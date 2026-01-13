জীবননগরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান, বিএনপি নেতার মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা ও জীবননগর প্রতিনিধি
চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে গতকাল সোমবার রাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান চলাকালে শামসুজ্জামান ডাবলু (৫২) নামের এক বিএনপি নেতা মারা গেছেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে ডাবলুর। অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দাবি, অভিযানের সময় আতঙ্কে হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন বিএনপি নেতা। এ নিয়ে গতকাল রাত থেকে জীবননগর পৌর শহরে অস্থিরতা বিরাজ করছে।
মৃত ডাবলু পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। আজ সকাল পর্যন্ত তাঁর লাশ জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে বলে জানা গেছে।
গতকাল রাত থেকে হাসপাতালের সামনে জড়ো হন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা বলছেন, গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জীবননগর উপজেলা শহরে ঝটিকা অভিযান চালায়। ওই সময় জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ঠিক সামনে ডাবলুর দোকান ‘হাফিজা ফার্মেসি’ থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটকের প্রায় দুই ঘণ্টা পর রাত ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে ডাবলুর মৃত্যুর খবর আসে। এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা রাতেই রাস্তায় নেমে আসেন। তাঁরা চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর প্রধান সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে ব্যারিকেড দেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হাসপাতাল এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নেন। খবর পেয়ে রাত ২টার দিকে হাসপাতালে ছুটে যান চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। সেখানে গিয়ে তিনি বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। রাত আড়াইটার দিকে হাসপাতালের ভেতরে গিয়ে প্রকৃত অবস্থা জানার চেষ্টা করেন মাহমুদ হাসান। রাত ৩টার দিকে তিনি হাসপাতালের বাইরে বের হন এবং নেতা-কর্মীদের আবারও শান্ত করার চেষ্টা করেন। আজ সকাল ১০টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত হাসপাতালের সামনের সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন বিএনপি নেতা-কর্মীরা। এতে সড়কে কিছুটা থেমে থেমে যান চলাচল করছে।
ডাবলুর ভাই ও জীবননগর উপজেলা বন কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম কাজল গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমার ভাই পুরোপুরি নিরপরাধ ছিলেন। তাঁকে যেভাবে পেটানো হয়েছে, তা অমানবিক। এটি কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, এটি হত্যাকাণ্ড।’ উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব রিমন অভিযোগ করে বলেন, এর আগেও ডাবলুর পরিবারের সদস্যদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে।
এদিকে এই ঘটনায় বিএনপির পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জীবননগর পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিউদ্দিন শফি।
মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করলেও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান সেখ।
এদিকে হাসপাতাল গেটে থাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কয়েক সদস্য পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে দাবি করেন, নির্যাতন নয়, বরং অভিযানের মুখে ভয়ে হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ডাবলু মারা গেছেন।
এই মৃত্যুর ঘটনায় বিএনপির পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জীবননগর পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিউদ্দিন শফি।
চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে গতকাল সোমবার রাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান চলাকালে শামসুজ্জামান ডাবলু (৫২) নামের এক বিএনপি নেতা মারা গেছেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে ডাবলুর। অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দাবি, অভিযানের সময় আতঙ্কে হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন বিএনপি নেতা। এ নিয়ে গতকাল রাত থেকে জীবননগর পৌর শহরে অস্থিরতা বিরাজ করছে।
মৃত ডাবলু পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। আজ সকাল পর্যন্ত তাঁর লাশ জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে বলে জানা গেছে।
গতকাল রাত থেকে হাসপাতালের সামনে জড়ো হন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা বলছেন, গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জীবননগর উপজেলা শহরে ঝটিকা অভিযান চালায়। ওই সময় জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ঠিক সামনে ডাবলুর দোকান ‘হাফিজা ফার্মেসি’ থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটকের প্রায় দুই ঘণ্টা পর রাত ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে ডাবলুর মৃত্যুর খবর আসে। এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা রাতেই রাস্তায় নেমে আসেন। তাঁরা চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর প্রধান সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে ব্যারিকেড দেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হাসপাতাল এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নেন। খবর পেয়ে রাত ২টার দিকে হাসপাতালে ছুটে যান চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। সেখানে গিয়ে তিনি বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। রাত আড়াইটার দিকে হাসপাতালের ভেতরে গিয়ে প্রকৃত অবস্থা জানার চেষ্টা করেন মাহমুদ হাসান। রাত ৩টার দিকে তিনি হাসপাতালের বাইরে বের হন এবং নেতা-কর্মীদের আবারও শান্ত করার চেষ্টা করেন। আজ সকাল ১০টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত হাসপাতালের সামনের সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন বিএনপি নেতা-কর্মীরা। এতে সড়কে কিছুটা থেমে থেমে যান চলাচল করছে।
ডাবলুর ভাই ও জীবননগর উপজেলা বন কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম কাজল গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমার ভাই পুরোপুরি নিরপরাধ ছিলেন। তাঁকে যেভাবে পেটানো হয়েছে, তা অমানবিক। এটি কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, এটি হত্যাকাণ্ড।’ উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব রিমন অভিযোগ করে বলেন, এর আগেও ডাবলুর পরিবারের সদস্যদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে।
এদিকে এই ঘটনায় বিএনপির পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জীবননগর পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিউদ্দিন শফি।
মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করলেও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান সেখ।
এদিকে হাসপাতাল গেটে থাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কয়েক সদস্য পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে দাবি করেন, নির্যাতন নয়, বরং অভিযানের মুখে ভয়ে হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ডাবলু মারা গেছেন।
এই মৃত্যুর ঘটনায় বিএনপির পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জীবননগর পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিউদ্দিন শফি।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব ধরনের নির্বাচন আয়োজনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং ২০ জানুয়ারি শাকসু নির্বাচনের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি)।২ ঘণ্টা আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে পূর্বশত্রুতার জের ধরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে জিতু মিয়া নামের এক সাবেক ইউপি সদস্য নিহত হয়েছেন। আহত হন অন্তত ২০ জন। গতকাল সোমবার বিকেলে উপজেলার ধরমন্ডল গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
যশোরে গত এক বছরে খুন হয়েছেন অন্তত ৬২ জন। অধিকাংশ হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়েছে বিদেশি পিস্তল। সীমান্ত দিয়ে যে হারে অস্ত্র ঢুকছে, সেই তুলনায় উদ্ধার তৎপরতা কম। এমন বাস্তবতায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।৯ ঘণ্টা আগে
রবিশস্য ও বোরো মৌসুম চলছে। দেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষিপ্রধান জেলা নীলফামারীতে মাঠজুড়ে কৃষকের ব্যস্ততা। আলু, গম, ভুট্টা, শাকসবজি ও বোরো ক্ষেতে সেচ ও পরিচর্যায় সময় কাটছে কৃষকদের। তবে এই ব্যস্ততার আড়ালে চলছে আরেক লড়াই—সার সংগ্রহের। আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় সার পাচ্ছেন না অনেক কৃষক।৯ ঘণ্টা আগে