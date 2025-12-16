‘খাজার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়নি’

ক্রীড়া ডেস্ক
অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার একাদশ ঘোষণার পর একটা প্রশ্ন বারবার সামনে আসছে। তবে কি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলেছেন উসমান খাজা? এই প্রশ্ন ওঠার পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। চোট কাটিয়ে ওঠার পর তাঁকে রেখেই অ্যাডিলেড টেস্টের স্কোয়াড দিয়েছিলেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) নির্বাচকেরা।
স্কোয়াডে জায়গা পেলেও একাদশে খাজাকে রাখা হয়নি। এমন অভিজ্ঞ একজন ব্যাটারের একাদশে জায়গা না পাওয়ার বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছেন না সংশ্লিষ্টরা। তবে আশার কথাই শোনালেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। খাজার জন্য দলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি বলে জানিয়েছেন তিনি।
কামিন্স বলেন, ‘খাজার জন্য ভালো বিষয় হলো, সে টপঅর্ডার কিংবা মিডলঅর্ডার—দুই জায়গাতেই রান করেছে। উপযুক্ত মনে হয়েছে বলেই তাকে দলে রাখা হয়েছে। কখনো প্রয়োজন হলে অবশ্যই তাকে দলে ফেরানো হবে। ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায়নি। আমরা প্রতি সপ্তাহে আলাদা আলাদা দল নির্বাচন করি। আগের সপ্তাহের দলটাই রাখতে হবে, বিষয়টা এমন নয়। অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য বোলারদের ক্ষেত্রেও তা-ই করা হয়েছে।’
পার্থে অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার একাদশে ছিলেন খাজা। পিঠের চোটের কারণে কেবল সে ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে পেরেছেন। একই কারণে ব্রিসবেনের দিবারাত্রির টেস্টেও মাঠে নামতে পারেননি। চোট কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় নেননি খাজা। সম্প্রতি এই ওপেনার জানান, মাঠে নামতে প্রস্তুত তিনি। তবে এই ব্যাটারকে অপেক্ষায় রাখলেন নির্বাচকেরা।
লম্বা সময় ধরে ব্যাট হাতে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারছেন না খাজা। সবশেষ ১১ ইনিংসে কোনো ফিফটি করতে পারেননি। ২০২৩ অ্যাশেজের পর সবশেষ ৪৫ ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন মাত্র একটি। এ সময়কালে ব্যাটিং করেছেন ৩১.৮৪ গড়ে। বয়সও হয়ে গেছে বেশ। ১৮ ডিসেম্বর ৩৯-এ পা দেবেন খাজা। সব মিলিয়ে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার আর আগায় কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে।
খাজা একাদশে না ফিরলেও দুটি পরিবর্তন নিয়ে অ্যাডিলেড টেস্ট খেলতে নামছে অস্ট্রেলিয়া। বাদ পড়েছেন মাইকেল নেসার ও ব্রেন্ডন ডগেট। ফেরানো হয়েছে কামিন্স ও নাথান লায়নকে। অন্য ৯ সদস্য অপরিবর্তিত আছেন।
লিওনেল মেসির সফরকে কেন্দ্র করে সমালোচনার মুখে কলকাতার ক্রীড়াঙ্গন। ফুটবলের মহাতারকাকে আনলেও আয়োজনে ছিল নানা অব্যস্থাপনা। তাতে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে। এই জেরে এবার পদত্যাগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।
পদত্যাগ চেয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দেন অরুপ। সেই চিঠি গ্রহণ করেছেন মমতা। আপাতত সেই দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে ভারতের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া।
গত ১৩ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে যুবভারতী স্টেডিয়ামে যান মেসি। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি। মাঠে গাড়ি থেকে নামতেই তাঁকে ঘিরে ধরেন সাবেক ফুটবলার, বিভিন্ন সেলিব্রিটি এবং রাজনৈতিক নেতারা। তাতে মেসি নিজেও বেশ বিরক্ত হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি খারাপ দেখে দ্রুত মাঠ ছাড়েন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক।
