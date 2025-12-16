নিজেদের রেকর্ড ভেঙে গ্রিনকে দলে নিল কলকাতা

ক্রীড়া ডেস্ক
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পরবর্তী আসরকে কেন্দ্র করে ক্যামেরুন গ্রিনের জন্য উঠে পড়ে লাগবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো সেটা অনুমেয়ই ছিল। হলোও ঠিক তাই। সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলমান মিনি নিলাম থেকে আকাশচুম্বী অর্থ দিয়ে এই তারকা অলরাউন্ডারকে দলে টেনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।
২৫ কোটি ২০ রুপিতে গ্রিনকে দলে নিয়েছে কলকাতা। তাতেই রেকর্ডের পাতায় নাম লেখালেন ২৬ বছর বয়সী ক্রিকেটার। আইপিএলের নিলামে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হওয়া বিদেশি ক্রিকেটার এখন তিনি। আগের রেকর্ডটি ছিল গ্রিনের স্বদেশী মিচেল স্টার্কের। সে রেকর্ডের সঙ্গেও জড়িয়ে ছিল কলকাতার নাম। ২০২৪ সালের আসরে ২৪ লাখ ৭৫ কোটি রুপিতে স্টার্ককে কিনেছিল তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা। এক আসরে যেতেই সে রেকর্ড ভাঙল কলকাতার হাত ধরেই।
গ্রিনকে কেনার লড়াইয়ে অংশ নেয় চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। সবাইকে হারিয়ে বাজিমাত করেছে কলকাতা। গ্রিনের জন্য শুরুতে ভিত্তিমূল্য ২ কোটি রুপি ডেকেছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। পরে লড়াই থেকে সরে দাঁড়ায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। গ্রিনের জন্য রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে কলকাতার লড়াই শুরু হয়। তাদের কাড়াকাড়িতে দাম উঠে ১৩ কোটি ৬০ লাখ রুপি। এরপর লড়াই থেকে সরে দাঁড়ায় রাজস্থান।
কলকাতার সঙ্গে গ্রিনকে পাওয়ার দৌঁড়ে নামে চেন্নাই সুপার কিংস। শেষ পর্যন্ত শাহরুখ খানের মালিকানাধীন দলটির সঙ্গে পেরে উঠেনি রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। মিনি নিলামের আগে আন্দ্রে রাসেলকে রেটেইন করেনি কলকাতা। সম্প্রতি আইপিএলকে বিদায় জানানো ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা অলরাউন্ডারের পরিবর্তে স্কোয়াডে একজন দারুণ ক্রিকেটার দরকার ছিল তাদের। বেশকিছু ভারতীয় এবং অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমের দাবি ছিল, রাসেলের জায়গা গ্রিনকে দিয়ে পূরণ করবে কলকাতা। সেটাই বাস্তবে রূপ নিল।
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পরবর্তী আসরকে কেন্দ্র করে ক্যামেরুন গ্রিনের জন্য উঠে পড়ে লাগবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো সেটা অনুমেয়ই ছিল। হলোও ঠিক তাই। সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলমান মিনি নিলাম থেকে আকাশচুম্বী অর্থ দিয়ে এই তারকা অলরাউন্ডারকে দলে টেনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।
২৫ কোটি ২০ রুপিতে গ্রিনকে দলে নিয়েছে কলকাতা। তাতেই রেকর্ডের পাতায় নাম লেখালেন ২৬ বছর বয়সী ক্রিকেটার। আইপিএলের নিলামে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হওয়া বিদেশি ক্রিকেটার এখন তিনি। আগের রেকর্ডটি ছিল গ্রিনের স্বদেশী মিচেল স্টার্কের। সে রেকর্ডের সঙ্গেও জড়িয়ে ছিল কলকাতার নাম। ২০২৪ সালের আসরে ২৪ লাখ ৭৫ কোটি রুপিতে স্টার্ককে কিনেছিল তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা। এক আসরে যেতেই সে রেকর্ড ভাঙল কলকাতার হাত ধরেই।
গ্রিনকে কেনার লড়াইয়ে অংশ নেয় চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। সবাইকে হারিয়ে বাজিমাত করেছে কলকাতা। গ্রিনের জন্য শুরুতে ভিত্তিমূল্য ২ কোটি রুপি ডেকেছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। পরে লড়াই থেকে সরে দাঁড়ায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। গ্রিনের জন্য রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে কলকাতার লড়াই শুরু হয়। তাদের কাড়াকাড়িতে দাম উঠে ১৩ কোটি ৬০ লাখ রুপি। এরপর লড়াই থেকে সরে দাঁড়ায় রাজস্থান।
কলকাতার সঙ্গে গ্রিনকে পাওয়ার দৌঁড়ে নামে চেন্নাই সুপার কিংস। শেষ পর্যন্ত শাহরুখ খানের মালিকানাধীন দলটির সঙ্গে পেরে উঠেনি রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। মিনি নিলামের আগে আন্দ্রে রাসেলকে রেটেইন করেনি কলকাতা। সম্প্রতি আইপিএলকে বিদায় জানানো ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা অলরাউন্ডারের পরিবর্তে স্কোয়াডে একজন দারুণ ক্রিকেটার দরকার ছিল তাদের। বেশকিছু ভারতীয় এবং অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমের দাবি ছিল, রাসেলের জায়গা গ্রিনকে দিয়ে পূরণ করবে কলকাতা। সেটাই বাস্তবে রূপ নিল।
ক্রীড়া ডেস্ক
