জিম্বাবুয়ে সিরিজে একের পর এক ঝামেলায় পড়ছে নিউজিল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
চোট যেন এবারের জিম্বাবুয়ে সফরে নিউজিল্যান্ডের পিছুই ছাড়ছে না। টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে পড়ে একের পর এক ক্রিকেটার বিভিন্ন রকম চোটে আক্রান্ত হয়ে ছিটকে যাচ্ছেন সিরিজ থেকে। এমনকি ম্যাচ শুরুর যখন ২৪ ঘণ্টাও বাকি থাকে না, সেই সময় ক্রিকেটার বাদ পড়ার দুঃসংবাদ পায় কিউইরা।
চোটে পড়ায় জিম্বাবুয়ে সিরিজের প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি টম লাথাম। দ্বিতীয় টেস্টে তিনি ফিরলে অধিনায়ক হয়েই ফিরতেন। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি) তাঁর ফেরার আশায় ছিল। শেষ পর্যন্ত ফিটনেস টেস্টে পাস না করায় দ্বিতীয় টেস্টের দল থেকে ছিটকে গেছেন লাথাম। নিউজিল্যান্ডের প্রধান কোচ রব ওয়াল্টার গতকাল ম্যাচ শুরুর আগের দিন বলেন, ‘দ্বিতীয় টেস্ট সামনে রেখে সে (লাথাম) কঠোর পরিশ্রম করছিল ও খেলার সম্ভাবনা ভালোই ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে ফিটনেস টেস্ট পাস করতে পারেনি। এবার খেলতে না পারায় তাঁর খুবই আফসোস হচ্ছে। তার জন্য আমাদেরও খারাপ লাগছে।’
লাথামের অনুপস্থিতিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মিচেল স্যান্টনার। দ্বিতীয় টেস্টেও স্যান্টনার থাকছেন অধিনায়ক। এখন পর্যন্ত ৩২ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি, ১৫ ওয়ানডে ও ১ টেস্টে অধিনায়কত্ব করেছেন তিনি। আজ স্যান্টনার তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ৪৯তম ম্যাচে নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২ টায় বুলাওয়েতে শুরু হবে জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে গ্লেন ফিলিপস ছিটকে গেছেন কুঁচকির চোটে পড়ে। নাথান স্মিথ, উইলিয়াম ও রুর্ক ছিটকে গেছেন দ্বিতীয় টেস্টের দলে। প্রথম টেস্ট চলার সময় স্মিথ তলপেটে ব্যথা অনুভব করছিলেন। এই টেস্টেই ও রুর্কের পিঠে ব্যথার তীব্রতা বেড়ে গিয়েছিল। স্মিথ, ও রুর্কের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে জাকারি ফুকস ও বেন লিস্টারকে। ফুকস-লিস্টারের কেউই এখন পর্যন্ত টেস্টে কোনো ম্যাচ খেলেননি।
লাথাম চোট পেয়েছিলেন জুলাই মাসের শুরুতে। বার্মিংহাম বিয়ার্সের হয়ে ইংল্যান্ডের ভাইটালিটি ব্লাস্ট টুর্নামেন্টে ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেই চোট থেকে এখনো সেরে উঠতে পারেননি নিউজিল্যান্ডের এই বাঁহাতি ব্যাটার। লাথামের পরিবর্তে জিম্বাবুয়ে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে এসেছেন বেভান জ্যাকবস। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে জ্যাকবস খেলেছেন তিন ম্যাচ। পেশাদার ক্রিকেটে সব মিলিয়ে তিনি এখন পর্যন্ত ৫ প্রথম শ্রেণির ম্যাচ, ১৮ লিস্ট ‘এ’ ও ২৩ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন।
জিম্বাবুয়ে সফরে নিউজিল্যান্ড দলে বারবার চোট হানা দিলেও মাঠের পারফরম্যান্সে সেটার প্রভাব পড়ছে না। দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কিউইরা। বুলাওয়েতে গত সপ্তাহে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ৯ উইকেটে জিতে নিউজিল্যান্ড।
