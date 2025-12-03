Ajker Patrika
ক্রিকেট

ভারতের সামনে আজ সিরিজ জয়ের হাতছানি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০: ৫৮
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাঠে নামবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাঠে নামবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার দুঃস্মৃতি এখনো দগদগে ভারতের জন্য। সকল সমালোচনা পেছনে ফেলে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা দারুণ হয়েছে তাদের। প্রথম ম্যাচে ১৭ রানের জয় তুলে নিয়েছে লোকেশ রাহুলের দল। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ মাঠ নামবে দুই দল। ম্যাচটি জিততে পারলে সিরিজ নিশ্চিত হবে স্বাগতিকদের। অন্যদিকে সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে জিততেই হবে সফরকারীদের। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ২য় দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভোর ৪টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

দ্বিতীয় ওয়ানডে

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ২টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

নেপাল প্রিমিয়ার লিগ

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিকেল ৪টা ১৫ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বার্নলি-ক্রিস্টাল প্যালেস

রাত ১টা ৩০ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

বিষয়:

খেলাভারতক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

আট কুকুরছানা হত্যায় মামলা: সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী গ্রেপ্তার

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

খালেদা জিয়ার অবস্থা স্থিতিশীল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রী হত্যার প্রধান আসামি যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

স্ত্রী হত্যার প্রধান আসামি যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা

জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা

তালাকের পরে ফের বিয়ে নিয়ে সমালোচনা, যে ব্যাখ্যা দিলেন সাবিকুন নাহার

তালাকের পরে ফের বিয়ে নিয়ে সমালোচনা, যে ব্যাখ্যা দিলেন সাবিকুন নাহার

৮ কুকুরছানা হত্যায় সরকারি কর্মকর্তাকে বাসা ছাড়তে বাধ্য করল প্রশাসন, মামলার প্রস্তুতি

৮ কুকুরছানা হত্যায় সরকারি কর্মকর্তাকে বাসা ছাড়তে বাধ্য করল প্রশাসন, মামলার প্রস্তুতি

সম্পর্কিত

ফের বিসিবির কাছে বকেয়া পারিশ্রমিক চাইলেন বিজয়

ফের বিসিবির কাছে বকেয়া পারিশ্রমিক চাইলেন বিজয়

বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কায় প্রস্তুতি সারবে পাকিস্তান

বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কায় প্রস্তুতি সারবে পাকিস্তান

হামজায় অনুপ্রাণিত হয়ে মারিয়ার এমন গোল

হামজায় অনুপ্রাণিত হয়ে মারিয়ার এমন গোল

এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানকে সহজেই হারাতে পারবে বাংলাদেশ, বলছেন তিনি

এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানকে সহজেই হারাতে পারবে বাংলাদেশ, বলছেন তিনি

ক্রিকেট

ফের বিসিবির কাছে বকেয়া পারিশ্রমিক চাইলেন বিজয়

ক্রীড়া ডেস্ক    
এনামুল হক বিজয়। ছবি: বিসিবি
এনামুল হক বিজয়। ছবি: বিসিবি

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২ তম আসরের চূড়ান্ত নিলাম থেকে বাদ পড়ার পরই বিসিবির কাছে গত আসরের বকেয়া পারিশ্রমিক চেয়েছিলেন এনামুল হক বিজয়। আবারও নিজের পাওনা বুঝে চাইলেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

বিপিএলের ১১ তম আসরে দুর্বার রাজশাহীর হয়ে খেলেছিলেন বিজয়। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সঙ্গে ৫০ লাখ টাকার চুক্তি করেছিলেন তিনি। এই ক্রিকেটারের দাবি, এখনো ৩০ লাখ টাকা পাবেন রাজশাহীর কাছে। বকেয়া টাকা চেয়ে দুই দিনের মাথায় আবারও ফেসবুক লাইভে আসলেন বিজয়।