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পরবর্তী আসরকে কেন্দ্র করে ক্যামেরুন গ্রিনের জন্য উঠে পড়ে লাগবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো সেটা অনুমেয়ই ছিল। হলোও ঠিক তাই। সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলমান মিনি নিলাম থেকে আকাশচুম্বী অর্থ দিয়ে এই তারকা অলরাউন্ডারকে দলে টেনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।
২৫ কোটি ২০ রুপিতে গ্রিনকে দলে নিয়েছে কলকাতা। তাতেই রেকর্ডের পাতায় নাম লেখালেন ২৬ বছর বয়সী ক্রিকেটার। আইপিএলের নিলামে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হওয়া বিদেশি ক্রিকেটার এখন তিনি। আগের রেকর্ডটি ছিল গ্রিনের স্বদেশী মিচেল স্টার্কের। সে রেকর্ডের সঙ্গেও জড়িয়ে ছিল কলকাতার নাম। ২০২৪ সালের আসরে ২৪ লাখ ৭৫ কোটি রুপিতে স্টার্ককে কিনেছিল তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা। এক আসরে যেতেই সে রেকর্ড ভাঙল কলকাতার হাত ধরেই।
গ্রিনকে কেনার লড়াইয়ে অংশ নেয় চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। সবাইকে হারিয়ে বাজিমাত করেছে কলকাতা। গ্রিনের জন্য শুরুতে ভিত্তিমূল্য ২ কোটি রুপি ডেকেছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। পরে লড়াই থেকে সরে দাঁড়ায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। গ্রিনের জন্য রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে কলকাতার লড়াই শুরু হয়। তাদের কাড়াকাড়িতে দাম উঠে ১৩ কোটি ৬০ লাখ রুপি। এরপর লড়াই থেকে সরে দাঁড়ায় রাজস্থান।
কলকাতার সঙ্গে গ্রিনকে পাওয়ার দৌঁড়ে নামে চেন্নাই সুপার কিংস। শেষ পর্যন্ত শাহরুখ খানের মালিকানাধীন দলটির সঙ্গে পেরে উঠেনি রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। মিনি নিলামের আগে আন্দ্রে রাসেলকে রেটেইন করেনি কলকাতা। সম্প্রতি আইপিএলকে বিদায় জানানো ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা অলরাউন্ডারের পরিবর্তে স্কোয়াডে একজন দারুণ ক্রিকেটার দরকার ছিল তাদের। বেশকিছু ভারতীয় এবং অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমের দাবি ছিল, রাসেলের জায়গা গ্রিনকে দিয়ে পূরণ করবে কলকাতা। সেটাই বাস্তবে রূপ নিল।
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পরবর্তী আসরকে কেন্দ্র করে ক্যামেরুন গ্রিনের জন্য উঠে পড়ে লাগবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো সেটা অনুমেয়ই ছিল। হলোও ঠিক তাই। সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলমান মিনি নিলাম থেকে আকাশচুম্বী অর্থ দিয়ে এই তারকা অলরাউন্ডারকে দলে টেনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।
২৫ কোটি ২০ রুপিতে গ্রিনকে দলে নিয়েছে কলকাতা। তাতেই রেকর্ডের পাতায় নাম লেখালেন ২৬ বছর বয়সী ক্রিকেটার। আইপিএলের নিলামে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হওয়া বিদেশি ক্রিকেটার এখন তিনি। আগের রেকর্ডটি ছিল গ্রিনের স্বদেশী মিচেল স্টার্কের। সে রেকর্ডের সঙ্গেও জড়িয়ে ছিল কলকাতার নাম। ২০২৪ সালের আসরে ২৪ লাখ ৭৫ কোটি রুপিতে স্টার্ককে কিনেছিল তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা। এক আসরে যেতেই সে রেকর্ড ভাঙল কলকাতার হাত ধরেই।
গ্রিনকে কেনার লড়াইয়ে অংশ নেয় চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। সবাইকে হারিয়ে বাজিমাত করেছে কলকাতা। গ্রিনের জন্য শুরুতে ভিত্তিমূল্য ২ কোটি রুপি ডেকেছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। পরে লড়াই থেকে সরে দাঁড়ায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। গ্রিনের জন্য রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে কলকাতার লড়াই শুরু হয়। তাদের কাড়াকাড়িতে দাম উঠে ১৩ কোটি ৬০ লাখ রুপি। এরপর লড়াই থেকে সরে দাঁড়ায় রাজস্থান।
কলকাতার সঙ্গে গ্রিনকে পাওয়ার দৌঁড়ে নামে চেন্নাই সুপার কিংস। শেষ পর্যন্ত শাহরুখ খানের মালিকানাধীন দলটির সঙ্গে পেরে উঠেনি রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। মিনি নিলামের আগে আন্দ্রে রাসেলকে রেটেইন করেনি কলকাতা। সম্প্রতি আইপিএলকে বিদায় জানানো ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা অলরাউন্ডারের পরিবর্তে স্কোয়াডে একজন দারুণ ক্রিকেটার দরকার ছিল তাদের। বেশকিছু ভারতীয় এবং অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমের দাবি ছিল, রাসেলের জায়গা গ্রিনকে দিয়ে পূরণ করবে কলকাতা। সেটাই বাস্তবে রূপ নিল।
প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের আট ক্লাবকে অবনমন ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার ঢাকা মহানগর ক্লাব কমিটির (সিসিডিএম) সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নতুন সূচি তৈরির কাজ চলছে।১৯ মিনিট আগে
পার্থ, ব্রিসবেনের ব্যর্থতা ভুলে এবার অ্যাডিলেডে নামবে ইংল্যান্ড। অ্যাডিলেড ওভালে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট। তবে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ম্যাচটা খেলতে নামবে শোকের আবহে।৪০ মিনিট আগে
সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিগ ব্যাশে অভিষেক হলো রিশাদ হোসেনের। আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে এই লেগস্পিনারকে রেখেই একাদশ সাজায় হোবার্ট হারিকেন্স। অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে অভিষেকে উইকেট না পেলেও মিতব্যয়ী বোলিংয়ের নজর কেড়েছেন রিশাদ।১ ঘণ্টা আগে
শোয়েব আখতার যখন গতকাল শেরাটন হোটেলে প্রেস কনফারেন্সে এসেছিলেন, বিপিএলের চেয়ে তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের নানা ঘটনা নিয়েই আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তাঁর সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড কে ভাঙতে পারেন—এই প্রসঙ্গে তিনি তাসকিন আহমেদের নাম উল্লেখ করেছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল অবশ্য তা মনে২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের আট ক্লাবকে অবনমন ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার ঢাকা মহানগর ক্লাব কমিটির (সিসিডিএম) সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নতুন সূচি তৈরির কাজ চলছে।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি আজ অবনমন হওয়া আট ক্লাবের নাম ঘোষণা করেছে। ওয়াকওভারের কারণেই মূলত সেই আট ক্লাবকে দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ‘এ’ ও ‘বি’ গ্রুপে চারটি করে দলে ভাগ করা হয়েছে। ‘এ’ গ্রুপে রয়েছে পারটেক্স স্পোর্টিং ক্লাব, গাজী টায়ার্স ক্রিকেট একাডেমি, অ্যাম্বার স্পোর্টিং ক্লাব ও কলাবাগান ক্রীড়াচক্র। খেলাঘর সমাজকল্যাণ সমিতি, সূর্যতরুণ ক্লাব, কাকরাইল বয়েজ ক্লাব, ওরিয়েন্ট স্পোর্টিং ক্লাব রয়েছে ‘বি’ গ্রুপে।
২০ ক্লাব নিয়ে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ শুরু হওয়ার কথা ছিল। ১১ ডিসেম্বর সেই ২০ ক্লাব নিয়ে প্রথম দুই রাউন্ডের সূচি প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু আট ক্লাব অংশ নেয়নি। নানা বিতর্কের মধ্যে পরশু শুরু হয়েছে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ। তাতে অংশ নিয়েছে ১২ দল। ২০২৫-২৬ মৌসুমে ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে কোনো রেলিগেশন লিগ হবে না। ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের ম্যাচ খেলার নিয়ম অনুযায়ী কোনো দল যদি ম্যাচে অংশ নিতে না পারে এবং ওয়াকওভার দেয়, তাহলে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হবে। সেই রেলিগেশন আগামী মৌসুম থেকে কার্যকর হবে। অবনমনে যাওয়া দলগুলো ঢাকা দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগে অংশ নেবে। যে ১২ ক্লাব বাকি রইল, তাদের নিয়ে সিসিডিএম একটা বৈঠক করবে। দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে ছয়টি করে দল খেলবে।
প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ শুরুর আগে ১৩ ডিসেম্বর দুই রকম দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। প্রথম বিভাগ ক্রিকেটে অংশ নেওয়া ক্লাবের প্রতিনিধিরা বিসিবি একাডেমি ভবনের সামনে অংশ নিলেন ট্রফি উন্মোচনে। অন্য দিকে লিগ বর্জন করা ক্লাবগুলোর ক্রিকেটাররা ছিলেন আন্দোলনে ব্যস্ত। ২০ দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ১২ দল। গতকালের এই ঘটনা নিয়ে আজ নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সবচেয়ে বড় স্টেকহোল্ডার ক্রিকেটাররা। অথচ গতকাল অনেক ক্রিকেটারকে মাঠে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন ডিভিশনের অনেক ক্রিকেটার বিসিবিতে তাদের দাবি জানাতে গিয়েছিলেন, যেটি তাদের অধিকার, এবং যার যৌক্তিক কারণও আছে। অথচ সেই ক্রিকেটারদের গেটের বাইরে আটকে রাখা হয়েছিল। পরে যদিও একটি প্রতিনিধি দলকে ভেতরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আরও অনেক ক্রিকেটারের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা দুঃখজনক। একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমি এর প্রতিবাদ জানিয়ে রাখলাম।’
প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের আট ক্লাবকে অবনমন ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার ঢাকা মহানগর ক্লাব কমিটির (সিসিডিএম) সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নতুন সূচি তৈরির কাজ চলছে।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি আজ অবনমন হওয়া আট ক্লাবের নাম ঘোষণা করেছে। ওয়াকওভারের কারণেই মূলত সেই আট ক্লাবকে দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ‘এ’ ও ‘বি’ গ্রুপে চারটি করে দলে ভাগ করা হয়েছে। ‘এ’ গ্রুপে রয়েছে পারটেক্স স্পোর্টিং ক্লাব, গাজী টায়ার্স ক্রিকেট একাডেমি, অ্যাম্বার স্পোর্টিং ক্লাব ও কলাবাগান ক্রীড়াচক্র। খেলাঘর সমাজকল্যাণ সমিতি, সূর্যতরুণ ক্লাব, কাকরাইল বয়েজ ক্লাব, ওরিয়েন্ট স্পোর্টিং ক্লাব রয়েছে ‘বি’ গ্রুপে।
