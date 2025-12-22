শুরুটা দারুণ হলেও শেষটা বাজে তাসকিনের

ক্রীড়া ডেস্ক
সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টিতে শারজা ওয়ারিয়র্সের একাদশে তাসকিন আহমেদ নিয়মিতই খেলছেন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ব্রেকথ্রু এনে দিচ্ছেন। তবে নিয়মিত উইকেট পেলেও মুক্তহস্তে রান বিলিয়ে দিচ্ছেন বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞ পেসার। আজ আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ডেথ ওভারে বেধড়ক পিটুনি খেয়েছেন তাসকিন।
দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পরশু ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে ৪ ওভারে ২০ রানে ২ উইকেট নিয়েছিলেন তাসকিন। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ২০০তম ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিংয়ের পরও ব্যাটারদের ব্যর্থতায় সেই ম্যাচটায় তিনি ছিলেন পরাজিত দলের সদস্য। এক দিন পর আজ আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আবুধাবি নাইট রাইডার্সের মুখোমুখি হয়েছে তাসকিনের শারজা ওয়ারিয়র্স। বাংলাদেশের অভিজ্ঞ এই পেসার ৪ ওভারে ৪১ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। যার মধ্যে ১৯তম ওভারে তিনি দিয়েছেন ২৫ রান।
টস জিতে আগে ব্যাটিং নেওয়া আবুধাবি নাইট রাইডার্স ৩.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১০ রানে পরিণত হয়। এই চার উইকেটের দুটিই নিয়েছেন তাসকিন। প্রথম ওভারের শেষ বলে তাসকিনের শর্ট বলে পুল করতে যান আবুধাবি ওপেনার জেসন রয়। আকাশে ভেসে থাকা বল ধরতে আদিল রশিদ শর্ট কাভার এলাকায় দৌড়াতে থাকেন আদিল রশিদ। একই সময় তাঁরই আরেক সতীর্থ এক্সটা কাভার বরাবর আসতে থাকেন। তবে আদিল রশিদ বলের দিকে মনোযোগ রেখে ক্যাচটা ধরেন দারুণভাবে। ৬ বলে ১ চারে ৪ রান করেন সল্ট।
এক ওভার বিরতিতে ফের তাসকিনকে বোলিংয়ে আনেন শারজা ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। তৃতীয় ওভারের পঞ্চম বলে নাইট রাইডার্সের আরেক ওপেনার অ্যালেক্স হেলসকে (৫) ফেরান তাসকিন। পাওয়ার প্লের (প্রথম ৬ ওভার) মধ্যে তিন ওভারই করেন তাসকিন। এই সময়ে ১৬ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। তবে ১৯তম ওভারে বোলিংয়ে এসে গুবলেট পাকিয়ে ফেলেন বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞ পেসার। আন্দ্রে রাসেল ও জেসন হোল্ডারের কাছে দুটি করে ছক্কা হজম করেছেন তাসকিন। ১০.২৫ ইকোনমিতে ৪ ওভারে ৪১ রানের বোলিংয়ে শেষ করেছেন তাসকিন।
শুরুর ধাক্কা সামলে আবুধাবি নাইট রাইডার্স নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৪ রানে শেষ করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন শারফেন রাদারফোর্ড। শারজার আদিল রশিদ ৪ ওভারে ১৮ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন তাসকিন ও ওয়াসিম আকরাম। ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস, সিকান্দার রাজা পেয়েছেন একটি করে উইকেট। রাজা ৪ ওভারে খরচ করেন ১৭ রান।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিক্সিংয়ের ঘটনা একেবারে নতুন নয়। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল), বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ফিক্সিংকাণ্ডে অনেকবার নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হয়। পাশাপাশি পারিশ্রমিক ইস্যু সংক্রান্ত জটিলতা তো রয়েছেই। এবারের বিপিএলে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঠেকাতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আঁটঘাঁট বেঁধে নেমেছে।
