৭ মাসেই বরখাস্ত আলোনসো, রিয়ালের নতুন কোচ হয়েছেন কে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, ০০: ২৭
বরখাস্ত হয়েছেন জাবি আলোনসো। ছবি:এক্স

রিয়াল মাদ্রিদের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র সাত মাস পরই বরখাস্ত হলেন জাবি আলোনসো। গতকাল স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনার কাছে হার এবং লা লিগার পয়েন্ট টেবিলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে ৪ পয়েন্ট পিছিয়ে থাকার প্রেক্ষাপটে ‘পারস্পরিক সমঝোতার’ ভিত্তিতে ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সাবেক এই মিডফিল্ডার।

গত ১ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে রিয়ালের ডাগআউট বুঝে পান করেছিলেন আলোনসো। এর আগে বায়ার লেভারকুসেনের হয়ে একটি সফল সময় পার করেন তিনি। যেখানে ২০২৩-২৪ মৌসুমে ঘরোয়া ‘ডাবল’ (লিগ ও কাপ জয়) জেতার পাশাপাশি ইউরোপা লিগের ফাইনাল পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন লেভারকুসেনকে। রিয়ালকে ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর শুরুটা ছিল দারুণ।১৪টি ম্যাচের মধ্যে ১৩টিতেই জয় পায় রিয়াল। তবে এর মাঝে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে বড় ব্যবধানে হার বুঝিয়ে দেয় বাস্তবতা।

গত ৪ নভেম্বর লিভারপুলের কাছে হারের পর শুরু হয় আলোনসোর বাজে সময়। পরবর্তী ৮টি ম্যাচের মধ্যে জয় আসে মাত্র ২টিতে। যদিও এরপর টানা ৫টি ম্যাচ জিতে আলোনসো ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু ক্লাবের নীতি-নির্ধারকদের আশ্বস্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল না তা। এল ক্লাসিকোয় গতকাল ৩-২ গোলের হার তাই আলোনসো অধ্যায়ের শেষ টেনে আনল।

রিয়াল এক বিবৃতিতে জানায়, পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে প্রধান কোচ হিসেবে আলোচনসোর দায়িত্ব এখানেই ইতি টানার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আলোনসো রিয়াল মাদ্রিদের একজন কিংবদন্তি এবং তিনি সবসময় ক্লাবের মূল্যবোধকে ধারণ করেছেন, তাই সমস্ত মাদ্রিদ ভক্তদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সবসময় তার সঙ্গে থাকবে। রিয়াল মাদ্রিদ চিরকালই তার ঘর হয়ে থাকবে।

আলোনসোর সঙ্গে খেলোয়াড়দের বোঝাপড়া যে ঠিকভাবে এগোচ্ছিল না, সেই খবর উঠে আসে বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে। আলোনসোর বিদায়ের সঙ্গে নতুন প্রধান কোচ আলভারো আরবেলোয়ার নাম ঘোষণা করেছে রিয়াল। এর আগে রিয়ালের একাডেমির কোচ ছিলেন আলভারো।

এল ক্লাসিকো হারের ধাক্কা কাটিয়ে বুধবার কোপা দেল রেতে আলবাচেতের মুখোমুখি হবে রিয়াল।