২০ ক্লাব নিয়ে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ শুরু হওয়ার কথা ছিল। ১১ ডিসেম্বর সেই ২০ ক্লাব নিয়ে প্রথম দুই রাউন্ডের সূচি প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু আট ক্লাব অংশ নেয়নি। নানা বিতর্কের মধ্যে পরশু শুরু হয়েছে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ। তাতে অংশ নিয়েছে ১২ দল। ২০২৫-২৬ মৌসুমে ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে কোনো রেলিগেশন লিগ হবে না। ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের ম্যাচ খেলার নিয়ম অনুযায়ী কোনো দল যদি ম্যাচে অংশ নিতে না পারে এবং ওয়াকওভার দেয়, তাহলে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হবে। সেই রেলিগেশন আগামী মৌসুম থেকে কার্যকর হবে। অবনমনে যাওয়া দলগুলো ঢাকা দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগে অংশ নেবে। যে ১২ ক্লাব বাকি রইল, তাদের নিয়ে সিসিডিএম একটা বৈঠক করবে। দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে ছয়টি করে দল খেলবে।
প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ শুরুর আগে ১৩ ডিসেম্বর দুই রকম দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। প্রথম বিভাগ ক্রিকেটে অংশ নেওয়া ক্লাবের প্রতিনিধিরা বিসিবি একাডেমি ভবনের সামনে অংশ নিলেন ট্রফি উন্মোচনে। অন্য দিকে লিগ বর্জন করা ক্লাবগুলোর ক্রিকেটাররা ছিলেন আন্দোলনে ব্যস্ত। ২০ দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ১২ দল। গতকালের এই ঘটনা নিয়ে আজ নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সবচেয়ে বড় স্টেকহোল্ডার ক্রিকেটাররা। অথচ গতকাল অনেক ক্রিকেটারকে মাঠে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন ডিভিশনের অনেক ক্রিকেটার বিসিবিতে তাদের দাবি জানাতে গিয়েছিলেন, যেটি তাদের অধিকার, এবং যার যৌক্তিক কারণও আছে। অথচ সেই ক্রিকেটারদের গেটের বাইরে আটকে রাখা হয়েছিল। পরে যদিও একটি প্রতিনিধি দলকে ভেতরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আরও অনেক ক্রিকেটারের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা দুঃখজনক। একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমি এর প্রতিবাদ জানিয়ে রাখলাম।’
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পরবর্তী আসরকে কেন্দ্র করে ক্যামেরুন গ্রিনের জন্য উঠে পড়ে লাগবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো সেটা অনুমেয়ই ছিল। হলোও ঠিক তাই। সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলমান মিনি নিলাম থেকে আকাশচুম্বী অর্থ দিয়ে এই তারকা অলরাউন্ডারকে দলে টেনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাতেই হয়েছে রেকর্ড।১ ঘণ্টা আগে
পার্থ, ব্রিসবেনের ব্যর্থতা ভুলে এবার অ্যাডিলেডে নামবে ইংল্যান্ড। অ্যাডিলেড ওভালে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট। তবে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ম্যাচটা খেলতে নামবে শোকের আবহে।৪০ মিনিট আগে
সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিগ ব্যাশে অভিষেক হলো রিশাদ হোসেনের। আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে এই লেগস্পিনারকে রেখেই একাদশ সাজায় হোবার্ট হারিকেন্স। অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে অভিষেকে উইকেট না পেলেও মিতব্যয়ী বোলিংয়ের নজর কেড়েছেন রিশাদ।১ ঘণ্টা আগে
শোয়েব আখতার যখন গতকাল শেরাটন হোটেলে প্রেস কনফারেন্সে এসেছিলেন, বিপিএলের চেয়ে তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের নানা ঘটনা নিয়েই আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তাঁর সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড কে ভাঙতে পারেন—এই প্রসঙ্গে তিনি তাসকিন আহমেদের নাম উল্লেখ করেছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল অবশ্য তা মনে২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
পার্থ, ব্রিসবেনের ব্যর্থতা ভুলে এবার অ্যাডিলেডে নামবে ইংল্যান্ড। অ্যাডিলেড ওভালে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট। তবে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ম্যাচটা খেলতে নামবে শোকের আবহে।
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা কালো আর্মব্যান্ড পরে আগামীকাল অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট খেলতে নামবেন। দুই দলের পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। দুই দলের জাতীয় সংগীত ও ‘ওয়েলকাম টু কান্ট্রি’ গান শুরুর আগে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হবে। অস্ট্রেলিয়ার সংগীতশিল্পী জন উইলিয়ামসন তাঁর ‘ট্রু ব্লু’ গানটা গাইবেন সিডনির বন্ডাই বিচে হতাহতদের স্মরণে।