৩০ নভেম্বর ১২তম বিপিএল নিলামের আগেই উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। এনামুল হক বিজয়সহ পাঁচ ক্রিকেটারকে রেড ফ্ল্যাগের আওতাভুক্ত করা হয়। এর পরপরই সামাজিক মাধ্যমে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করতে থাকেন তিনি। এবারের বিপিএলে ফিক্সিং ঠেকাতে আইসিসি, বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের পাশাপাশি অপরাধ তদন্ত বিভাগও (সিআইডি) থাকছে। সিআইডি কী করবে, সেই ব্যাখ্যায় আজ সংবাদমাধ্যমকে বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, ‘সিআইডি পর্যবেক্ষণ করবে। মনে করুন চোর আসবে। তাকে তো চুরি করার আগে থামাতে হবে। গোটা বিশ্বে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, আমরা সেটাই অনুসরণ করছি।’
বিপিএল ইতিহাসে ২০২৫ সালে আয়োজিত বিপিএল যেন ফিক্সিংয়ের কালো থাবায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে। এবার দুর্নীতি দমনে বিসিবি অ্যালেক্স মার্শালকে যুক্ত করেছে, যিনি আইসিসিতে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন সফলভাবে। ১১ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানিয়েছেন ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িতদের পাকড়াও করার প্রক্রিয়া। বিপিএলে ফিক্সিং ঠেকানোর ব্যাপারে আজ মিঠু উল্লেখ করেছেন মার্শালের কথা। বিসিবি আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, ‘অ্যালেক্স মার্শাল এই ব্যাপারে (ফিক্সিং ঠেকানো) আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করতে হবে। তাঁর দেখানো গাইডলাইন মেনে চলতে হবে। আমাদের যে পিএমও (প্লেয়ার্স অ্যান্ড ম্যাচ অফিশিয়ালস) অ্যাকসেস, এটা অনেক সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ২৫টা যাচাই-বাচাইয়ের পর অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেওয়া হচ্ছে ২৫টা।’
সিআইডির সঙ্গে আগামীকাল বিসিবি এক সভায় বসবে বলে জানিয়েছেন মিঠু। সাংবাদিকদের আজ বিসিবির এই পরিচালক বলেন,
‘দুর্নীতি দমন বলেন, ইন্টেগ্রিটি ইউনিট বলেন, তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন যে আমরা আইসিসি থেকেও দুর্নীতি দমন বিরোধী কর্মকর্তাদের নিয়ে আনছি। আমাদের ইউনিটের পাশাপাশি আইসিসির দুর্নীতি দমন ইউনিটও থাকবে। এছাড়া কাল সিআইডির সঙ্গে একটা বড় মিটিং রয়েছে।’
বিসিবি ২৯ নভেম্বর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল, বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিটের পরামর্শক অ্যালেক্স মার্শালের পরামর্শ অনুযায়ী ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ওঠা ক্রিকেটারদের নিলামে রাখা হবে না। মজার ব্যাপার, এ সিদ্ধান্ত ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্য ইভেন্টে প্রযোজ্য হবে না বলে জানিয়েছিল বিসিবি। এনামুল হক বিজয়, সাঞ্জামুল ইসলাম, শফিউল ইসলাম, আলাউদ্দিন বাবু, মিজানুর রহমান, নিহাদুজ্জামান-তাঁদের নাম উঠে গিয়েছিল রেড ফ্ল্যাগে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গতির সঙ্গে বাউন্সারে ব্যাটারদের ভড়কে দিতে ওস্তাদ নাহিদ রানা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুর্দান্ত বোলিংয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন ইয়ান বিশপ, ইরফান পাঠানের মতো ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের। ঘরোয়া ক্রিকেটেও তিনি দুর্দান্ত খেলছেন। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) এবার এই তারকা পেসার খেলবেন রংপুর রাইডার্সের হয়ে।
এবারের বিপিএল নিলামে রানাকে ৫৬ লাখ টাকায় কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁর (রানা) চেয়ে বেশি দামে লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়দের বেশি দামে নিয়েছে রংপুর। ৯২ লাখ টাকায় তাওহীদ হৃদয়কে নিয়েছে রংপুর। এবারের বিপিএল ইতিহাসে এটা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। একই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক।