কথা ছিল পুরো মাঠ ঘুরবেন মেসি। তাঁকে একনজর সামন থেকে দেখার জন্য এদিন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল যুবভারতীর গ্যালারি। সবাইকে খরচ করতে হয়েছে মোটা অঙ্কের অর্থ। কিন্তু আয়োজকদের অব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত সময়ের আগেই মাঠে ছাড়তে হয়েছে মেসিকে। ফুটবলের মহাতারকাকে দেখতে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন দর্শকেরা। স্টেডিয়ামে ভাঙচুর করা হয়। কয়েকজন আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছে। ভাঙা হয়েছে সীমানা প্রাচীর, খেলোয়াড়দের টানেল। সব মিলিয়ে ধ্বংস্তূপে পরিণত হয় যুবভারতী। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় মেসি এবং দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেসির ভারত সফরের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের মালিক শতদ্রু দত্তকে আটক করেছে পুলিশ। মেসির সফর তাই তিক্ততাময় হয়ে থাকল কলকাতার জন্য।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের আট ক্লাবকে অবনমন ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার ঢাকা মহানগর ক্লাব কমিটির (সিসিডিএম) সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নতুন সূচি তৈরির কাজ করছে বিসিবি।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি আজ অবনমন হওয়া আট ক্লাবের নাম ঘোষণা করেছে। ওয়াকওভারের কারণেই মূলত সেই আট ক্লাবকে দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ‘এ’ ও ‘বি’ গ্রুপে চারটি করে দলে ভাগ করা হয়েছে। ‘এ’ গ্রুপে রয়েছে পারটেক্স স্পোর্টিং ক্লাব, গাজী টায়ার্স ক্রিকেট একাডেমি, অ্যাম্বার স্পোর্টিং ক্লাব ও কলাবাগান ক্রীড়াচক্র। খেলাঘর সমাজকল্যাণ সমিতি, সূর্যতরুণ ক্লাব, কাকরাইল বয়েজ ক্লাব, ওরিয়েন্ট স্পোর্টিং ক্লাব রয়েছে ‘বি’ গ্রুপে।
২০ ক্লাব নিয়ে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ শুরু হওয়ার কথা ছিল। ১১ ডিসেম্বর সেই ২০ ক্লাব নিয়ে প্রথম দুই রাউন্ডের সূচি প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু আট ক্লাব অংশ নেয়নি। নানা বিতর্কের মধ্যে পরশু শুরু হয়েছে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ। তাতে অংশ নিয়েছে ১২ দল। ২০২৫-২৬ মৌসুমে ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে কোনো রেলিগেশন লিগ হবে না। ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের ম্যাচ খেলার নিয়ম অনুযায়ী কোনো দল যদি ম্যাচে অংশ নিতে না পারে এবং ওয়াকওভার দেয়, তাহলে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হবে। সেই রেলিগেশন আগামী মৌসুম থেকে কার্যকর হবে। অবনমনে যাওয়া দলগুলো ঢাকা দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগে অংশ নেবে। যে ১২ ক্লাব বাকি রইল, তাদের নিয়ে সিসিডিএম একটা বৈঠক করবে। নতুন সূচি ঘোষণার পর দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে ছয়টি করে দল খেলবে।
প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ শুরুর আগে ১৩ ডিসেম্বর দুই রকম দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। প্রথম বিভাগ ক্রিকেটে অংশ নেওয়া ক্লাবের প্রতিনিধিরা বিসিবি একাডেমি ভবনের সামনে অংশ নিলেন ট্রফি উন্মোচনে। অন্য দিকে লিগ বর্জন করা ক্লাবগুলোর ক্রিকেটাররা ছিলেন আন্দোলনে ব্যস্ত। ২০ দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ১২ দল। গতকালের এই ঘটনা নিয়ে আজ নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সবচেয়ে বড় স্টেকহোল্ডার ক্রিকেটাররা। অথচ গতকাল অনেক ক্রিকেটারকে মাঠে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন ডিভিশনের অনেক ক্রিকেটার বিসিবিতে তাদের দাবি জানাতে গিয়েছিলেন, যেটি তাদের অধিকার, এবং যার যৌক্তিক কারণও আছে। অথচ সেই ক্রিকেটারদের গেটের বাইরে আটকে রাখা হয়েছিল। পরে যদিও একটি প্রতিনিধি দলকে ভেতরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আরও অনেক ক্রিকেটারের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা দুঃখজনক। একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমি এর প্রতিবাদ জানিয়ে রাখলাম।’ এবার আট ক্লাবকে অবনমন ঘোষণার পর ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বরের ম্যাচগুলো পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে।