ইহুদিদের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরশু বন্দুকধারীদের হামলায় রক্তে সয়লাব হয়ে যায় সিডনির বন্ডাই বিচ। পুরো অস্ট্রেলিয়া এতে ভীষণ শঙ্কিত হয়ে যাবে। কালো আর্মব্যান্ড, পতাকা অর্ধনমিত রাখা হচ্ছে মূলত হামলায় হতাহতদের স্মরণেই। সিডনির এই বন্ডাই পিচের কাছেই বাসা অস্ট্রেলিয়া টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের। আজ অ্যাডিলেডে অনুশীলন শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়া ও বিশ্বের অন্যান্যদের মতো এই ঘটনা দেখে বেশ অবাক হয়েছি আমি। বাচ্চাদের মাত্র ঘুম পাড়িয়েছিলাম। টিভি চালু করতেই দেখলাম খবর চলে আসছে। আমি ও আমার স্ত্রী দেখে চমকে গিয়েছি।’
অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডাই বিচে বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ জনে। ৪০ জনেরও বেশি মানুষ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন। আহতদের রক্তদান করার আহ্বান জানিয়েছেন কামিন্স। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পরশু অজি অধিনায়ক লিখেছেন, ‘গত রাতে বন্ডি বিচে যে হৃদয়বিদারক ঘটেছে, তাতে বিধ্বস্ত। নিহত-আহতদের পরিবার ও বন্ডির মানুষদের প্রতি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা। যদি আপনারা পারেন, রক্তদান করুন।’ গতকাল যৌথ বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ), ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) বন্ডাই বিচে হামলায় হতাহতদের স্মরণে শোক প্রকাশ করেছিল।
পাঁচ ম্যাচের অ্যাশেজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। দুই টেস্টেই অজিরা ৮ উইকেটে হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে। পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছিল দুই দিনে। ব্রিসবেনের গ্যাবায় দ্বিতীয় টেস্ট চার দিনে শেষ হয়েছিল। অ্যাডিলেড টেস্টের পর হবে বক্সিং ডে টেস্ট। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) মাঠে গড়াবে চতুর্থ টেস্ট। পঞ্চম টেস্ট নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু হবে।
পার্থ, ব্রিসবেনের ব্যর্থতা ভুলে এবার অ্যাডিলেডে নামবে ইংল্যান্ড। অ্যাডিলেড ওভালে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট। তবে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ম্যাচটা খেলতে নামবে শোকের আবহে।
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা কালো আর্মব্যান্ড পরে আগামীকাল অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট খেলতে নামবেন। দুই দলের পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। দুই দলের জাতীয় সংগীত ও ‘ওয়েলকাম টু কান্ট্রি’ গান শুরুর আগে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হবে। অস্ট্রেলিয়ার সংগীতশিল্পী জন উইলিয়ামসন তাঁর ‘ট্রু ব্লু’ গানটা গাইবেন সিডনির বন্ডাই বিচে হতাহতদের স্মরণে।
ইহুদিদের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরশু বন্দুকধারীদের হামলায় রক্তে সয়লাব হয়ে যায় সিডনির বন্ডাই বিচ। পুরো অস্ট্রেলিয়া এতে ভীষণ শঙ্কিত হয়ে যাবে। কালো আর্মব্যান্ড, পতাকা অর্ধনমিত রাখা হচ্ছে মূলত হামলায় হতাহতদের স্মরণেই। সিডনির এই বন্ডাই পিচের কাছেই বাসা অস্ট্রেলিয়া টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের। আজ অ্যাডিলেডে অনুশীলন শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়া ও বিশ্বের অন্যান্যদের মতো এই ঘটনা দেখে বেশ অবাক হয়েছি আমি। বাচ্চাদের মাত্র ঘুম পাড়িয়েছিলাম। টিভি চালু করতেই দেখলাম খবর চলে আসছে। আমি ও আমার স্ত্রী দেখে চমকে গিয়েছি।’
অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডাই বিচে বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ জনে। ৪০ জনেরও বেশি মানুষ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন। আহতদের রক্তদান করার আহ্বান জানিয়েছেন কামিন্স। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পরশু অজি অধিনায়ক লিখেছেন, ‘গত রাতে বন্ডি বিচে যে হৃদয়বিদারক ঘটেছে, তাতে বিধ্বস্ত। নিহত-আহতদের পরিবার ও বন্ডির মানুষদের প্রতি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা। যদি আপনারা পারেন, রক্তদান করুন।’ গতকাল যৌথ বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ), ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) বন্ডাই বিচে হামলায় হতাহতদের স্মরণে শোক প্রকাশ করেছিল।
পাঁচ ম্যাচের অ্যাশেজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। দুই টেস্টেই অজিরা ৮ উইকেটে হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে। পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছিল দুই দিনে। ব্রিসবেনের গ্যাবায় দ্বিতীয় টেস্ট চার দিনে শেষ হয়েছিল। অ্যাডিলেড টেস্টের পর হবে বক্সিং ডে টেস্ট। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) মাঠে গড়াবে চতুর্থ টেস্ট। পঞ্চম টেস্ট নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু হবে।