২০২৬ বিপিএল সামনে রেখে এরই মধ্যে দলগুলো অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। আজ বসুন্ধরা ক্রিকেট মাঠে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে রংপুর রাইডার্স ৫ উইকেটে হেরেছে। প্রস্তুতি ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের রংপুর রাইডার্সের প্রধান কোচ বলেন, ‘আমি অনেক প্রতিভাবান তরুণ ক্রিকেটার দেখেছি। প্রতি বছর এসে নতুন অনেক প্রতিভা দেখি। দারুণ একটা ব্যাপার। এখানে সত্যিই অনেক ভালো ক্রিকেটার আছে।’
ছয় দলের মধ্যে তুলনামূলক শক্তিশালী দল গড়েছে রংপুর রাইডার্স। রানা, লিটন, হৃদয়দের পাশাপাশি মোস্তাফিজুর রহমান, আলিস আল ইসলাম, রাকিবুল হাসানদের মতো তারকা স্থানীয় তারকা ক্রিকেটার রয়েছেন এই দলে। মোস্তাফিজ এই মুহূর্তে আরব আমিরাতের আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে দুর্দান্ত খেলছেন। খাজা নাফে, সুফিয়ান মুকিমের মতো বিদেশি তারকারাও খেলবেন রংপুরের হয়ে।
তারকায় ঠাসা রংপুরের একাদশ বেছে নেওয়া কঠিন বলে মানছেন আর্থার। তবে নামের চেয়ে পারফরম্যান্সকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন রংপুর রাইডার্সের প্রধান কোচ, ‘আমরা খুব ভালো একটা দল বেছে নিয়েছি। আমাদের দলের যে গভীরতা, সেটা অসাধারণ। একাদশ বেছে নেওয়া কঠিন হবে। আমার কাছে নামের চেয়ে পারফরম্যান্সই আসল।’
প্রথমবারের মতো বিপিএলে অংশ নিতে যাওয়া নোয়াখালীতে আছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলী অনিকের মতো ক্রিকেটাররা। আফগানিস্তানের বিস্ফোরক ওপেনার সেদিকউল্লাহ আতালকেও দলে নিয়েছে নোয়াখালী। গতকাল পূর্বাচল ক্রিকেট একাডেমিতে অনুশীলন করেছে নোয়াখালী। অনুশীলন শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে প্রাণবন্ত হাসান মাহমুদকে দেখা গেছে। তাঁর মতে, নিজেকে প্রমাণ করতে স্থানীয় ক্রিকেটারদের জন্য বিপিএল উপযুক্ত মঞ্চ।
একাদশে ৬ বিদেশি নিয়ে একাদশ সাজালে কেমন হতো—বসুন্ধরা ক্রিকেট মাঠে আজ প্রস্তুতি ম্যাচ শেষে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এমন প্রশ্ন। মজার ছলে করা এই প্রশ্নের উত্তরে আর্থার বলেন, ‘আমরা মাত্র চার বিদেশি খেলাতে পারি একাদশে। ছয় বিদেশি ক্রিকেটার খেলাতে গেলে অনেক বড় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিদেশিদের পাশাপাশি দেশিরাও পারফর্ম করবে বলে আশা করছি। দারুণ পারফরম্যান্সে ম্যাচ জেতাটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২০২৬ বিপিএল দিয়েই প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। আজ পূর্বাচল একাডেমিতে দলটি অনুশীলন করেছে। অনুশীলন পর্ব শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে দেখা গেছে প্রাণবন্ত এক হাসান মাহমুদকে। সাংবাদিকদের সঙ্গে জমে ওঠে তাঁর খুনসুটি।
পূর্বাচল ক্রিকেট একাডেমিতে অনুশীলন পর্ব শেষে হাসান মাহমুদের কাছে এসেছে সেই আলোচিত ‘নোয়াখালী বিভাগ চাই’ প্রসঙ্গ। সামাজিক মাধ্যমে গত কয়েক বছরে এটা একটা ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে। এমন প্রসঙ্গ এলে হাসান উত্তরে বলেছেন, ‘এটা আসলে আমি জানি না।’ উত্তর দিতে গিয়ে তিনি যেমন হেসেছেন, উপস্থিত সাংবাদিকেরাও হেসে দিয়েছেন তাঁর উত্তর শুনে। পরক্ষণেই ২৬ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই পেসার বলেন, ‘নোয়াখালী বিভাগ হলে খুব ভালো হবে।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাসান মাহমুদ খেলছেন পাঁচ বছর ধরে। বাংলাদেশের জার্সিতে ১৩ টেস্ট, ২৬ ওয়ানডে ও ২৬ টি-টোয়েন্টি খেলা হাসানের বেড়ে ওঠা লক্ষ্মীপুরে। তিনি এবার খেলবেন তাঁর প্রতিবেশী জেলা নোয়াখালী এক্সপ্রেসের হয়ে। বিপিএলে প্রথমবার অংশগ্রহণ করতে যাওয়ার উদ্যোগ দেখে নোয়াখালী ফ্র্যাঞ্চাইজিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন হাসান। ২৬ বছর বয়সী এই পেসার আজ সাংবাদিকদের বলেন, ‘লক্ষ্মীপুরবাসীদের মধ্যে যারা নোয়াখালীর সঙ্গে সম্পর্কিত, তারা খুবই আনন্দিত। এখন শক্তি আরও একটু বেড়েছে। আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। বিপিএলে দল করার এমন একটা উদ্যোগ নিয়েছে নোয়াখালী। সুযোগ পেয়ে খুবই খুশি আমি।’
