্রী বি-ব্লক, ৭ নম্বর রোডের ২৫ নম্বর বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।
রামপুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহাঙ্গীর হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে সন্ধ্যায় ওই বাসা থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে শিশুটির মা মেহেরুন্নেসাকে আটক করা হয়েছে।
জানা যায়, শিশুটির বাবা আশরাফুল হক ইমন দোকানের কর্মচারী আর শিশুটির মা মেহেরুন্নেসা গৃহিণী। বিকেলে মেহেরুন্নেসা একাই শিশুটিকে গলাটিপে হত্যা করেন। এরপর তিনিই ফোনে তাঁর স্বজনদের বিষয়টি জানান এবং হত্যার দায় স্বীকার করেন। শিশুটির বাবা কর্মস্থল থেকে ফোন করে বাড়িওয়ালাকে বিষয়টি জানালে তিনি বাসায় গিয়ে শিশুটিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। পরে তাঁরা থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে শিশু আসফিয়ার মরদেহ উদ্ধার করে।
ওসি জাহাঙ্গীর জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক কলহের কারণে বাসায় শিশুটিকে গলাটিপে হত্যা করেছেন তার মা। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ঘটনাটিতে হত্যা মামলা প্রক্রিয়াধীন।