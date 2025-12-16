Ajker Patrika
নিজেদের রেকর্ড ভেঙে গ্রিনকে দলে নিল কলকাতা

আপডেট : ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪২
ক্যামেরুন গ্রিন। ছবি: এক্স
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পরবর্তী আসরকে কেন্দ্র করে ক্যামেরুন গ্রিনের জন্য উঠে পড়ে লাগবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো সেটা অনুমেয়ই ছিল। হলোও ঠিক তাই। সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলমান মিনি নিলাম থেকে আকাশচুম্বী অর্থ দিয়ে এই তারকা অলরাউন্ডারকে দলে টেনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

২৫ কোটি ২০ রুপিতে গ্রিনকে দলে নিয়েছে কলকাতা। তাতেই রেকর্ডের পাতায় নাম লেখালেন ২৬ বছর বয়সী ক্রিকেটার। আইপিএলের নিলামে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হওয়া বিদেশি ক্রিকেটার এখন তিনি। আগের রেকর্ডটি ছিল গ্রিনের স্বদেশী মিচেল স্টার্কের। সে রেকর্ডের সঙ্গেও জড়িয়ে ছিল কলকাতার নাম। ২০২৪ সালের আসরে ২৪ লাখ ৭৫ কোটি রুপিতে স্টার্ককে কিনেছিল তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা। এক আসরে যেতেই সে রেকর্ড ভাঙল কলকাতার হাত ধরেই।

গ্রিনকে কেনার লড়াইয়ে অংশ নেয় চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। সবাইকে হারিয়ে বাজিমাত করেছে কলকাতা। গ্রিনের জন্য শুরুতে ভিত্তিমূল্য ২ কোটি রুপি ডেকেছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। পরে লড়াই থেকে সরে দাঁড়ায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। গ্রিনের জন্য রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে কলকাতার লড়াই শুরু হয়। তাদের কাড়াকাড়িতে দাম উঠে ১৩ কোটি ৬০ লাখ রুপি। এরপর লড়াই থেকে সরে দাঁড়ায় রাজস্থান।

কলকাতার সঙ্গে গ্রিনকে পাওয়ার দৌঁড়ে নামে চেন্নাই সুপার কিংস। শেষ পর্যন্ত শাহরুখ খানের মালিকানাধীন দলটির সঙ্গে পেরে উঠেনি রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। মিনি নিলামের আগে আন্দ্রে রাসেলকে রেটেইন করেনি কলকাতা। সম্প্রতি আইপিএলকে বিদায় জানানো ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা অলরাউন্ডারের পরিবর্তে স্কোয়াডে একজন দারুণ ক্রিকেটার দরকার ছিল তাদের। বেশকিছু ভারতীয় এবং অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমের দাবি ছিল, রাসেলের জায়গা গ্রিনকে দিয়ে পূরণ করবে কলকাতা। সেটাই বাস্তবে রূপ নিল।

