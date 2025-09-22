বিগ ব্যাশ খেলার ছাড়পত্র পেলেন রিশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ছেড়ে খেলতে চাইছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগে (বিবিএল)। এজন্য বিসিবির কাছে এনওসি আবেদন করেছিলেন তিনি। ক্যারিয়ার উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে বিসিবি তাকে পুরো মৌসুমের জন্য বিবিএলে খেলার অনুমতি দিয়েছে, এমনটাই নিশ্চিত করেছে বিসিবির একটি সূত্র।
গত মৌসুমে বিবিএল ড্রাফট থেকে রিশাদকে দলে নিয়েছিল হোবার্ট হ্যারিকেন। কিন্তু জাতীয় দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর ও বিপিএল ব্যস্ততার কারণে তখন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে নামা হয়নি তার। এবার আবারও চ্যাম্পিয়ন দল আস্থা রেখেছে তরুণ এই লেগস্পিনারের ওপর।
তবে সমস্যা ছিল সূচির। বিবিএল ও বিপিএল একই সময়ে হওয়ায় রিশাদ পুরো মৌসুম খেলতে পারবেন কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। অবশেষে সেই ধোঁয়াশা কাটল। বিসিবির সূত্র জানায়, রিশাদকে পুরো মৌসুমের জন্য এনওসি দেওয়া হয়েছে। বিগ ব্যাশে খেলা তার ক্যারিয়ার উন্নতির জন্য বিপিএলের চেয়ে বেশি সহায়ক হবে। তাই আমরা তাকে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছি।
