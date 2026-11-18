ইনিংস হারের শঙ্কায় শ্রীলঙ্কা, সিরিজ জয়ের দুয়ারে পাকিস্তান
রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে পাকিস্তান। দ্বিতীয় দিন শেষেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি স্বাগতিকদের হাতে। প্রথম ইনিংসে ২২৭ রানের লিড পাওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কার ৩ উইকেট তুলে নিয়েছে পাকিস্তানের পেসাররা। দিন শেষে ৩ উইকেটে ৭৪ রান নিয়ে ব্যাট করছে সফরকারীরা। ইনিংস হার এড়াতে এখনো ১৫৩ রান করতে হবে তাদের।
পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস থামে ৩২৫ রানে। আগের দিন শ্রীলঙ্কাকে মাত্র ৯৮ রানে গুটিয়ে দিয়েছিল স্বাগতিকদের পেস আক্রমণ। তাতে বড় লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামা শ্রীলঙ্কাকে শুরু থেকেই চাপে রাখেন সাকিব খান, রাজাউল্লাহ ও আমের জামাল। সাকিবের বলে লাহিরু উদারা ৭ রানে ফেরেন। এরপর রানের খাতা খোলার আগেই রাজাউল্লাহর বলে এলবিডব্লু হন দিনেশ চান্দিমাল। কামিন্দু মেন্ডিস ১৬ রান করে জামালের বলে স্লিপে ক্যাচ দিলে ৩৯ রানেই ৩ উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা। দিন শেষে ধনঞ্জয়া ডি সিলভা ২৪ ও পাসিন্দু সুরিয়াবন্দরা ১৮ রানে অপরাজিত।
এর আগে দিনের শুরুতে ৩ উইকেটে ১২১ রান নিয়ে ব্যাটিংয়ে নেমে দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারায় পাকিস্তান। লাহিরু কুমারা একে একে ফেরান আজান আওয়াইস (৪৭), সৌদ শাকিল (২৪) ও সাকিব খানকে (৩৭)। সালমান আগাকে ২১ রানে ফেরান আসিথা ফার্নান্দো। একপর্যায়ে ১৯৩ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে পাকিস্তান।
সেখান থেকে দলকে উদ্ধার করেন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান গাজী ঘোরি। তাঁর ৫৪ রানের ইনিংসটি ছিল পাকিস্তানের সর্বোচ্চ। আমের জামালের সঙ্গে অষ্টম উইকেটে ৪২ এবং রাজাউল্লাহর সঙ্গে নবম উইকেটে ৫৬ রানের জুটি গড়েন তিনি। রাজাউল্লাহ মাত্র ৩২ বলে ৪২ রান করেন, যাতে ছিল ৪টি চার ও ৩টি ছক্কা। শেষ পর্যন্ত কুমারার পঞ্চম শিকার হয়ে ফেরেন রাজাউল্লাহ। ৯৫ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ইনিংস শেষ করেন শ্রীলঙ্কার এই পেসার।
দিন শেষে কুমারা বলেছেন, শেষ সেশনে ধনঞ্জয়া ও সুরিয়াবন্দরার ব্যাটিং তাঁদের আশা দেখাচ্ছে। অন্যদিকে পাকিস্তান কোচ মাইক হেসন প্রশংসা করেছেন কুমারার লড়াকু বোলিংয়ের। তবে গাজী ও রাজাউল্লাহর শেষ দিকের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান প্রত্যাশার চেয়েও বেশি রান পেয়েছে বলে মনে করেন তিনি।
দুই ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে থাকা পাকিস্তানের সামনে এখন সিরিজ জয়ের সুযোগ। তৃতীয় দিনে শ্রীলঙ্কার বাকি ৭ উইকেট দ্রুত তুলে নিতে পারলেই সেই লক্ষ্য পূরণ হবে স্বাগতিকদের।