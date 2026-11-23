সেঞ্চুরিয়নে বৃষ্টি বাধা, খেলা শুরু হবে কখন
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে হানা দিয়েছে বৃষ্টি। বেরসিক বৃষ্টির কারণে সেঞ্চুরিয়নের সুপারস্পোর্টস পার্কে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হতে দেরি হচ্ছে।
ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা দুপুর ২টায়। সে হিসেবে টস হওয়ার কথা ছিল ১টা ৩০ মিনিটে। সে সময়ে পেরিয়ে গেলেও টস করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ খেলাও নির্ধারিত সময়ে শুরু হবে না।
সকাল থেকেই সেঞ্চুরিয়নে বৃষ্টি ছিল। বৃষ্টি থামলেও মাঠ কাভারে ঢাকা। ভেজা রয়েছে আউটফিল্ড। আরও শঙ্কার কথা হলো, আকাশ এখনো মেঘলা। আবারও বৃষ্টি নামলেও তাই অবাক হওয়ার কিছুই থাকছে না।
সিরিজের প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে পাত্তা পায়নি বাংলাদেশ। ৯ উইকেটের বিশাল জয়ে সিরিজে এগিয়ে আছে টেম্বা বাভুমার দল। অন্যদিকে সেই হারে ধবলধোলাই হওয়ার শঙ্কায় বাংলাদেশ। লজ্জা এড়ানোর মিশনে সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ন্যূনতম হার এড়াতেই হবে সফরকারীদের।