জিম্বাবুয়েতে ভরাডুবি হলেও অস্ট্রেলিয়ায় ভালো খেলবে বাংলাদেশ

মনে করেন আশরাফুল
বিশ্বকাপ ফুটবলের ডামাডোলে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে সিরিজ নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ ছিল না বললেই চলে। পুরো ৩৯ দিন ফুটবল বিশ্বকাপ উন্মাদনায় বুঁদ হয়ে ছিলেন দেশের ক্রীড়াপ্রেমীরা। আরও স্পষ্ট করে বললে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা নিয়েই মেতেছিলেন অধিকাংশ ফুটবলপ্রেমী। তবে যে হতাশার সিরিজ উপহার দিয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম-নাজমুল হোসেন শান্তরা, তা তো কারও নজর এড়ায়নি। মোহাম্মদ আশরাফুলের আশা এই সিরিজের ব্যর্থতা বাংলাদেশ কাটিয়ে উঠবে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে।
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টে ইনিংস ও ৮৫ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ টেস্ট ম্যাচ শেষ হয়েছে আড়াই দিনে। এরপর তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজটা বাংলাদেশ হেরেছে ২-১ ব্যবধানে। সাদা বলের আরেক সংস্করণ টি-টোয়েন্টি সিরিজের স্কোরলাইন একই হলেও এবারের ফলটা উল্টো। ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ বাংলাদেশ জিতেছে ২-১ ব্যবধানে।
দেশে ফিরে আজ যখন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হলেন আশরাফুল, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসেছে জিম্বাবুয়ে সিরিজের ব্যর্থতা নিয়ে। ভরাডুবির ব্যাখ্যায় বাংলাদেশের ব্যাটিং কোচ বলেন, ‘আপনি যদি দেখেন যে ওয়ানডেটা আমরা খুব গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিলাম। আমাদের যেহেতু পয়েন্টের একটা ব্যাপার ছিল। সেই জায়গায় কিন্তু মোস্তাফিজ বলেন, সবাই ছিল। কিন্তু চোটে পড়ায় খেলতে পারেনি। দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে ছিল না মোস্তাফিজ।’
জিম্বাবুয়ে সিরিজে ভরাডুবির পর বাংলাদেশের পরের সিরিজ আগামী মাসে। আগস্টে এবার দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবেন শান্ত-মেহেদী হাসান মিরাজরা। দ্বিপক্ষীয় সিরিজ হিসেবে ১৮ বছর পর অস্ট্রেলিয়া সফর করছে বাংলাদেশ। টেস্টের হিসেবে তা আরও দেরিতে। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন ও কেয়ার্নসে অনুষ্ঠিত দুই টেস্টেই বাংলাদেশ হেরেছিল ইনিংস ব্যবধানে। আর গতকাল বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। দীর্ঘ সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকা প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজলউড, নাথান লায়নরা ফিরছেন এই সিরিজ দিয়েই। কামিন্স তো ফিরছেন অধিনায়ক হয়েই।
অস্ট্রেলিয়া সিরিজটা যে কঠিন হবে, সেটা মানছেন আশরাফুলও। একই সঙ্গে তাসমান পাড়ের দেশে তাঁর শিষ্যরা ভালো কিছু উপহার দেবেন বলে মনে করেন তিনি। আজ বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের ব্যাটিং কোচ বলেন, ‘অবশ্যই অস্ট্রেলিয়াতে আমি মনে করি কঠিন হবে। কিন্তু একটা ইতিবাচক দিক যে আমরা আগে যাচ্ছি। প্রায় ১০-১২ দিন আগে যাচ্ছি। একটা তিন দিনের ম্যাচ খেলার সুযোগ থাকছে আমাদের। আশা করব আমাদের সবাই যদি সুস্থ থাকে, অবশ্যই টেস্ট দুইটা ম্যাচই আমরা ভালো করার চেষ্টা করব।’
অর্থের ঝনঝনানিতে পরিপূর্ণ আইপিএলকে পাখির চোখ করে থাকেন অনেক তারকা ক্রিকেটার। এ ছাড়াও বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), বিগ ব্যাশ লিগ (বিবিএল), পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগসহ (এলপিএল) অনেক সহযোগী দেশগুলো বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট আয়োজন করে থাকে। এমনকি টি-টেন লিগও হয়ে থাকে নিয়মিতই। ব্যঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোর তালে তাল মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি প্র্যাকটিস ম্যাচ আয়োজন করা হয় না বললেই চলে।