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পরবর্তী আসরকে কেন্দ্র করে ক্যামেরুন গ্রিনের জন্য উঠে পড়ে লাগবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো সেটা অনুমেয়ই ছিল। হলোও ঠিক তাই। সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলমান মিনি নিলাম থেকে আকাশচুম্বী অর্থ দিয়ে এই তারকা অলরাউন্ডারকে দলে টেনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাতেই হয়েছে রেকর্ড।১ ঘণ্টা আগে
প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের আট ক্লাবকে অবনমন ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার ঢাকা মহানগর ক্লাব কমিটির (সিসিডিএম) সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নতুন সূচি তৈরির কাজ চলছে।১৯ মিনিট আগে
সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিগ ব্যাশে অভিষেক হলো রিশাদ হোসেনের। আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে এই লেগস্পিনারকে রেখেই একাদশ সাজায় হোবার্ট হারিকেন্স। অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে অভিষেকে উইকেট না পেলেও মিতব্যয়ী বোলিংয়ের নজর কেড়েছেন রিশাদ।১ ঘণ্টা আগে
শোয়েব আখতার যখন গতকাল শেরাটন হোটেলে প্রেস কনফারেন্সে এসেছিলেন, বিপিএলের চেয়ে তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের নানা ঘটনা নিয়েই আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তাঁর সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড কে ভাঙতে পারেন—এই প্রসঙ্গে তিনি তাসকিন আহমেদের নাম উল্লেখ করেছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল অবশ্য তা মনে২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিগ ব্যাশে অভিষেক হলো রিশাদ হোসেনের। আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে এই লেগস্পিনারকে রেখেই একাদশ সাজায় হোবার্ট হারিকেন্স। অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে অভিষেকে উইকেট না পেলেও মিতব্যয়ী বোলিংয়ের নজর কেড়েছেন রিশাদ।
রিশাদ খেলছেন; স্বাভাবিকভাবেই হোবার্ট এবং সিডনির ম্যাচের দিকে বাড়তি নজর ছিল এদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের। সহজাত বোলিং করে প্রথম ম্যাচে ভক্তদের প্রত্যাশা মিটিয়েছেন নীলাফামারির এই ক্রিকেটার। প্রথম ওভার থেকেই দারুণ লাইন-লেন্থে বোলিং করেছেন। বলে টার্নও ছিল বেশ। দারুণ সব ডেলভারিতে প্রতিপক্ষের ব্যাটারদের বোকা বানিয়েছেন এই স্পিনার। বিগ ব্যাশ অভিষেকে সব মিলিয়ে ৩ ওভার বোলিং করেছেন তিনি। দিয়েছেন মাত্র ১৮ রান। তবে উইকেট পাননি।
ইনিংসের পঞ্চম ওভারে রিশাদের হাতে প্রথমবার বল তুলে দেন হোবার্টের অধিনায়ক নাথান এলিস। সে ওভারে খরচ করেন মাত্র ৬ রান। সপ্তম ওভারে বোলিংয়ে এসে আরও হিসেবি ছিলেন বাংলাদেশি ক্রিকেটার। এ যাত্রায় মাত্র ৪ রান দেন তিনি। রিশাদ নিজের তৃতীয় ওভার করতে আসেন ইনিংসের ১৩ তম ওভারে। সে ওভারের তৃতীয় বলে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে বলকে সীমানা ছাড়া করেন সিডনির ক্যামেরুন ব্যানক্রফট। সব মিলিয়ে সে ওভারে ৮ রান খরচ করেন রিশাদ। বিগ ব্যাশে নিজের প্রথম ম্যাচে মাত্র একটি বাউন্ডারি হজম করেছেন রিশাদ। তাঁর করা ৩ ওভার থেকে কোনো ছক্কা মারতে পারেননি প্রতিপক্ষের বোলাররা।
বিগ ব্যাশের আগের আসরের জন্যও রিশাদকে নিয়েছিল হোবার্ট। কিন্তু জাতীয় দলের ব্যস্ত সূচির কারণে সেবার খেলতে পারেননি তিনি। এবারও তাঁকে দলে টানে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। মূলত অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক এবং নিজেদের হেড অব স্ট্যাটেজি রিকি পন্টিংয়ের পরামর্শেই রিশাদের প্রতি আগ্রহ দেখায় হোবার্ট। সাকিব আল হাসানের পর দ্বিতীয় বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে বিগ ব্যাশে অভিষেক হলো তাঁর।
সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিগ ব্যাশে অভিষেক হলো রিশাদ হোসেনের। আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে এই লেগস্পিনারকে রেখেই একাদশ সাজায় হোবার্ট হারিকেন্স। অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে অভিষেকে উইকেট না পেলেও মিতব্যয়ী বোলিংয়ের নজর কেড়েছেন রিশাদ।
রিশাদ খেলছেন; স্বাভাবিকভাবেই হোবার্ট এবং সিডনির ম্যাচের দিকে বাড়তি নজর ছিল এদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের। সহজাত বোলিং করে প্রথম ম্যাচে ভক্তদের প্রত্যাশা মিটিয়েছেন নীলাফামারির এই ক্রিকেটার। প্রথম ওভার থেকেই দারুণ লাইন-লেন্থে বোলিং করেছেন। বলে টার্নও ছিল বেশ। দারুণ সব ডেলভারিতে প্রতিপক্ষের ব্যাটারদের বোকা বানিয়েছেন এই স্পিনার। বিগ ব্যাশ অভিষেকে সব মিলিয়ে ৩ ওভার বোলিং করেছেন তিনি। দিয়েছেন মাত্র ১৮ রান। তবে উইকেট পাননি।
ইনিংসের পঞ্চম ওভারে রিশাদের হাতে প্রথমবার বল তুলে দেন হোবার্টের অধিনায়ক নাথান এলিস। সে ওভারে খরচ করেন মাত্র ৬ রান। সপ্তম ওভারে বোলিংয়ে এসে আরও হিসেবি ছিলেন বাংলাদেশি ক্রিকেটার। এ যাত্রায় মাত্র ৪ রান দেন তিনি। রিশাদ নিজের তৃতীয় ওভার করতে আসেন ইনিংসের ১৩ তম ওভারে। সে ওভারের তৃতীয় বলে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে বলকে সীমানা ছাড়া করেন সিডনির ক্যামেরুন ব্যানক্রফট। সব মিলিয়ে সে ওভারে ৮ রান খরচ করেন রিশাদ। বিগ ব্যাশে নিজের প্রথম ম্যাচে মাত্র একটি বাউন্ডারি হজম করেছেন রিশাদ। তাঁর করা ৩ ওভার থেকে কোনো ছক্কা মারতে পারেননি প্রতিপক্ষের বোলাররা।
