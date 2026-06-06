Ajker Patrika
ক্রিকেট

মুশফিক-হৃদয়ের সেঞ্চুরিতে সহজে জিতল মোহামেডান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মুশফিক-হৃদয়ের সেঞ্চুরিতে সহজে জিতল মোহামেডান
দুজনই সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন। ছবি: ফেসবুক

মুশফিকুর রহিম ও তাওহীদ হৃদয়ের ব্যাটে রান পাহাড় গড়ে গতকালই জয়ের ভীত তৈরি করেছিল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। রিজার্ভ ডেতে এসে শেষ হাসি হেসেছে মতিঝিল পাড়ার ক্লাবটি। গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিপক্ষে ৪৭ রানের জয় তুলে নিয়েছে মোহামেডান।

পিকেএসপিতে বৃষ্টির কারণে পুনঃনির্ধারিত ৪২ ওভারের ম্যাচে মুশফিক (১০০) ও হৃদয়ের (১০১ *) জোড়া সেঞ্চুরিতে ৩৩৩ রানের পুঁজি পায় মোহামেডান। রান তাড়ায় সাব্বির হোসেনের (১০৪) সেঞ্চুরির পরও ২৮৭ রানের বেশি করতে পারেনি গাজী গ্রুপ।

বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে বৃষ্টি আইনে লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জকে ৩ উইকেটে হারিয়েছে আবাহনী লিমিটেড। ২৭৫ রানে অলআউট হওয়া রূপগঞ্জের হয়ে সর্বোচ্চ ১১৯ রান এনে দেন ইরফান শুক্কুর। বৃষ্টির কারণে আবাহনীর সামনে ২০ ওভারে ১৬৩ রানের নতুন লক্ষ্য দেওয়া হয়। ৬ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।

ওপেনার সাইফ হাসান (৯৫) সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপে পুড়লেও ঢাকা লেপার্ডসের বিপক্ষে ৩১ রানে জিতেছে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। ইউল্যাব ক্রিকেট গ্রাউন্ডে দলটির করা ২৫১ রানের জবাবে ২২০ রানে গুটিয়ে যায় লেপার্ডস। ক্রিকেটার্স একাডেমিতে বৃষ্টি আইনে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবকে ১৬ রানে হারিয়েছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব। দলটিকে ১৬৫ রানে অলআউট করা রূপগঞ্জের সামনে ২৯.৪ ওভারে ১৪২ রানের নতুন লক্ষ্য দেওয়া হয়। ১২৫ রানে থামে আব্দুল মজিদের দল।

বৃষ্টি আইনে গুলশান ক্রিকেট ক্লাবের বিপক্ষে জেতার জন্য সিটি ক্লাবকে ৪৬ ওভারে করতে হতো ২০৪ রান। বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে দলটি অলআউট হয়েছে ১৮৬ রানে। ১৭ রানের জয়ে মাঠ ছেড়েছে গুলশান। এর আগে ২০১ রানে গুটিয়ে যায় শাহাদাত হোসেন সবুজের দল। সিটি ক্লাবের হয়ে ৩৭ রানে ৫ উইকেট নেন আব্দুল গাফফার সাকলাইন।

বিষয়:

মোহামেডানডিপিএলক্রিকেট
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