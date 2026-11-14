তারকা ক্রিকেটারকে শেষ মুহূর্তে বাদ দিল ভারত
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য দলে বড় পরিবর্তন এনেছে ভারত। কুলদীপ যাদবকে দল থেকে বাদ দিয়ে তাঁর পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে গুরনুর ব্রারকে। আগামী ১৯ নভেম্বর ওয়েলিংটনে শুরু হবে নিউজিল্যান্ড-ভারত দু্ই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ।
আজ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ভারতে চলমান ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলবেন বলে কুলদীপকে জাতীয় দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ভারতে চলছে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফি। ব্রার টেস্ট সিরিজ খেলবেন বলে আগামীকাল মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে হতে যাওয়া পঞ্চম ওয়ানডেতে খেলতে পারবেন না। তবে শেষ ওয়ানডের জন্য এখনো তাঁর বদলি কোনো ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করেনি বিসিসিআই।
এতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে আর খেলতে পরছেন না গুরনুর। পাঁচ ম্যাচের এই সিরিজে বর্তমানে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে ভারত। তবে শেষ ওয়ানডের জন্য এখনো তাঁর জায়গায় কারও নাম ঘোষণা করেনি বিসিসিআই।
চলতি নিউজিল্যান্ড সফরে ওয়ানডে সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন গুরনুর। ৯ উইকেট নিয়ে সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী। যেখানে প্রথম ম্যাচে ৪৪ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দ্বিতীয় ম্যাচে ৩০ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি। আর চতুর্থ ওয়ানডেতে পেয়েছেন ২ উইকেট। এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্সই তাঁকে টেস্ট দলে সুযোগ করে দিয়েছে।
গুরনুরকে টেস্ট দলে যুক্ত করায় ভারতীয় দলে এখন আছেন ছয় বিশেষজ্ঞ পেসার। জসপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণার সঙ্গে পেস আক্রমণে আছেন অনশুল খাম্বোজ, আকাশ দীপ ও ব্রার। পাশাপাশি পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে রয়েছেন নিতীশ কুমার রেড্ডি। অন্যদিকে কুলদীপ যাদব বাদ পড়ায় ভারতের স্পিন বিভাগে আছেন দুই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর
বুমরা আইপিএলের পর থেকে খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। আইপিএলের ১৩ ম্যাচে তিনি মাত্র ৪ উইকেট নিয়েছিলেন। এরপর আশানুরূপ কোন পারফরম্যান্স নেই তার। সবশেষ ২০২৫ সালের নভেম্বরের পর থেকে আর কোনো টেস্ট ম্যাচ খেলেননি তিনি। চোট কাটিয়ে ফেরা প্রসিধ কৃষ্ণাও একই ম্যাচে মাত্র পাঁচ ওভার বোলিং করেছেন। তবে এর মধ্যেই পেয়েছেন দুটি উইকেট। আকাশ দীপের অবস্থাও খুব একটা সন্তোষজনক নয়। এ বছরের শুরুতে পিঠের চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি।
অন্যদিকে মোহাম্মদ সিরাজের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সও খুব একটা ধারাবাহিক নয়। সেরা ছন্দে না থাকলেও নিউজিল্যান্ড ’এ’ দলের বিপক্ষে চার দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ভারত ’এ’ দলের একমাত্র ইনিংসে বোলিং করে চারটি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে সিরাজের ফর্ম নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের মূল্যায়ন কী, সেটির কিছুটা ইঙ্গিতও মিলেছে দল নির্বাচনে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম চারটি ওয়ানডের জন্য তাঁকে দলে রাখা হলেও একাদশে সুযোগ দেওয়া হয়নি।
এদিকে ভারত দলের জন্য আরেকটি স্বস্তির খবর দিয়েছে বিসিসিআই। টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি নিতে ওয়েলিংটনে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্ত। এর আগে ক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, সাইড স্ট্রেইনের চোট কাটিয়ে ওঠার পর বিসিসিআইয়ের মেডিকেল টিম তাঁকে খেলার জন্য ফিট ঘোষণা করেছে। আর শেষ ওয়ানডেতে ব্রার না থাকায় একাদশে সুযোগ পেতে পারেন সিরাজ।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্টের জন্য ভারতের দল:
শুভমান গিল (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল (সহ-অধিনায়ক), দেবদূত পাড়িক্কাল, ঋষভ পন্ত (উইকেটরক্ষক), ধ্রুব জুরেল (উইকেটরক্ষক), রবীন্দ্র জাদেজা, অংশুল কম্বোজ, জসপ্রীত বুমরা, প্রসিধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপ, সাই সুদর্শন, নিতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, মোহাম্মদ সিরাজ, গুরনুর ব্রার