Ajker Patrika
ক্রিকেট

আমিরকে পেয়ে ‘হুংকার’ দিয়ে রাখল সিলেট

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ১৩
মোহাম্মদ আমির। ছবি: এক্স
মোহাম্মদ আমির। ছবি: এক্স

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের নিলাম হবে ৩০ নভেম্বর। এর আগে অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো সিলেট টাইটান্সও সরাসরি চুক্তিতে পছন্দের ক্রিকেটারদের ভেড়াতে ব্যস্ত সময় পার করছে। তারই অংশ হিসেবে সবশেষ মোহাম্মদ আমিরকে দলে টেনেছে সিলেট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে আমিরের একটি ছবি পোস্ট করেছে সিলেট। ক্যাপশনে লিখেছে, ‘সিলেট টাইটান্সে যোগ দিলেন মোহাম্মদ আমির। সরাসরি চুক্তি নিশ্চিত! প্রস্তুত থাকুন। আগুনের গোলা আসছে।’ আঞ্চলিক ভাষায় সিলেট লিখেছে, ‘আমারে মিস করসো নি বা ভাই? আইচ্ছি ফিরিয়া! উড়াইলাইমু।’

জাতীয় দলকে বিদায় বললেও নিয়মিত বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বেড়াচ্ছেন আমির। বিপিএল খেলার অভিজ্ঞতা আছে এই পেসারের। সবশেষ ২০২৩ সালের আসরে সিলেট স্ট্রাইকার্সের হয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্টটিতে খেলেছেন তিনি। এবার সিলেটের আরও এক ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে বিপিএলে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে তাঁর। সিলেট ছাড়াও চিটাগং ভাইকিংস, ঢাকা ডায়নামাইটস ও খুলনা টাইগার্সের হয়ে বিপিএল মাতিয়েছেন। এখন পর্যন্ত ৩৬ ম্যাচে বল হাতে আমিরের শিকার ৫২ উইকেট। বিপিএলে ব্যাট হাতেও ঝড় তুলতে দেখা গেছে তাঁকে।

আমির ছাড়াও সরাসির চুক্তিতে পাকিস্তানের আরও এক ক্রিকেটার সাইম আইয়ুবকে দলে টেনেছে সিলেট। এর আগে দুর্দান্ত ঢাকা ও রংপুর রাইডার্সের হয়ে বিপিএল খেলেছেন এই তরুণ ব্যাটিং অলরাউন্ডার। তাঁর পরিসংখ্যান ভালো নয়। ৭ ম্যাচে ব্যাট হাতে করেছেন ১০৫ রান। এক ম্যাচে বল করলেও উইকেট পাননি সাইম।

নিলামের আগে দেশি ক্যাটাগরি থেকে দুজন ক্রিকেটারের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি করতে পারবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাসুম আহমেদকে দিয়ে সে কোটা পূরণ করেছে সিলেট। নিলামের আগেই তাই দল নিয়ে আশা দেখছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ভক্তরা।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

রাজধানীতে আবারও ভূমিকম্প, মাত্রা ৩ দশমিক ৬

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আজকের রাশিফল: ছোটখাটো বিষয়েই হৃদয় ভেঙে চুরমার হবে, স্বভাবসিদ্ধ সততা বিপদে ফেলবে

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার