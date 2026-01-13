Ajker Patrika
ক্রিকেট

অবসরের ঘোষণা ৮ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ৪৫
অ্যালিসা হিলি। ছবি: এক্স
অ্যালিসা হিলি। ছবি: এক্স

১৫ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে অ্যালিসা হিলির অর্জনের খাতাটা বেশ ভারী। মেয়েদের ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা ক্রিকেটার মনে করা হয় তাঁকে। এবার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার শেষে বাইশ গজ থেকে বিদায়ের ঘোষণা দিলেন ৮ বিশ্বকাপজয়ী এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। হিলি নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আগামী ফেব্রুয়ারি ও মার্চে নিজেদের মাঠে ভারতের বিপক্ষে তিনটি করে টি–টোয়েন্টি ও ওয়ানডে এবং একটি টেস্ট খেলবে অস্ট্রেলিয়া। এশিয়ান দলটির বিপক্ষে সিরিজ শেষেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নেবেন হিলি। ট্রিপল এম ক্রিকেটের ‘উইলো টক’ পডকাস্টে নিজের অবসরের কথা জানান অজিদের অধিনায়ক। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে দলকে নতুনকরে সাজানোর সুযোগ দিতে ভারতের বিপক্ষে এই সংস্করণের সিরিজে দেখা যাবে না হিলিকে।

হিলি বলেন, ‘অনেক দিন ধরেই এই বিষয়টি নিয়ে (অবসর) ভাবছিলাম। অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে খেলার যে আবেগ সেটা আমার কাছে আগের মতোই আছে। কিন্তু ক্যারিয়ারের শুরু থেকে যে প্রতিযোগিতামূলক জেদ আমার ভেতর কাজ করত সেটা আর আগের মতো নেই। তাই নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য এটাই সঠিক সময় বলে মনে করছি।’

দীর্ঘ দিন অস্ট্রেলিয়াকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গর্বিত হিলি, ‘সতীর্থদের কথা খুব মনে পড়বে। দলের সবার সঙ্গে অনেক গান গেয়েছি, ওপেনিং করতে নেমেছি। এসব খুব মনে পড়বে। দেশের জার্সিতে মাঠে নেমেছি। এটা আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আরও একটি সিরিজ খেলার সুযোগ পাচ্ছি, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।’

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে ২০১০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ার শুরু করেন হিলি। এখন পর্যন্ত দেশের জার্সিতে ১০ টেস্ট, ১২৩ ওয়ানডের পাশাপাশি ১৬২টি টি–টোয়েন্টি খেলেছেন। ৩ সংস্করণ মিলিয়ে করেছেন ৭১০৬ রান। সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন আটবার। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ছয়টি টি–টোয়েন্টি এবং দুটি ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছেন তিনি। দারুণ পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে আইসিসির বর্ষসেরা নারী ক্রিকেটারের পুরস্কার জেতেন হিলি।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: রোমান্সের চেয়ে তর্কের যোগ বেশি, মেজাজটা পকেটে রাখুন

আজকের রাশিফল: রোমান্সের চেয়ে তর্কের যোগ বেশি, মেজাজটা পকেটে রাখুন

আরব আমিরাতকে বন্দর-সামরিক ঘাঁটি থেকে বের করে দিতে চায় সোমালিয়া, সব চুক্তি বাতিল

আরব আমিরাতকে বন্দর-সামরিক ঘাঁটি থেকে বের করে দিতে চায় সোমালিয়া, সব চুক্তি বাতিল

ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা দেশগুলোর ওপর ট্রাম্পের বাড়তি ২৫% শুল্ক, কপাল আরও পুড়তে পারে ভারতের

ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা দেশগুলোর ওপর ট্রাম্পের বাড়তি ২৫% শুল্ক, কপাল আরও পুড়তে পারে ভারতের

ফাটা বাঁশের চিপায় ইরান

ফাটা বাঁশের চিপায় ইরান

নির্বাচনী দায়িত্ব: ভোটে ভয় পাচ্ছে পুলিশ

নির্বাচনী দায়িত্ব: ভোটে ভয় পাচ্ছে পুলিশ

সম্পর্কিত

অবসরের ঘোষণা ৮ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারের

অবসরের ঘোষণা ৮ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারের

ঢাকার হারের কারণ জানালেন সাব্বির

ঢাকার হারের কারণ জানালেন সাব্বির

রানখরার সিলেটে উজ্জ্বল মোস্তাফিজরা

রানখরার সিলেটে উজ্জ্বল মোস্তাফিজরা

৭ মাসেই বরখাস্ত আলোনসো, রিয়ালের নতুন কোচ হয়েছেন কে

৭ মাসেই বরখাস্ত আলোনসো, রিয়ালের নতুন কোচ হয়েছেন কে