Ajker Patrika
ক্রিকেট

রানখরার সিলেটে উজ্জ্বল মোস্তাফিজরা

অয়ন রায়, ঢাকা  
৮ ম্যাচে ১৩ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। ছবি: বিসিবি
৮ ম্যাচে ১৩ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। ছবি: বিসিবি

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়াম, মিরপুরের শেরেবাংলা স্টেডিয়াম—বরাবরের মতো ২০২৬ বিপিএল এই তিন ভেন্যুতেই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএলের সূচিতে জটিলতা তৈরি হয়। চট্টগ্রামকে বাদ দিয়ে ভেন্যুর সংখ্যা কমিয়ে দুটিতে নিয়ে আসা হয়।

চট্টগ্রামে যে ১২ ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল, সেই ম্যাচগুলো যোগ করা হয় সিলেট পর্বে। ৩৪ ম্যাচের মধ্যে ২৪ ম্যাচ হয়ে গেছে সিলেট পর্বে। মিরপুরে পরশু শুরু হবে বিপিএলের শেষ অংশ। লিগ পর্বের ৬ ম্যাচ, প্লে-অফসহ মিরপুর শেরেবাংলায় হবে ১০ ম্যাচ। ‘ধানখেতের উইকেট’ নামে পরিচিত মিরপুরের আগে কতটা প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে বিপিএলের সিলেট পর্ব? পরিসংখ্যানই বলে দেবে সবকিছু। এখন পর্যন্ত ২৩ ম্যাচ শেষে ২০২৬ বিপিএলের রানরেট ৭.৭; যা বিপিএল ইতিহাসে সিলেটে এক মৌসুমে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন।

আইপিএল তো বটেই, বিশ্বের বেশির ভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজি এমনকি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ২০০ বা তার বেশি রান তাড়া করে জিততে এখন হরহামেশা দেখা যায়। ২৫০ থেকে ৩০০ রানও নিয়মিত দেখা যায় টি-টোয়েন্টিতে। সেই তুলনায় বিপিএল কতটা পিছিয়ে, সেটা সিলেট পর্বের পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে ২০০ রানের ইনিংস দেখা যায়নি। ৪৬ ইনিংসের মধ্যে তিনবার ১৯০ বা তার বেশি স্কোর হয়েছে। সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে চট্টগ্রাম রয়্যালস করেছে ৫ উইকেটে ১৯৮ রান। বাকি দুবার হয়েছে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচেই। গত বছরের ২৬ ডিসেম্বর সিলেট টাইটানসের ১৯১ রানের লক্ষ্যে নেমে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ২ উইকেটে করেছিল ১৯৫ রান।

সেঞ্চুরি এখন পর্যন্ত একটাই হয়েছে। সিলেটের বিপক্ষে উদ্বোধনী ম্যাচে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক ৬০ বলে করেছিলেন ১০১ রান। নার্ভাস নাইনটিতে কাটা পড়েছেন মোহাম্মদ নবির ছেলে হাসান ইসহাকিল। গত পরশু ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ইসহাকিল ৯২ রানে আউট হয়েছিলেন। নবি, তাঁর ছেলে—দুজনেই খেলছেন নোয়াখালী এক্সপ্রেসের হয়ে। রংপুর রাইডার্সের তাওহীদ হৃদয় (৯৭*) ও ঢাকা ক্যাপিটালসের নাসির হোসেন (৯০*) সুযোগের অভাবে সেঞ্চুরি করতে পারেননি।

প্রথমবারের মতো বিপিএলে আসা নোয়াখালী বেশ পিছিয়ে। ৮ ম্যাচ খেলে ২ জয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে দলটি ছয় নম্বরে। বোলিংটা ভালো হলেও ব্যাটিংটা জ্বলে উঠছে না। ৬.০৭ ইকোনমিতে ১৪ উইকেট নিয়ে এবারের বিপিএলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি নোয়াখালীর হাসান মাহমুদ।