বর্তমান দুনিয়ায় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের যে আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা রয়েছে, সেই বাস্তবতা স্বীকার করে আশরাফুল বলেন, ‘আমি মনে করি যে জিম্বাবুয়েতে যখনই আমরা যাই... তাদের এখন যদি আপনি খেয়াল করে থাকেন যে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলার আগে কিন্তু একটা প্র্যাকটিস ম্যাচ হতো। একটা তিন দিনের ম্যাচ বা একটা ওয়ানডে ম্যাচ যদি হতো, তাহলে মানিয়ে নেওয়া সহজ হতো। এখন সেই সুযোগটা নেই।’
প্রথম ওয়ানডের মাঝপথেই চোটে পড়ায় জিম্বাবুয়ে সিরিজের বাকি অংশে আর খেলতে পারেননি মোস্তাফিজুর রহমান। আর লিটন দাস তো পুরো সিরিজই মিস করেছেন। সবশেষ জুনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে যে মাংসপেশির চোটে পড়েছেন, সেখান থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি লিটন। একমাত্র টেস্টে বাজেভাবে হারের পর ওয়ানডে সিরিজ জয়ের সুযোগ থাকলেও তা আর কাজে লাগাতে পারেনি। প্রথম ওয়ানডেতে ১৪২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২৫ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও ১৩ রানে হার মেনেছে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।
টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্রথম ম্যাচ হেরে সিরিজ বাংলাদেশ জেতে ঠিকই। তবে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি জিততে ঘাম ছুটে গেছে। মূলত জিম্বাবুয়ের ফিল্ডারদের মিস ফিল্ডিংয়ের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সিরিজের শেষ ওয়ানডের পাশাপাশি শেষ দুই টি-টোয়েন্টি জেতে। আশরাফুলের মতে কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতেই কষ্ট হয়েছে তাঁর শিষ্যদের। ব্যাটিং কোচ বলেন, ‘অতিরিক্ত একটা যে বাউন্স, ওই বাউন্সটা আমাদের মানিয়ে নিতে সময় লেগে গিয়েছে। প্রথম টেস্টে তো আমরা আসলে ভালো করতে পারি নাই। পরে আমাদের তৃতীয় ওয়ানডেতে গিয়ে মানিয়ে নিতে পেরেছি।’
পাকিস্তানকে মে মাসে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই বাংলাদেশ করতে পেরেছে ব্যাটার-বোলার সবার অসাধারণ পারফরম্যান্সেই। লিটন দাস, মুশফিকুর রহিম, শান্তরা সেঞ্চুরি করেছিলেন। তাইজুল ইসলাম-নাহিদ রানাদের রয়েছে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তিও। আশরাফুল বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ গত সাত মাস ধরে বলব যে ব্যাটাররা খুবই ভালো করছেন। একটা সিরিজ খারাপ হতেই পারে। একটা টেস্ট ম্যাচ খারাপ হয়েছে। এর আগের চারটা টেস্ট ম্যাচে কিন্তু অসাধারণ খেলেছেন আমাদের ব্যাটাররা। একটি ম্যাচ হারার পরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার তো কিছু নেই।’
লিটন না থাকায় অস্ট্রেলিয়া ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দুটিতে তাওহীদ হৃদয় অধিনায়কত্ব করেছিলেন। তবে অস্ট্রেলিয়ার কাছে বাংলাদেশ হয়েছে ধবলধোলাই। জিম্বাবুয়ে সিরিজ অবশ্য জিতেছে হৃদয়ের নেতৃত্বেই।
১৩ আগস্ট ডারউইনে শুরু হচ্ছে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু ম্যাকে। এই ম্যাচ মাঠে গড়াবে ২২ আগস্ট। আট ম্যাচে সাত জয়ে ৮৭.৫০ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে সবার ওপরে অস্ট্রেলিয়া।টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান চক্রে চারে থাকা বাংলাদেশের সফলতার হার ৫৮.৩৩ শতাংশ। বর্তমান চক্রে চার ম্যাচ খেলে জিতেছে দুই টেস্ট। শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ একটি করে টেস্ট হেরেছে ও ড্র করেছে।
জুনে ভারত সফরে যাচ্ছে তাই পারফরম্যান্স করেছে আফগানিস্তান। একমাত্র টেস্টে ইনিংস ও ৩০০ রানে হেরেছে আফগানরা। সেই ধারাবাহিকতায় ওয়ানডে সিরিজে হয়েছে ধবলধোলাই। দলের ভরাডুবিতে এবার নেতৃত্ব ছাড়লেন আফগানিস্তানের বাঁহাতি ব্যাটার হাশমাতউল্লাহ শাহীদি।৪১ মিনিট আগে
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