প্রথমবারের মতো বিপিএলে অংশ নিতে যাওয়া নোয়াখালীতে আছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলী অনিকের মতো ক্রিকেটাররা। হাসানের কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে স্থানীয় ক্রিকেটারদের জন্য বিপিএল উপযুক্ত মঞ্চ। ২৬ বছর বয়সী এই পেসার আজ সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমাদের স্থানীয় ক্রিকেটাররা খুবই অভিজ্ঞ। অঙ্কন, জাকের আছে। তারপর আমাদের সাব্বির ভাই, অপু ভাইয়ের পাশাপাশি আরও তরুণ ক্রিকেটার আছে। তারা বেশ অভিজ্ঞ। গত কয়েক বছর ধরে বিপিএল খেলছে। নিজেকে প্রমাণ করার জন্য এটা ভালো মঞ্চ। নিজেকে ভালো একটা জায়গায় নেওয়ার চেষ্টা করছি বিপিএলে। অবশ্যই আমার বিশ্বকাপে খেলার জন্য জায়গা হবে ইনশাআল্লাহ।’
২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত হবে ১২তম বিপিএল। শুরুটা হবে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। শেষটা হবে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। বিপিএল শেষেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্ট শুরুর প্রথম দিনই ম্যাচ রয়েছে বাংলাদেশের।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) মাঠে গড়াতে আর বেশি সময় বাকি নেই। ঢাকায় নয়, টুর্নামেন্ট শুরুর প্রথম দিনই সিলেটে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু।
২৬ ডিসেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সিলেট টাইটান্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে নতুন বিপিএল। প্রথম দিন কীভাবে আয়োজন করা হবে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, আজ সংবাদমাধ্যমকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন মিঠু। সাংবাদিকদের বিসিবি আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, ‘এমনি তো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যেটা হয়, সভাপতি ও স্পোর্টস সেক্রেটারি ওপেন করবেন ও করমর্দন করবেন। ১ মিনিট নীরবতা পালন করব সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য। মাঝখানে মাঠেই স্টেজ করে গানের অনুষ্ঠান করব। প্রথমটা হবে ১৫ মিনিটের। আমাদের তো জায়গা নেই। কারণ, দলগুলোকে ওয়ার্ম আপ করতে কমপক্ষে আধা ঘণ্টা দিতে হয়। জুমার নামাজের পর ২টা ১৫ মিনিটে শুরু করা হবে ও শেষ করা হবে ১৫ মিনিটে। দুই ম্যাচের মাঝখানে আমরা ছোট করে অনুষ্ঠান করব।’
আগের সূচি অনুযায়ী সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা ছিল দুপুর দুইটায়। কিন্তু নতুন সূচিতে এক ঘণ্টা পিছিয়ে বেলা ৩টায় মাঠে গড়াবে প্রথম ম্যাচ। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস। কেন সময়সূচি বদলানো হলো সেই ব্যাখ্যায় মিঠু বলেন, ‘আমাদের সূচিতে হাত দেওয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং ২৬ তারিখে ছোট করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করব। সেদিন শুক্রবার পড়েছে। ২টা ১৫ মিনিটে শুরু করতে হবে। ম্যাচ তাই বিকেল ৩টায় করে দেওয়া হয়েছে।’
২৩ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে হবে বিপিএলের ফাইনাল। বিপিএল শেষ হতে না হতেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্ট শুরুর প্রথম দিনই ম্যাচ রয়েছে বাংলাদেশের। ঠাসা সূচির কারণে ২৬ ডিসেম্বরই বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা হবে বলে জানিয়েছেন মিঠু। সাংবাদিকদের আজ বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, ‘পরিস্থিতি একটু চ্যালেঞ্জিং। পরিকল্পনা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাতে হচ্ছে। ২৪ তারিখ যেহেতু উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করতে পারিনি, ২৬ তারিখ ম্যাচের দিন ছোট করে করা হবে। ঢাকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা বা শিফট করার কোনো আলোচনাই হয়নি। জানুয়ারির শেষে চলে যাবে বাংলাদেশ দল।’
এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। এই বিপিএলেই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে।
