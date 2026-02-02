Ajker Patrika
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত বদলাতেও পারে পাকিস্তান

আপডেট : ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০: ৪৮
পাকিস্তান বয়কট না করলেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতা এখনো দূর হয়নি। দেশটির সরকার জানিয়েছে, ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করবে তারা। তবে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার রশিদ লতিফ মনে করেন, এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলেও হতে পারে বলে বিশ্বাস তাঁর।

টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রশিদ বলেন, ‘পর্দার আড়ালে একটি কূটনীতি কাজ করে সব সময়। এক দিনের মধ্যে অনেক কিছুই হতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত সমাধান না এলে এটা বিশ্ব ক্রিকেটের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে।’

ভারতে যেতে রাজি না হওয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেয় আইসিসি। তাৎক্ষণিক এই ঘটনার প্রতিবাদ জানান পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। বাংলাদেশের সঙ্গে হওয়া অবিচারের প্রতিবাদে সরকার নির্দেশ দিলে বিশ্বকাপ বয়কট করা হবে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের সঙ্গে বৈঠক করেন নাকভি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য আজ পর্যন্ত সময় নিয়েছিলেন পিসিবি প্রধান। কিন্তু গতকালই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান সরকার।

এমন সিদ্ধান্তের পরও অপেক্ষায় আছে আইসিসি। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার আশা, সিদ্ধান্ত বদলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে বিপক্ষে ম্যাচ খেলার ঘোষণা দেবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। নাহলে পাকিস্তান ক্রিকেট ক্ষতির মুখে পড়বে বলেও ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে আইসিসি।

সিদ্ধান্ত না বদলালে আইসিসি যা-ই করুক না কেন, ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত পাকিস্তান যে হুট করে নেয়নি তেমনটাই বলছেন রশিদ, ‘সচরাচর পাকিস্তান এমন সিদ্ধান্ত নেয় না। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এখন আর নিষেধাজ্ঞার কথা বিবেচনা করছে না। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সামনে মেয়েদের টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ আছে, যেখানে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের ম্যাচ থাকতে পারে। ২০২৮ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও দুই দলের খেলা থাকতে পারে। তাই বিষয়টা এখানেই শেষ হচ্ছে না। আমার মনে হয় পিসিবি এবার ভেবেচিন্তেই এই সিদ্ধান্ত (ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট) নিয়েছে।’

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপপাকিস্তান ক্রিকেট