তিনি বলেন, ‘আমি পুরো পারিশ্রমিক পাইনি সে বিষয়ে বিপিএলের গর্ভনিং কাউন্সিলসহ যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন সবাইকে জানিয়েছি। এমন কিছু না যে নতুন করে বলছি। আমি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনটি ডকুমেন্ট দেখিয়েছি। একটা ছিল রাজশাহী টিমের সাথে আমার চুক্তি, একটা ছিল রাজশাহী টিম যে চেকগুলো দিয়েছিল সেখানে কোন টাকা নেই। থার্ড যেটা ছিল আমি বিসিবিকে মেইল করেছি ১০-১৫ দিন হয়ে গেছে, আমি কোন উত্তর পাইনি।’

বিপিএলের আয়োজক হওয়ায় বিসিবির কাছেই বকেয়া পাওনার বিষয়ে সমাধান চান বিজয়, ‘লাইভে আসার উদ্দেশ্য হলো মানুষজন সত্যটা জানুক। বিপিএলের প্রধান এখন যিনি দায়িত্বে আছেন উনি বলেছেন আমি ডিরেক্ট সাইনিং এর প্লেয়ার। ডিরেক্ট সাইনের প্লেয়ারের দায়িত্ব বিসিবি নিতে পারবেনা। তাহলে আমি কাদের হয়ে খেলেছি রাজশাহী টিম। তারা কাদের নিয়ে? অবশ্যই তারা বিসিবির। যদি ডিরেক্ট সাইনিংয়ের হওয়ায় আমাকে পেমেন্ট না দেওয়া হয় তাহলে আমার ভিত্তিমূল্য কত ছিল? ৪০ লাখ টাকা। ড্রাফটে বিক্রি হব সেই টাকাও তো বিপিএল আমাকে দেয়নি। ১০ লাখ টাকা অতিরিক্ত দেওয়ায় আমি রাজশাহীর সঙ্গে সরাসরি চুতে গেছি।’

বিপিএলে চলাকালীন পারিশ্রমিক নিয়ে সমস্যা হলে বিসিবির আশ্বাসের কারণেই খেলা চালিয়ে গেছে রাজশাহীর ক্রিকেটাররা। সেটাও স্মরণ করিয়ে দিলেন বিজয়, ‘পারিশ্রমিক নিয়ে সমস্যা তৈরি হওয়ায় রাজশাহী টিম অনুশীলন বয়কট করেছিল। পারিশ্রমিক জটিলতায় হোটেলে মালিককে আটকে রাখা, বাসের পেমেন্টসহ এমন সমস্যা ছিল। তখন বিসিবির কর্মকর্তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তখন আমি, ইয়াসির, তাসকিন, আকবর, ফারুক স্যার (তৎকালীন প্রেসিডেন্ট), মঞ্জু ভাই এবং আকরাম ভাই উপস্থিত ছিলেন। অনেক অনিশ্চয়তার পরও আমাদের অনুরোধ করা হয় প্রপার ওয়েতে টুর্নামেন্ট চালিয়ে যাওয়ার জন্য। পেমেন্ট নিয়ে ডিরেক্ট সাইন বা ড্রাফটেড প্লেয়ার যেই হও সবাইকে বিসিবি আশ্বস্ত করে খেলা চালিয়ে নিতে বলেছিল।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলএনামুল হক বিজয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

আট কুকুরছানা হত্যায় মামলা: সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী গ্রেপ্তার

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

খালেদা জিয়ার অবস্থা স্থিতিশীল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রী হত্যার প্রধান আসামি যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

স্ত্রী হত্যার প্রধান আসামি যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা

জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা

তালাকের পরে ফের বিয়ে নিয়ে সমালোচনা, যে ব্যাখ্যা দিলেন সাবিকুন নাহার

তালাকের পরে ফের বিয়ে নিয়ে সমালোচনা, যে ব্যাখ্যা দিলেন সাবিকুন নাহার

৮ কুকুরছানা হত্যায় সরকারি কর্মকর্তাকে বাসা ছাড়তে বাধ্য করল প্রশাসন, মামলার প্রস্তুতি

৮ কুকুরছানা হত্যায় সরকারি কর্মকর্তাকে বাসা ছাড়তে বাধ্য করল প্রশাসন, মামলার প্রস্তুতি

সম্পর্কিত

ভারতের সামনে আজ সিরিজ জয়ের হাতছানি

ভারতের সামনে আজ সিরিজ জয়ের হাতছানি

বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কায় প্রস্তুতি সারবে পাকিস্তান

বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কায় প্রস্তুতি সারবে পাকিস্তান

হামজায় অনুপ্রাণিত হয়ে মারিয়ার এমন গোল

হামজায় অনুপ্রাণিত হয়ে মারিয়ার এমন গোল

এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানকে সহজেই হারাতে পারবে বাংলাদেশ, বলছেন তিনি

এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানকে সহজেই হারাতে পারবে বাংলাদেশ, বলছেন তিনি

ক্রিকেট

বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কায় প্রস্তুতি সারবে পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের উদযাপন। ছবি: এক্স
পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের উদযাপন। ছবি: এক্স

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে সেরা প্রস্তুতি নিচ্ছে পাকিস্তান। গত ৬ মাস ধরে এই সংস্করণে একের পর এক ম্যাচ খেলছে সালমান আলী আগার দল। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এবার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩ ম্যাচের সিরিজ খেলবে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে। টুর্নামেন্টটির যৌথ আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। তার আগে লঙ্কা দ্বীপে ৭,৯ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ৩ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। এক বিবৃতিতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার সবগুলো ম্যাচই হবে ডাম্বুলার রনগিরি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। এই ভেন্যুতে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচ হবে না। সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য আরও একটি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে আতিথেয়তা দেবে তারা।

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে পাকিস্তান। গ্রুপ পর্বে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে খেলবে দলটি। এই গ্রুপের বাকি দলগুলো হলো নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাষ্ট্র ও নামিবিয়া।

বিষয়:

খেলাটি–টোয়েন্টিক্রিকেটশ্রীলঙ্কা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

আট কুকুরছানা হত্যায় মামলা: সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী গ্রেপ্তার

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

খালেদা জিয়ার অবস্থা স্থিতিশীল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রী হত্যার প্রধান আসামি যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

স্ত্রী হত্যার প্রধান আসামি যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা

জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা

তালাকের পরে ফের বিয়ে নিয়ে সমালোচনা, যে ব্যাখ্যা দিলেন সাবিকুন নাহার

তালাকের পরে ফের বিয়ে নিয়ে সমালোচনা, যে ব্যাখ্যা দিলেন সাবিকুন নাহার

৮ কুকুরছানা হত্যায় সরকারি কর্মকর্তাকে বাসা ছাড়তে বাধ্য করল প্রশাসন, মামলার প্রস্তুতি

৮ কুকুরছানা হত্যায় সরকারি কর্মকর্তাকে বাসা ছাড়তে বাধ্য করল প্রশাসন, মামলার প্রস্তুতি

সম্পর্কিত

ভারতের সামনে আজ সিরিজ জয়ের হাতছানি

ভারতের সামনে আজ সিরিজ জয়ের হাতছানি

ফের বিসিবির কাছে বকেয়া পারিশ্রমিক চাইলেন বিজয়

ফের বিসিবির কাছে বকেয়া পারিশ্রমিক চাইলেন বিজয়

হামজায় অনুপ্রাণিত হয়ে মারিয়ার এমন গোল

হামজায় অনুপ্রাণিত হয়ে মারিয়ার এমন গোল

এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানকে সহজেই হারাতে পারবে বাংলাদেশ, বলছেন তিনি

এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানকে সহজেই হারাতে পারবে বাংলাদেশ, বলছেন তিনি

ফুটবল

হামজায় অনুপ্রাণিত হয়ে মারিয়ার এমন গোল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গোলের পর মারিয়ার উচ্ছ্বাস। ছবি: বাফুফে
গোলের পর মারিয়ার উচ্ছ্বাস। ছবি: বাফুফে

স্কোরলাইন বলবে আজারবাইজানের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। সেই গোলটি কে করেছেন সেটাও বলে দেবে। তবে তা কতটা সুন্দর ছিল তা হয়তো বর্ণনা করতে পারবে না। বাংলাদেশের হারের পরও তাই মারিয়া মান্দা তাঁর অসাধারণ গোলের মোহে ডুবিয়ে রেখেছেন সমর্থকদের।

