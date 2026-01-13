আজকের রাশিফল: রোমান্সের চেয়ে তর্কের যোগ বেশি, মেজাজটা পকেটে রাখুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মেষ
আজ আপনার শরীরে এনার্জি থাকবে অলিম্পিক অ্যাথলেটের মতো। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রম দেখে বস এতটাই খুশি হবেন যে আপনাকে ‘পুরস্কার’ হিসেবে আরও তিনটি প্রজেক্টের দায়িত্ব গছিয়ে দিতে পারেন। মনে রাখবেন, গাধার খাটুনি আর ঘোড়ার চালের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখাটাই আসল চ্যালেঞ্জ। সম্পত্তি নিয়ে বাড়িতে কিঞ্চিৎ গুঞ্জন হতে পারে। তবে সঙ্গীর সঙ্গে রোমান্সের বদলে আজ তর্কের যোগ বেশি। মেজাজটা পকেটে রাখুন, না হলে রাতের ডিনার কপালে না-ও জুটতে পারে। চা খাওয়ার সময় বিস্কুটটা যেন কাপে ডুবে না যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। ওটা ডুবে যাওয়া মানেই দিনটা অশুভ শুরু হওয়া!
বৃষ
আর্থিক বিষয়ে আজ অবস্থা পকেটমার হওয়া মানুষের মতো। পুরোনো কোনো কিস্তি বা বন্ধুর থেকে নেওয়া ধারের কথা হঠাৎ মনে পড়ে আপনার হার্টবিট বাড়িয়ে দেবে। বাজেট আজ আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। অফিসে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন, তবে সেটা কাজের থেকে বেশি আড্ডায় আর ক্যানটিনের বিলে। সঙ্গীর পূর্ণ সমর্থন পাবেন, কিন্তু সেটা শপিং মলে ঢোকা পর্যন্তই সীমিত।
আজ অজানা কাউকে টাকা ধার দেবেন না। দিলেও সেটা ফেরত পাওয়ার আশা আর পুনর্জন্মের আশা একই কথা।
মিথুন
আজ আপনার মুখ দিয়ে খই ফুটবে। কথাবার্তায় মানুষ এমন মুগ্ধ হবে যে ভুল করে আপনাকে বিল মিটিয়ে দিতেও বলতে পারে। ইন্টারভিউ বা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে আজই সেরে ফেলুন। মনের কোণে একটু অস্থিরতা থাকতে পারে। মোবাইল স্ক্রল না করে একটু ধ্যান করার চেষ্টা করুন, নতুবা ট্রল ভিডিও দেখতে দেখতে সময় পার হয়ে যাবে। আজ বেশি হাসলে লোকে পাগল ভাবতে পারে, তাই রহস্যময় মুচকি হাসিতেই সীমাবদ্ধ থাকুন।
কর্কট
ব্যবসায়ীদের জন্য আজ দিনটি সোনায় সোহাগা। পকেটে টান পড়ার বদলে আজ পকেট ফুলে ওঠার যোগ আছে। তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে আবার নতুন ইনভেস্ট করে বসবেন না। বাড়ির লোকের আবদার মেটাতে গিয়ে উপার্জিত টাকা পানির মতো খরচ হতে পারে। কৃপণ বলে বদনাম হওয়ার ভয় থাকলেও আজ পকেটে চেন লাগিয়ে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখবেন না, পেছন থেকে আসা হর্নের আওয়াজ সংগীত মনে হলেও ওটা বিপদের সংকেত।
সিংহ
আজ আপনার কপালে কোনো লটারি বা ফাটকা লাভের প্রবল সম্ভাবনা আছে। ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারেন, কিন্তু আপনি যদি হেডফোন লাগিয়ে বসে থাকেন, তবে সুযোগ হারাবেন। বন্ধুরা আজ আপনাকে মদের বদলে ‘চা-আড্ডা’র নেশায় উসকানি দেবে। গাম্ভীর্য বজায় রাখুন, না হলে লোকে আপনাকে সিরিয়াসলি নেবে না। নিজের প্রশংসা নিজে একটু কম করুন, অন্যকে সুযোগ দিন (যদিও কেউ করবে বলে মনে হয় না)।
কন্যা