প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের আট ক্লাবকে অবনমন ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার ঢাকা মহানগর ক্লাব কমিটির (সিসিডিএম) সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নতুন সূচি তৈরির কাজ করছে বিসিবি।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি আজ অবনমন হওয়া আট ক্লাবের নাম ঘোষণা করেছে। ওয়াকওভারের কারণেই মূলত সেই আট ক্লাবকে দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ‘এ’ ও ‘বি’ গ্রুপে চারটি করে দলে ভাগ করা হয়েছে। ‘এ’ গ্রুপে রয়েছে পারটেক্স স্পোর্টিং ক্লাব, গাজী টায়ার্স ক্রিকেট একাডেমি, অ্যাম্বার স্পোর্টিং ক্লাব ও কলাবাগান ক্রীড়াচক্র। খেলাঘর সমাজকল্যাণ সমিতি, সূর্যতরুণ ক্লাব, কাকরাইল বয়েজ ক্লাব, ওরিয়েন্ট স্পোর্টিং ক্লাব রয়েছে ‘বি’ গ্রুপে।
২০ ক্লাব নিয়ে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ শুরু হওয়ার কথা ছিল। ১১ ডিসেম্বর সেই ২০ ক্লাব নিয়ে প্রথম দুই রাউন্ডের সূচি প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু আট ক্লাব অংশ নেয়নি। নানা বিতর্কের মধ্যে পরশু শুরু হয়েছে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ। তাতে অংশ নিয়েছে ১২ দল। ২০২৫-২৬ মৌসুমে ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে কোনো রেলিগেশন লিগ হবে না। ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের ম্যাচ খেলার নিয়ম অনুযায়ী কোনো দল যদি ম্যাচে অংশ নিতে না পারে এবং ওয়াকওভার দেয়, তাহলে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হবে। সেই রেলিগেশন আগামী মৌসুম থেকে কার্যকর হবে। অবনমনে যাওয়া দলগুলো ঢাকা দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগে অংশ নেবে। যে ১২ ক্লাব বাকি রইল, তাদের নিয়ে সিসিডিএম একটা বৈঠক করবে। নতুন সূচি ঘোষণার পর দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে ছয়টি করে দল খেলবে।
প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ শুরুর আগে ১৩ ডিসেম্বর দুই রকম দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। প্রথম বিভাগ ক্রিকেটে অংশ নেওয়া ক্লাবের প্রতিনিধিরা বিসিবি একাডেমি ভবনের সামনে অংশ নিলেন ট্রফি উন্মোচনে। অন্য দিকে লিগ বর্জন করা ক্লাবগুলোর ক্রিকেটাররা ছিলেন আন্দোলনে ব্যস্ত। ২০ দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ১২ দল। গতকালের এই ঘটনা নিয়ে আজ নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সবচেয়ে বড় স্টেকহোল্ডার ক্রিকেটাররা। অথচ গতকাল অনেক ক্রিকেটারকে মাঠে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন ডিভিশনের অনেক ক্রিকেটার বিসিবিতে তাদের দাবি জানাতে গিয়েছিলেন, যেটি তাদের অধিকার, এবং যার যৌক্তিক কারণও আছে। অথচ সেই ক্রিকেটারদের গেটের বাইরে আটকে রাখা হয়েছিল। পরে যদিও একটি প্রতিনিধি দলকে ভেতরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আরও অনেক ক্রিকেটারের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা দুঃখজনক। একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমি এর প্রতিবাদ জানিয়ে রাখলাম।’ এবার আট ক্লাবকে অবনমন ঘোষণার পর ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বরের ম্যাচগুলো পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে।
পার্থ, ব্রিসবেনের ব্যর্থতা ভুলে এবার অ্যাডিলেডে নামবে ইংল্যান্ড। অ্যাডিলেড ওভালে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট। তবে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ম্যাচটা খেলতে নামবে শোকের আবহে।
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা কালো আর্মব্যান্ড পরে আগামীকাল অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট খেলতে নামবেন। দুই দলের পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। দুই দলের জাতীয় সংগীত ও ‘ওয়েলকাম টু কান্ট্রি’ গান শুরুর আগে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হবে। অস্ট্রেলিয়ার সংগীতশিল্পী জন উইলিয়ামসন তাঁর ‘ট্রু ব্লু’ গানটা গাইবেন সিডনির বন্ডাই বিচে হতাহতদের স্মরণে।
ইহুদিদের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরশু বন্দুকধারীদের হামলায় রক্তে সয়লাব হয়ে যায় সিডনির বন্ডাই বিচ। পুরো অস্ট্রেলিয়া এতে ভীষণ শঙ্কিত হয়ে যাবে। কালো আর্মব্যান্ড, পতাকা অর্ধনমিত রাখা হচ্ছে মূলত হামলায় হতাহতদের স্মরণেই। সিডনির এই বন্ডাই পিচের কাছেই বাসা অস্ট্রেলিয়া টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের। আজ অ্যাডিলেডে অনুশীলন শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়া ও বিশ্বের অন্যান্যদের মতো এই ঘটনা দেখে বেশ অবাক হয়েছি আমি। বাচ্চাদের মাত্র ঘুম পাড়িয়েছিলাম। টিভি চালু করতেই দেখলাম খবর চলে আসছে। আমি ও আমার স্ত্রী দেখে চমকে গিয়েছি।’
অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডাই বিচে বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ জনে। ৪০ জনেরও বেশি মানুষ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন। আহতদের রক্তদান করার আহ্বান জানিয়েছেন কামিন্স। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পরশু অজি অধিনায়ক লিখেছেন, ‘গত রাতে বন্ডি বিচে যে হৃদয়বিদারক ঘটেছে, তাতে বিধ্বস্ত। নিহত-আহতদের পরিবার ও বন্ডির মানুষদের প্রতি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা। যদি আপনারা পারেন, রক্তদান করুন।’ গতকাল যৌথ বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ), ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) বন্ডাই বিচে হামলায় হতাহতদের স্মরণে শোক প্রকাশ করেছিল।
পাঁচ ম্যাচের অ্যাশেজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। দুই টেস্টেই অজিরা ৮ উইকেটে হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে। পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছিল দুই দিনে। ব্রিসবেনের গ্যাবায় দ্বিতীয় টেস্ট চার দিনে শেষ হয়েছিল। অ্যাডিলেড টেস্টের পর হবে বক্সিং ডে টেস্ট। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) মাঠে গড়াবে চতুর্থ টেস্ট। পঞ্চম টেস্ট নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু হবে।
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পরবর্তী আসরকে কেন্দ্র করে ক্যামেরুন গ্রিনের জন্য উঠে পড়ে লাগবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো সেটা অনুমেয়ই ছিল। হলোও ঠিক তাই। সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলমান মিনি নিলাম থেকে আকাশচুম্বী অর্থ দিয়ে এই তারকা অলরাউন্ডারকে দলে টেনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।
২৫ কোটি ২০ রুপিতে গ্রিনকে দলে নিয়েছে কলকাতা। তাতেই রেকর্ডের পাতায় নাম লেখালেন ২৬ বছর বয়সী ক্রিকেটার। আইপিএলের নিলামে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হওয়া বিদেশি ক্রিকেটার এখন তিনি। আগের রেকর্ডটি ছিল গ্রিনের স্বদেশী মিচেল স্টার্কের। সে রেকর্ডের সঙ্গেও জড়িয়ে ছিল কলকাতার নাম। ২০২৪ সালের আসরে ২৪ লাখ ৭৫ কোটি রুপিতে স্টার্ককে কিনেছিল তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা। এক আসরে যেতেই সে রেকর্ড ভাঙল কলকাতার হাত ধরেই।
গ্রিনকে কেনার লড়াইয়ে অংশ নেয় চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। সবাইকে হারিয়ে বাজিমাত করেছে কলকাতা। গ্রিনের জন্য শুরুতে ভিত্তিমূল্য ২ কোটি রুপি ডেকেছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। পরে লড়াই থেকে সরে দাঁড়ায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। গ্রিনের জন্য রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে কলকাতার লড়াই শুরু হয়। তাদের কাড়াকাড়িতে দাম উঠে ১৩ কোটি ৬০ লাখ রুপি। এরপর লড়াই থেকে সরে দাঁড়ায় রাজস্থান।
কলকাতার সঙ্গে গ্রিনকে পাওয়ার দৌঁড়ে নামে চেন্নাই সুপার কিংস। শেষ পর্যন্ত শাহরুখ খানের মালিকানাধীন দলটির সঙ্গে পেরে উঠেনি রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। মিনি নিলামের আগে আন্দ্রে রাসেলকে রেটেইন করেনি কলকাতা। সম্প্রতি আইপিএলকে বিদায় জানানো ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা অলরাউন্ডারের পরিবর্তে স্কোয়াডে একজন দারুণ ক্রিকেটার দরকার ছিল তাদের। বেশকিছু ভারতীয় এবং অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমের দাবি ছিল, রাসেলের জায়গা গ্রিনকে দিয়ে পূরণ করবে কলকাতা। সেটাই বাস্তবে রূপ নিল।