জাতীয় স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার মারিয়া গোলটি করেন ম্যাচের ৩৪ মিনিটে। এর আগপর্যন্ত ১-০ গোলে পিছিয়ে ছিল বাংলাদেশ। স্বপ্না রানীর কর্নার আজারবাইজান গোলরক্ষক ফিস্ট করে ফিরিয়ে দিলেও বিপদমুক্ত করতে পারেননি। বল চলে যায় বক্সে থাকা মারিয়ার কাছে। দুর্দান্ত এক ভলিতে উঁচু কোনা দিয়ে জাল খুঁজে নেন এই মিডফিল্ডার। আজারবাইজান ফুটবলারদের তখন তাকিয়ে ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

একই ভেন্যুতে এমনই এক বিস্ময়কর গোল করেছিলেন। নেপালের বিপক্ষে ১৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ম্যাচে বাংলাদেশ পুরুষ দলের হয়ে গোলটি করেন হামজা চৌধুরী। সেই গোলের আগেও বাংলাদেশ পিছিয়ে ছিল ১-০ গোলে। হামজা বাইসাইকেল কিকে আনেন সমতা। সেই গোল থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নারী দলের মারিয়াও করলেন অভাবনীয় এক গোল।

ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমে মারিয়া বলেন, ‘জ্বী(অনুপ্রাণিত) ভাই যখন গোল দিয়েছিলো, তো আমরা খেলাটা দেখেছি। খুব ভালো লেগেছিলো। আমাদের সবসময় প্র্যাকটিস থাকে কিভাবে গোল করতে হবে। তো চেষ্টা করেছি এবং হয়ে গেছে।’

​মারিয়া আরও বলেন, ‘আসলে অনেক সময় কিন্তু আপনার গোল খাওয়ার পরে কিন্তু দল একটু ভেঙে পড়ে । তো এরপরেও কিন্তু আমাদের দল ভেঙে পড়েনি। আর তাছাড়াও আমাদের বাইরে আমাদের সমর্থকেরা ছিলো। সমর্থণের জন্য আমরা আবার ম্যাচে ফিরে এসেছি এবং গোল দেওয়ার চেষ্টা করেছি।’

জাতীয় দলের হয়ে এবারই প্রথম গোলের দেখা পেলেন মারিয়া, ‘হ্যাঁ (ক্যারিয়ারের সেরা গোল)। আমি এই প্রথম আমি সিনিয়রে টিমের হয়ে গোল করেছি। তো ওই হিসেবেই আমার... চেষ্টা করেছি আমাদের সেরাটা দেওয়ার। তো খেলার পরিস্থিতিতে আসলে গোল হয়ে যায়।’

বিষয়:

খেলাফুটবলহামজা চৌধুরী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

আট কুকুরছানা হত্যায় মামলা: সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী গ্রেপ্তার

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

খালেদা জিয়ার অবস্থা স্থিতিশীল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রী হত্যার প্রধান আসামি যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

স্ত্রী হত্যার প্রধান আসামি যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা

জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা

তালাকের পরে ফের বিয়ে নিয়ে সমালোচনা, যে ব্যাখ্যা দিলেন সাবিকুন নাহার

তালাকের পরে ফের বিয়ে নিয়ে সমালোচনা, যে ব্যাখ্যা দিলেন সাবিকুন নাহার

৮ কুকুরছানা হত্যায় সরকারি কর্মকর্তাকে বাসা ছাড়তে বাধ্য করল প্রশাসন, মামলার প্রস্তুতি

৮ কুকুরছানা হত্যায় সরকারি কর্মকর্তাকে বাসা ছাড়তে বাধ্য করল প্রশাসন, মামলার প্রস্তুতি

সম্পর্কিত

ভারতের সামনে আজ সিরিজ জয়ের হাতছানি

ভারতের সামনে আজ সিরিজ জয়ের হাতছানি

ফের বিসিবির কাছে বকেয়া পারিশ্রমিক চাইলেন বিজয়

ফের বিসিবির কাছে বকেয়া পারিশ্রমিক চাইলেন বিজয়

বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কায় প্রস্তুতি সারবে পাকিস্তান

বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কায় প্রস্তুতি সারবে পাকিস্তান

এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানকে সহজেই হারাতে পারবে বাংলাদেশ, বলছেন তিনি

এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানকে সহজেই হারাতে পারবে বাংলাদেশ, বলছেন তিনি

ফুটবল

এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানকে সহজেই হারাতে পারবে বাংলাদেশ, বলছেন তিনি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজারবাইজান কোচ আসগারোভ সিয়াসাতের মতে এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানকে হারাতে পারবে বাংলাদেশ।ছবি: বাফুফে
আজারবাইজান কোচ আসগারোভ সিয়াসাতের মতে এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানকে হারাতে পারবে বাংলাদেশ।ছবি: বাফুফে

এশিয়ান কাপে জায়গা করে নেওয়ার পর হারের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলাদেশ নারী দল। সর্বশেষ জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ আজারবাইজানের কাছে হেরেছে ২-১ গোলে। যদিও খেলায় ছিল উন্নতির ছাপ। তা দেখে আজারবাইজান কোচ আসগারোভ সিয়াসাতও মনে করছেন, এশিয়ান কাপে উজবেকিস্তানকে হারাতে পারবে বাংলাদেশ।

মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথমবারের মতো এশিয়ান মঞ্চে খেলবে বাংলাদেশ। গ্রুপে প্রতিপক্ষ হিসেবে আছে শক্তিশালী চীন, উত্তর কোরিয়া ও উজবেকিস্তান।

যদিও র‍্যাঙ্কিংয়ে সব দলই বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে। তবু উজবেকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের স্বপ্ন দেখা হচ্ছে। কারণ, র‍্যাঙ্কিংয়ে তাদের (৫২) সঙ্গেই বাংলাদেশের (১০৪) দূরত্ব (৫২) কম। আজারবাইজান কোচ বলেন, ‘বাংলাদেশ আজ যেভাবে আমাদের সঙ্গে খেলেছে, সেভাবে খেললে উজবেকিস্তানকে সহজেই হারাতে পারবে তারা।’

বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলারও তাই মনে করেন। তবে কী ভুল করা যাবে না সেটাও তুলে ধরলেন তিনি, ‘উজবেকিস্তান টেকনিক্যালি খুব ভালো দল। আর আজকের মতো সুযোগ নষ্ট করলে, বল ধরে না রাখলে বা দ্রুত ফিরিয়ে আনতে না পারলে তারা আপনাকে শাস্তি দেবে। কারণ, তারা খুব দ্রুত কাউন্টার-অ্যাটাক করে।’

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

আট কুকুরছানা হত্যায় মামলা: সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী গ্রেপ্তার

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

খালেদা জিয়ার অবস্থা স্থিতিশীল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রী হত্যার প্রধান আসামি যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

স্ত্রী হত্যার প্রধান আসামি যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা

জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা

তালাকের পরে ফের বিয়ে নিয়ে সমালোচনা, যে ব্যাখ্যা দিলেন সাবিকুন নাহার

তালাকের পরে ফের বিয়ে নিয়ে সমালোচনা, যে ব্যাখ্যা দিলেন সাবিকুন নাহার

৮ কুকুরছানা হত্যায় সরকারি কর্মকর্তাকে বাসা ছাড়তে বাধ্য করল প্রশাসন, মামলার প্রস্তুতি

৮ কুকুরছানা হত্যায় সরকারি কর্মকর্তাকে বাসা ছাড়তে বাধ্য করল প্রশাসন, মামলার প্রস্তুতি

সম্পর্কিত

ভারতের সামনে আজ সিরিজ জয়ের হাতছানি

ভারতের সামনে আজ সিরিজ জয়ের হাতছানি

ফের বিসিবির কাছে বকেয়া পারিশ্রমিক চাইলেন বিজয়

ফের বিসিবির কাছে বকেয়া পারিশ্রমিক চাইলেন বিজয়

বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কায় প্রস্তুতি সারবে পাকিস্তান

বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কায় প্রস্তুতি সারবে পাকিস্তান

হামজায় অনুপ্রাণিত হয়ে মারিয়ার এমন গোল

হামজায় অনুপ্রাণিত হয়ে মারিয়ার এমন গোল