আজকের দিনটি নতুন ব্যবসা বা কোনো সৃজনশীল কাজে হাত দেওয়ার জন্য দারুণ। মাথায় নতুন আইডিয়া আসবে, যা ভবিষ্যতে আপনার ব্যাংকে টাকা পাঠাবে। পারিবারিক শান্তি আজ একটু ‘ডুমুরের ফুল’ হতে পারে। বাড়িতে কোনো তর্কে জড়াবেন না, বিশেষ করে শাশুড়ি বা গুরুজনদের সঙ্গে। আজ ‘হ্যাঁ’ বলাটাই হবে আপনার শ্রেষ্ঠ স্ট্র্যাটেজি। বাথরুমে গলা ছেড়ে গান গাইতে পারেন, বাইরের লোক বিরক্ত হলেও নিজেকে অরিজিৎ সিং ভাবতেই পারেন।
তুলা
সকালে ঘুম থেকেই উঠতে পারেন জীবনসঙ্গীর সিআইডি-মার্কা সন্দেহজনক দৃষ্টির মুখোমুখি হয়ে। ফোনের নোটিফিকেশনগুলো সাবধানে রাখুন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি একটু গোলমেলে হতে পারে। কাস্টমার আসবে কিন্তু কিনবে না—এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। ধৈর্য ধরলে বিকেলে খুশির খবর আসতে পারে। আজ ভুল করেও ফোনের পাসওয়ার্ড পাল্টাবেন না, ভুলে যাওয়ার চান্স শতভাগ।
বৃশ্চিক
বন্ধু বা কাছের মানুষ আজ আপনার প্রেমে অনুঘটক বা ভিলেন হিসেবে কাজ করবে। নতুন কাউকে ভালো লাগতে পারে, তবে মনের কথা এখনই না বলা ভালো। পুরোনো কোনো পাওনাদার সামনে পড়লে আজ পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য দুর্দান্ত সব অজুহাত আপনার মাথায় আসবে। আপনার ক্রিয়েটিভিটি আজ তুঙ্গে থাকবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের হাসি প্র্যাকটিস করুন, অন্তত নিজেকে দেখে নিজে মুগ্ধ হোন।
ধনু
আজ সাবধান! বাইরের রাস্তার খাবার দেখলে জিবে জল এলেও মনের জোরে নিজেকে আটকান। না হলে সারা দিন ‘সিংহাসনে’ (কমোড) বসে কাটাতে হতে পারে। ভালোবাসার মানুষ আজ আপনার ধৈর্য পরীক্ষা নিতে পারে। তিনি যদি বলেন ‘আমি মোটা হয়ে গেছি?’, তবে উত্তর দেওয়ার আগে দশবার ভাবুন। উত্তর যা-ই হোক, বিপদ আপনার নিশ্চিত। আজ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে রাজনৈতিক তর্কে ঢুকবেন না, ব্লকের হাত থেকে বাঁচুন।
মকর
বন্ধুবান্ধব নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান হতে পারে, যা বিগত ১০ বছরের মতো এবারও ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দাম্পত্য জীবনে রোমান্স ফেরাতে একটু চেষ্টা করুন। দামি গিফট দিতে না পারলেও এক প্যাকেট কাচ্চি বিরিয়ানি নিয়ে বাড়ি ফিরুন, শান্তি বজায় থাকবে। রাস্তা পার হওয়ার সময় ফোনের বদলে দুই দিকে তাকান। জীবনটা ফোনের স্ক্রিনের চেয়ে বড়।
কুম্ভ
স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন, বিশেষ করে পায়ের গিঁটে বা হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে। শীতে আজ একটু বেশিই কাবু হতে পারেন। অফিসে কাজ নিয়ে একদম অবহেলা করবেন না। বস হয়তো আপনার দিকে তাকিয়ে নেই মনে হলেও সিসিটিভির মতো তার চোখ আপনার কি-বোর্ডেই আটকে আছে। আজ অন্তত পাঁচবার হাত ধুয়ে খাবার খাবেন, জীবাণুরা আজ আপনাকে ‘ভিআইপি’ গেস্ট মনে করছে।
মীন
অনেক দিন ধরে পড়ে থাকা কোনো ফাইল বা কাজ আজ হঠাৎ আলোর মুখ দেখবে। আপনার কাজের প্রশংসা ওপর মহল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে। তবে বাড়ির কারোর জন্মদিনের উপহার কিনতে গিয়ে মাসের শেষ হওয়ার আগেই পকেটে আকাল দেখা দিতে পারে। আজ খুব বেশি আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটবেন না, ঘাড়ের ব্যথা সারাতে অনেক টাকা খরচ হতে পারে।
