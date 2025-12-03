আইসিসির সুখবর পেলেন মোস্তাফিজ-ইমনরা, তামিম-লিটনের অবনতি

ক্রীড়া ডেস্ক
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ৮ উইকেটের দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি জেতার পর র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের। যাঁদের মধ্যে বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান আট নম্বরে অবস্থান করছেন।
আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে কৃপণ বোলিং করলেও কোনো উইকেট পাননি মোস্তাফিজ। চট্টগ্রামে গতকাল তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৩ ওভারে ১১ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। বাংলাদেশের ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিততে তাঁর এই বোলিং অসাধারণ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের পর আজ সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। হালনাগাদের পর ২ ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন আট নম্বরে উঠে এসেছেন মোস্তাফিজ। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারের রেটিং পয়েন্ট ৬৬৫।
মোস্তাফিজের মতো উন্নতি হয়েছে শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, তাওহীদ হৃদয়, পারভেজ হোসেন ইমনদেরও। টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ১৪, ১৯ ও ২৫ নম্বরে অবস্থান করছেন শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন ও নাসুম আহমেদ। মেহেদী এগিয়েছেন তিন ধাপ। রিশাদ ও নাসুম পাঁচ ধাপ করে এগিয়েছেন। মেহেদী, রিশাদ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে চারটি করে উইকেট নিয়েছেন। মেহেদী পেয়েছেন সিরিজসেরার পুরস্কার। নাসুমের সমান ৫৯৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে যৌথভাবে ২৫ নম্বরে রবি বিষ্ণুই। নাসুম এগোলেও বিষ্ণুই এক ধাপ পিছিয়েছেন। টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ২১ ধাপ এগিয়ে ৩৮ নম্বরে পারভেজ হোসেন ইমন। পাঁচ ধাপ এগিয়ে ৪২ নম্বরে অবস্থান করছেন তাওহীদ হৃদয়। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে সর্বোচ্চ ৮৯ রান করেছেন হৃদয়।
হৃদয়ের সমান ৫৩৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৪২ নম্বরে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তবে ম্যাক্সওয়েল দুই ধাপ পিছিয়েছেন। টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৪৪ নম্বরে অবস্থান করছেন লিটন দাস। তবে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক দুই ধাপ পিছিয়েছেন। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৫২৩। পিছিয়েছেন তানজিদ হাসান তামিমও। এক ধাপ পিছিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১৯ নম্বরে তিনি। গতকাল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৩৬ বলে ৫৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছেন। ফিল্ডিংয়ে ধরেছেন পাঁচ ক্যাচ। লিটন ও তামিম টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৬৫ ও ৬৪ রান করেছেন।
৭৮০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে আগের মতোই শীর্ষে ভারতের বরুণ চক্রবর্তী। দুই ও তিনে থাকা জ্যাকব ডাফি ও রশিদ খানের রেটিং পয়েন্ট ৬৯৯ ও ৬৯৪। তাঁদেরও অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। চার ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে চার নম্বরে এখন আবরার আহমেদ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৯১। দুই ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ১১ নম্বরে আবরারের সতীর্থ মোহাম্মদ নাওয়াজ। শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান-জিম্বাবুয়েকে নিয়ে হওয়া ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে ফাইনালসেরা, সিরিজসেরা দুটি পুরস্কারই পেয়েছেন তিনি। ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে সর্বোচ্চ ১০ উইকেট নিয়েছেন পাকিস্তানের বাঁহাতি স্পিনার।
৯২০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন অভিষেক শর্মা। এক ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছেন সাইম আইয়ুব। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ২৯৫। তাতে সিংহাসন খুইয়ে অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে দুইয়ে নেমে গেলেন সিকান্দার রাজা। সদ্য পাকিস্তানে শেষ হওয়া ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন রাজা ও সাইম। রাজা এই সিরিজে করেছেন ১৪১ রান। সাইমের ব্যাট থেকে এসেছে ১১৮ রান।
ব্রিসবেনের গ্যাবায় আগামীকাল শুরু হবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। ইংল্যান্ড ম্যাচের দুই দিন আগে গতকাল একাদশ ঘোষণা করেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এখনো একাদশ ঘোষণা করেনি। কোন ১১ জন নিয়ে কাল অজিরা মাঠে নামবে, সেই ব্যাপারে এখনো তারা অনিশ্চিত।
নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের নাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্টের দলে ছিল না। তবু ব্রিসবেন টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা এখনো উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক আজ ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এলেও চূড়ান্ত একাদশ নিশ্চিত করতে পারেননি। কামিন্সের জন্য এখনো দরজা খোলা রয়েছে বলে জানা গেছে। সেক্ষেত্রে তিনি অধিনায়ক হয়েই ফিরবেন।
পিঠের চোটে পড়ায় পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি কামিন্স। শুক্রবার যখন অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের দল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) ঘোষণা করেছিল, সেখানে তাঁর নাম ছিল না। তবে পিঠের চোট থেকে তিনি ধীরে ধীরে সেরে উঠছেন। পার্থ ও ব্রিসবেনে নেটে দারুণ বোলিং করছেন তিনি। কামিন্সকে নিয়ে স্মিথ বলেন, ‘নেটে যেভাবে বোলিং করেছে, তাতে তাকে দারুণ মনে হচ্ছে আমার কাছে। ম্যাচের ব্যাপারটা অবশ্যই আলাদা। কিন্তু সে দারুণভাবে এগোচ্ছে। সে জানে তার শরীরের কী অবস্থা। আমরা অপেক্ষায় আছি।’
অস্ট্রেলিয়ার দুশ্চিন্তা আরও বাড়ল উসমান খাজার ছিটকে যাওয়ার কারণে। পিঠের চোটে পড়ায় অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটার সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দল থেকে বাদ পড়েছেন। খাজার পরিবর্তে ট্রাভিস হেডকে ওপেনিংয়ে দেখা যেতে পারে। কিন্তু হেড ওপেনিংয়ে গেলে মিডল অর্ডারে শূন্যতা তৈরি হবে। বিউ ওয়েবস্টার, জস ইংলিশকে দিয়ে সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারে স্বাগতিকেরা। যদিও স্মিথ এই ব্যাপারে কোনো কিছু নিশ্চিত করেননি। ৩৬ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ার এই ব্যাটার বলেন, ‘পুরো জিনিসটা এখনো আলোচনায় আছে। উইকেট কী অবস্থায় আছে, সেটা দেখে আমরা একাদশ ঠিক করব।’
ব্রিসবেন টেস্টের চূড়ান্ত একাদশের ব্যাপারে আজ বিকেলে সিএ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানা গেছে। প্রথম টেস্ট ৮ উইকেটে জিতে অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ওভালে। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভারতের শুরুটা হয়েছে দারুণ। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের ১৭ রানে হারায় লোকেশ রাহুলের দল। ভারতের জয়ের দিনে নজরকাড়া বোলিং করেছেন হার্শিত রানা। কিন্তু আগ্রাসী উদযাপনের কারণে শান্তির খড়গে পড়তে হলো এই পেসারকে।
রাঁচিতে সেদিন আগে ব্যাট করে ৩৪৯ রান তোলে ভারত। জবাবে ৩৩২ রানে থামে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। অতিথিদের ইনিংসের ২২ তম ওভারের কথা। রানার করা সে ওভারের চতুর্থ বলে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের হাতে ধরা পড়েন ৩৭ রানে ব্যাট করতে থাকা দেওয়াল্ড ব্রেভিস।
আউটের পর তাঁকে আগ্রাসী ভঙ্গিতে ড্রেসিংরুমের পথ দেখান রানা। তাতে আইসিসি কোড অব কন্ডাক্টের ২.৫ ধারা লঙ্ঘন করেছেন এই বোলার। এই ধারায় বলা আছে, আন্তর্জাতিক ম্যাচে এমন ভাষা, আচরণ বা ইশারা নিধিদ্ধ যা ব্যাটারকে হেয় করতে পারে বা আগ্রাসী প্রতিক্রিয়া উসকে দিতে পারে।
নিয়ম ভঙ্গ করায় রানাকে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দিয়েছে আইসিসি। সেই সঙ্গে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। নিজের দোষ স্বীকার করে শাস্তি মেনে নিয়েছেন রানা। তাই আর আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। ২ বছরে প্রথম এমন শাস্তি পেলেন এই পেসার।
সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৩৫০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নামা দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইনে প্রথম আঘাত হানেন রানা। দ্বিতীয় ওভারে বোল্ড করেন ওপেনার রায়ান রিকেলটনকে। তাঁর করা একই ওভারে রাহুলের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন কুইন্টন ডি কক। এই দুই ব্যাটারের কেউই রানের খাতা খুলতে পারেননি।
বরুশিয়া ডর্টমুন্ডে থাকতেই নিজের সামর্থ্যের জানান দেন আর্লিং হালান্ড। তাতেই পেপ গার্দিওলার জহুরির চোখ পড়ে এই স্ট্রাইকারের উপর। ২০২২ সালে গ্রীষ্মে জার্মান ক্লাবটি থেকে হালান্ডকে ছুটিয়ে আনেন এই স্প্যানিশ কোচ। সিটিজেন শিবিরে যোগ দিয়ে শুরু থেকেই গুরুর আস্থার প্রতিদান দিচ্ছেন নরওয়েজিয়ান তারকা।
একের পর এক গোল করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের গোলমেশিনের তকমা পেয়ে যান হালান্ড। সাড়ে ৩ বছরের মাথায় ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে গোল সেঞ্চুরি করলেন আক্রমণভাগের এই ফুটবলার; সেটাও আবার রেকর্ড গড়ে।
প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের সবশেষ ম্যাচে ফুলহামকে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে ম্যানসিটি। ক্র্যাভেন কটেজে ১৭ তম মিনিটে বাঁ দিক থেকে জেরেমি ডোকুর পাস পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় জোরালো শটে জাল কাঁপান হালান্ড। এটা প্রিমিয়ার লিগে তাঁর ১০০ তম গোল। ১১১ তম ম্যাচে এসে এই কীর্তি গড়লেন তিনি। এই লিগে এত কম ম্যাচ খেলে গোল সেঞ্চুরি করতে পারেনি আর কোনো ফুটবলার।
আগের রেকর্ডটি ছিল অ্যালান শিয়ারারের দখলে। ১০০ গোল করতে নিউক্যাসল কিংবদন্তি লেগেছিল ১২৪ ম্যাচ। ১৯৯৫ সালে এই রেকর্ডটি গড়েছিলেন সাবেক ফুটবলার। ৩০ বছর পর তাঁর রেকর্ড ভাঙলেন হালান্ড। ১৩ ম্যাচ কম লাগল তাঁর। রেকর্ড গড়ার দিনে লিগে ২ ম্যাচের গোলখরা কাটালেন হাল্যান্ড। প্রিমিয়ার লিগের চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলের (১৪ গোল) মালিক তিনি। ১১ গোল নিয়ে দুইয়ে আছেন ব্রেন্টফোর্ডের ইগর তিয়াগো।
এদিন ৫৬ মিনিট পর্যন্ত ৫-১ গোলে এগিয়ে ছিল ম্যানসিটি। এরপর সফরকারীদের ভয় পাইয়ে দেয় ফুলহাম। বাকি সময়ে তিনবার ম্যানসিটির জালে বল পাঠায় স্বাগতিকরা। তাই শেষ বাঁশি বাজার আগ পর্যন্ত স্বস্তিতে ছিল না জায়ান্টরা।
প্রথম দিন ভুগতে দেখা গেছে নিউজিল্যান্ডকে। ব্যাটিং ব্যর্থতায় দ্বিতীয় দিনে তার থেকেও বেশি ভুগতে হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। জ্যাকব ডাফির দুর্দান্ত বোলিংয়ে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের দ্বিতীয় দিন দাপট দেখাল ব্ল্যাক ক্যাপসরা। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ ৯৬ রানে এগিয়ে আছে স্বাগতিক দল।
২৩১ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করে নিউজিল্যান্ড। এদিন আর কোনো রান না করেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। বোলারদের যৌথ প্রচেষ্টায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হাতের নাগালেই রাখতে পেরেছে কিউইরা। কেমার রোচ, জেডন সিলস, ওজাই শিল্ডস ও জাস্টিন গ্রিভস দুটি করে উইকেট নেন।
জবাবে দলীয় ১০ রানে ২ উইকেট হারালেও ত্যাজনারায়ণ চন্দরপল ও শাই হোপের ব্যাটে ধাক্কা সামাল দেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তৃতীয় উইকেটে ৯০ রানের জুটি গড়ে দুজন। ডাফির করা ৪৩ তম ওভারের শেষ বলে টম লাথামের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ৫৬ রান করা হোপ। এরপরই তাসের ঘরে পরিণত হয় ক্যারবীয়দের ব্যাটিং লাইন।
শেষ ৬৭ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৬৭ রানে অলআউট হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেষ ৮ উইকেটের মধ্যে পাঁচটাই নেন ডাফি। সফরকারীদের শেষ ৭ ব্যাটারের পাঁচজনই ফেরেন এক অঙ্কের কোটায়। এর মধ্যে চারজনই খুলতে পারেননি রানের খাতা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫২ রান করা চন্দরপলকে বিদায় করেন জাকারি ফোকস। টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ম্যাচে এসে ৫ উইকেটের দেখা পেলেন ডাফি। তাঁর খরচ ৩৪ রান। ৪৩ রানে ৩ উইকেট নেন ম্যাট হেনরি।
৬৪ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে নিউজিল্যান্ড। বিনা উইকেটে ৩২ রান নিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে তারা। টম লাথাম ১৪ ও ডেভন কনওয়ে ১৫ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন।
