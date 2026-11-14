নতুন ইতিহাস গড়লেন ১৫ বছরের সূর্যবংশী

নতুন ইতিহাস গড়লেন ১৫ বছরের সূর্যবংশী
মাত্র ১৫ বছর ২৩২ দিন বয়সে পুরুষদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সী অধিনায়ক হয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে বিহারের নেতৃত্ব দিয়ে এই রেকর্ড গড়েছেন তিনি।
২০২৬-২৭ মৌসুমের সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইন্দোরে সৌরাষ্ট্রের বিপক্ষে মাঠে নামে বিহার। জয়দেব উনাদকাটের নেতৃত্বাধীন দলের বিপক্ষে মাঠে নামার মধ্য দিয়ে নতুন ইতিহাস লেখেন সূর্যবংশী। ভেঙে দেন ক্রোয়েশিয়ার জ্যাক ভুকুসিচের রেকর্ড। ১৭ বছর ৩১১ দিন বয়সে ক্রোয়াটদের অধিনায়কত্ব করে এত দিন এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন তিনি।
সূর্যবংশীর ক্যারিয়ারে এটি আরেকটি বড় অর্জন। মাত্র পাঁচ মাস আগে ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয় তাঁর। এরও আগে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতকে শিরোপা জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এই তরুণ।
তবে অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক ম্যাচে ব্যাট হাতে নিজের সামর্থ্য দেখাতে পারেননি সূর্যবংশী। টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামা বিহারের হয়ে ১২ বলে ১৮ রান করে ফেরেন তিনি। বাঁহাতি পেসার চেতন সাকারিয়ার বলে ক্যাচ অ্যান্ড বোল্ড হন এই বাঁহাতি ব্যাটার।
রঞ্জি ট্রফির চলতি মৌসুমে প্রথম চার ম্যাচেই হেরেছে বিহার। এমন পরিস্থিতিতে সূর্যবংশীর অন্তর্ভুক্তি দলটির জন্য বড় প্রাপ্তি। তবে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে আর মাত্র একটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন তিনি। এরপর ১৯ নভেম্বর থেকে দোহায় শুরু হতে যাওয়া এসিসি রাইজিং স্টারস এমার্জিং টুর্নামেন্টে খেলতে ভারত ‘এ’ দলের সঙ্গে যোগ দেবেন সূর্যবংশী। ৫০ ওভারের সংস্করণে হবে এই প্রতিযোগিতা।
ভারতের হয়ে সর্বশেষ নিউজিল্যান্ড সফরে খেলেছেন সূর্যবংশী। সেখানে একটি টি-টোয়েন্টিতে মাত্র ১৯ বলে ৪৫ রান করেন তিনি। অভিষেক শর্মার সঙ্গে মাত্র ৭.১ ওভারে গড়েন ১৩৩ রানের উদ্বোধনী জুটি। সিরিজে দুটি ম্যাচ খেলেন সূর্যবংশী। পাঁচ ম্যাচের সিরিজটি ভারত জেতে ৩-২ ব্যবধানে।
এখন পর্যন্ত বিহারের হয়ে আটটি এবং সব মিলিয়ে ৪৪টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন সূর্যবংশী। এর মধ্যে ২৩টি ম্যাচ খেলেছেন আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে।
গত বছরের নভেম্বরে ভারত ‘এ’ দলের হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে মাত্র ৪২ বলে ১৪৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। এসিসি রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্টের সেই ইনিংসটি ছিল ভারতীয়দের মধ্যে যৌথভাবে তৃতীয় দ্রুততম টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরি। অল্প বয়সেই ব্যাট হাতে একের পর এক কীর্তি গড়ার পাশাপাশি এবার অধিনায়ক হিসেবেও বিশ্ব ক্রিকেটে নিজের নাম লেখালেন সূর্যবংশী।