বিগ ব্যাশের আগের আসরের জন্যও রিশাদকে নিয়েছিল হোবার্ট। কিন্তু জাতীয় দলের ব্যস্ত সূচির কারণে সেবার খেলতে পারেননি তিনি। এবারও তাঁকে দলে টানে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। মূলত অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক এবং নিজেদের হেড অব স্ট্যাটেজি রিকি পন্টিংয়ের পরামর্শেই রিশাদের প্রতি আগ্রহ দেখায় হোবার্ট। সাকিব আল হাসানের পর দ্বিতীয় বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে বিগ ব্যাশে অভিষেক হলো তাঁর।
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পরবর্তী আসরকে কেন্দ্র করে ক্যামেরুন গ্রিনের জন্য উঠে পড়ে লাগবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো সেটা অনুমেয়ই ছিল। হলোও ঠিক তাই। সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলমান মিনি নিলাম থেকে আকাশচুম্বী অর্থ দিয়ে এই তারকা অলরাউন্ডারকে দলে টেনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাতেই হয়েছে রেকর্ড।১ ঘণ্টা আগে
প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের আট ক্লাবকে অবনমন ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার ঢাকা মহানগর ক্লাব কমিটির (সিসিডিএম) সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নতুন সূচি তৈরির কাজ চলছে।১৯ মিনিট আগে
পার্থ, ব্রিসবেনের ব্যর্থতা ভুলে এবার অ্যাডিলেডে নামবে ইংল্যান্ড। অ্যাডিলেড ওভালে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট। তবে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ম্যাচটা খেলতে নামবে শোকের আবহে।৪০ মিনিট আগে
শোয়েব আখতার যখন গতকাল শেরাটন হোটেলে প্রেস কনফারেন্সে এসেছিলেন, বিপিএলের চেয়ে তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের নানা ঘটনা নিয়েই আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তাঁর সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড কে ভাঙতে পারেন—এই প্রসঙ্গে তিনি তাসকিন আহমেদের নাম উল্লেখ করেছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল অবশ্য তা মনে২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
শোয়েব আখতার যখন গতকাল শেরাটন হোটেলে প্রেস কনফারেন্সে এসেছিলেন, বিপিএলের চেয়ে তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের নানা ঘটনা নিয়েই আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তাঁর সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড কে ভাঙতে পারেন—এই প্রসঙ্গে তিনি তাসকিন আহমেদের নাম উল্লেখ করেছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল অবশ্য তা মনে করেন না।
রেকর্ড ভাঙার ব্যাপারে তাসকিনের নাম যখন শোয়েব উল্লেখ করেছেন, সেটা দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক মাধ্যমে। অনেকেই তখন নাহিদ রানার নাম আশা করছিলেন। কারণ, তাসকিনের চেয়ে নাহিদ রানার বোলিংয়ের গতি বেশি। উচ্চতার কারণে প্রয়োজনীয় বাউন্সটাও রানা আদায় করে নিতে পারেন। শোয়েবের ১৬১.৩ কিলোমিটার গতির রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনা নাহিদ রানার বেশি বলে মনে করেন আশরাফুল। মিরপুরে আজ বিজয় দিবসের প্রীতি ম্যাচ শেষে আজকের পত্রিকাকে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ বলেন, ‘করলে তো আলহামদুলিল্লাহ। সবচেয়ে ভালো। আমাদের এখন ৭-৮ জন পেস বোলার আছে, যারা ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বোলিং করতে পারে। অবশ্যই আমি মনে করি যে নাহিদ রানা হয়তো সেই ক্রিকেটার হতে পারেন যিনি শোয়েব আখতারের ঘণ্টায় ১৬৩ কিলোমিটার গতির রেকর্ডটা ভেঙে দেবেন।’
মিরপুরে আজ সকালে বিজয় দিবসের প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে শহীদ জুয়েল একাদশ ও শহীদ মুশতাক একাদশ। জুয়েল একাদশের হয়ে খেলেছেন আবদুর রাজ্জাক, জাভেদ ওমর বেলিম, শাহরিয়ার নাফিসরা। রাজ্জাকের বন্ধু আশরাফুল খেলেছেন শহীদ মুশতাক একাদশের হয়ে। বন্ধু আশরাফুলকে ছক্কা মেরেছেন রাজ্জাক। ১৫ ওভারের ম্যাচে আগে ব্যাটিং করে ১৩৮ রান করেছে শহীদ মুশতাক একাদশ। আশরাফুলের দল পেয়েছে ৩৮ রানের জয়। এই দলে খেলেছেন মোহাম্মদ রফিক, হাসিবুল হোসেন শান্ত, তুষার ইমরানরা। জুয়েল একাদশ পুরো ১৫ ওভার ব্যাটিং করে ৪ উইকেটে ১০০ রান। মুশতাক একাদশের হয়ে একটি করে উইকেট পেয়েছেন রফিক, শান্ত, আশরাফুল ও ইমরান। বিজয় দিবসের প্রীতি ম্যাচে আজ মিরপুরে রফিক তাঁর নাতি-ছেলেকে নিয়ে এসেছেন। আশরাফুল আজ নিজের ছেলের সামনে বনে যান বোলার। সাবেক ক্রিকেটারদের মিলনমেলাই হয়ে গেল মিরপুরে।