এবারের বিপিএলে বিদেশিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলছেন স্থানীয়রা। ২৩ ম্যাচের মধ্যে ১৩টিতেই দেশি ক্রিকেটাররা ম্যাচসেরা হয়েছেন। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের রিপন মণ্ডল ও শান্ত, রংপুরের মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ এবং সিলেটের নাসুম দুবার করে ম্যাচসেরা হয়েছেন। বছরের প্রথম দিন রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের সুপার ওভারের রোমাঞ্চে জয়টা এসেছে রিপনের অসাধারণ বোলিংয়ে। ২৮৮ রান করে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক সিলেটের ইমন। শান্তর সমান ১৩টি ছক্কা মেরে ২০২৬ বিপিএলে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ছক্কা মেরেছেন ইমন। বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নিতে শান্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে থাকার ইঙ্গিত দিলেও সেটা আদতে হয়নি। সে ক্ষেত্রে বিশ্বকাপের আগে ইমনের প্রস্তুতি দারুণই হচ্ছে। বিশ্বকাপ দলে থাকা আরেক ব্যাটার হৃদয়ও (২০৭) আছেন সর্বোচ্চ পাঁচ রান সংগ্রাহকের তালিকায়।

হাসান মাহমুদ বিশ্বকাপ দলে না থাকলেও সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির প্রথম পাঁচে আছেন বিশ্বকাপ দলের শরীফুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান ও নাসুম। সমান ১৩টি করে উইকেট নিয়েছেন শরীফুল ও মোস্তাফিজ। নাসুমের এবারের বিপিএলে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তিও রয়েছে। বিপিএল শেষেই বাংলাদেশকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হচ্ছে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। যদি কোনো কারণে বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরিত হয়, সে ক্ষেত্রে বিপিএলের পারফরম্যান্সটা ধরে রাখতে পারলে বিশ্বকাপে ইমন-হৃদয়দের প্রস্তুতিটা হবে দারুণ।

বিষয়:

ক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেটমোস্তাফিজুর রহমানশরিফুল ইসলাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৭ মাসেই বরখাস্ত আলোনসো, রিয়ালের নতুন কোচ হয়েছেন কে

৭ মাসেই বরখাস্ত আলোনসো, রিয়ালের নতুন কোচ হয়েছেন কে

কী শর্তে গাজায় ট্রাম্পের বাহিনীতে যোগ দেবে বাংলাদেশ, জানালেন প্রেস সচিব

কী শর্তে গাজায় ট্রাম্পের বাহিনীতে যোগ দেবে বাংলাদেশ, জানালেন প্রেস সচিব

এ দেশে আমাদের বহু সুখস্মৃতি, ফিরে আসতে পেরে দারুণ আনন্দিত: নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

এ দেশে আমাদের বহু সুখস্মৃতি, ফিরে আসতে পেরে দারুণ আনন্দিত: নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

তেহরানের একটি মর্গেই ১৮২ মরদেহ, ভিডিও ভাইরাল

তেহরানের একটি মর্গেই ১৮২ মরদেহ, ভিডিও ভাইরাল

২০১৪ সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার বন্দোবস্ত হয়

২০১৪ সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার বন্দোবস্ত হয়

সম্পর্কিত

রানখরার সিলেটে উজ্জ্বল মোস্তাফিজরা

রানখরার সিলেটে উজ্জ্বল মোস্তাফিজরা

৭ মাসেই বরখাস্ত আলোনসো, রিয়ালের নতুন কোচ হয়েছেন কে

৭ মাসেই বরখাস্ত আলোনসো, রিয়ালের নতুন কোচ হয়েছেন কে

আইসিসি বলছে, ভারতে বাংলাদেশ দলের কোনো হুমকি নেই

আইসিসি বলছে, ভারতে বাংলাদেশ দলের কোনো হুমকি নেই

চট্টগ্রাম-সিলেটকে নিয়ে প্লে-অফে রাজশাহী

চট্টগ্রাম-সিলেটকে নিয়ে প্লে-অফে রাজশাহী