কেপটাউনে ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে শোয়েব আখতারের ১৬১.৩ কিলোমিটার গতির বল কোনোমতে স্কয়ার লেগে ঠেলে পাঠিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটার নিক নাইট। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ গতির বোলিংয়ের রেকর্ড। ২২ বছরে শোয়েব আখতারের এই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেননি। এবারের বিপিএলে তিনি ঢাকা ক্যাপিটালসের পরামর্শক হিসেবে কাজ করবেন তিনি। এই দলে আছেন তাসকিন আহমেদ, মারুফ মৃধার মতো পেসাররা।
শোয়েব আখতার যখন গতকাল শেরাটন হোটেলে প্রেস কনফারেন্সে এসেছিলেন, বিপিএলের চেয়ে তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের নানা ঘটনা নিয়েই আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তাঁর সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড কে ভাঙতে পারেন—এই প্রসঙ্গে তিনি তাসকিন আহমেদের নাম উল্লেখ করেছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল অবশ্য তা মনে করেন না।
রেকর্ড ভাঙার ব্যাপারে তাসকিনের নাম যখন শোয়েব উল্লেখ করেছেন, সেটা দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক মাধ্যমে। অনেকেই তখন নাহিদ রানার নাম আশা করছিলেন। কারণ, তাসকিনের চেয়ে নাহিদ রানার বোলিংয়ের গতি বেশি। উচ্চতার কারণে প্রয়োজনীয় বাউন্সটাও রানা আদায় করে নিতে পারেন। শোয়েবের ১৬১.৩ কিলোমিটার গতির রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনা নাহিদ রানার বেশি বলে মনে করেন আশরাফুল। মিরপুরে আজ বিজয় দিবসের প্রীতি ম্যাচ শেষে আজকের পত্রিকাকে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ বলেন, ‘করলে তো আলহামদুলিল্লাহ। সবচেয়ে ভালো। আমাদের এখন ৭-৮ জন পেস বোলার আছে, যারা ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বোলিং করতে পারে। অবশ্যই আমি মনে করি যে নাহিদ রানা হয়তো সেই ক্রিকেটার হতে পারেন যিনি শোয়েব আখতারের ঘণ্টায় ১৬৩ কিলোমিটার গতির রেকর্ডটা ভেঙে দেবেন।’
মিরপুরে আজ সকালে বিজয় দিবসের প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে শহীদ জুয়েল একাদশ ও শহীদ মুশতাক একাদশ। জুয়েল একাদশের হয়ে খেলেছেন আবদুর রাজ্জাক, জাভেদ ওমর বেলিম, শাহরিয়ার নাফিসরা। রাজ্জাকের বন্ধু আশরাফুল খেলেছেন শহীদ মুশতাক একাদশের হয়ে। বন্ধু আশরাফুলকে ছক্কা মেরেছেন রাজ্জাক। ১৫ ওভারের ম্যাচে আগে ব্যাটিং করে ১৩৮ রান করেছে শহীদ মুশতাক একাদশ। আশরাফুলের দল পেয়েছে ৩৮ রানের জয়। এই দলে খেলেছেন মোহাম্মদ রফিক, হাসিবুল হোসেন শান্ত, তুষার ইমরানরা। জুয়েল একাদশ পুরো ১৫ ওভার ব্যাটিং করে ৪ উইকেটে ১০০ রান। মুশতাক একাদশের হয়ে একটি করে উইকেট পেয়েছেন রফিক, শান্ত, আশরাফুল ও ইমরান। বিজয় দিবসের প্রীতি ম্যাচে আজ মিরপুরে রফিক তাঁর নাতি-ছেলেকে নিয়ে এসেছেন। আশরাফুল আজ নিজের ছেলের সামনে বনে যান বোলার। সাবেক ক্রিকেটারদের মিলনমেলাই হয়ে গেল মিরপুরে।
কেপটাউনে ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে শোয়েব আখতারের ১৬১.৩ কিলোমিটার গতির বল কোনোমতে স্কয়ার লেগে ঠেলে পাঠিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটার নিক নাইট। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ গতির বোলিংয়ের রেকর্ড। ২২ বছরে শোয়েব আখতারের এই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেননি। এবারের বিপিএলে তিনি ঢাকা ক্যাপিটালসের পরামর্শক হিসেবে কাজ করবেন তিনি। এই দলে আছেন তাসকিন আহমেদ, মারুফ মৃধার মতো পেসাররা।
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পরবর্তী আসরকে কেন্দ্র করে ক্যামেরুন গ্রিনের জন্য উঠে পড়ে লাগবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো সেটা অনুমেয়ই ছিল। হলোও ঠিক তাই। সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলমান মিনি নিলাম থেকে আকাশচুম্বী অর্থ দিয়ে এই তারকা অলরাউন্ডারকে দলে টেনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাতেই হয়েছে রেকর্ড।১ ঘণ্টা আগে
প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের আট ক্লাবকে অবনমন ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার ঢাকা মহানগর ক্লাব কমিটির (সিসিডিএম) সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নতুন সূচি তৈরির কাজ চলছে।১৯ মিনিট আগে
পার্থ, ব্রিসবেনের ব্যর্থতা ভুলে এবার অ্যাডিলেডে নামবে ইংল্যান্ড। অ্যাডিলেড ওভালে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট। তবে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ম্যাচটা খেলতে নামবে শোকের আবহে।৪০ মিনিট আগে
সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিগ ব্যাশে অভিষেক হলো রিশাদ হোসেনের। আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে এই লেগস্পিনারকে রেখেই একাদশ সাজায় হোবার্ট হারিকেন্স। অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে অভিষেকে উইকেট না পেলেও মিতব্যয়ী বোলিংয়ের নজর কেড়েছেন রিশাদ।১ ঘণ্টা আগে