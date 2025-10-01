Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

রবিনসনের সেঞ্চুরি বৃথা করে অস্ট্রেলিয়ার নায়ক মার্শ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ০১
৪৩ বলে ৮৫ রানের ইনিংস খেলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। ছবি: ক্রিকইনফো
দলকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দারুণ এক সেঞ্চুরি করলেন টিম রবিনসন। তবে তার সেঞ্চুরি রক্ষা করতে পারল না নিউজল্যান্ডকে। রবিনসনের সেঞ্চুরি বৃথা করে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়াকে ৬ উইকেটের জয় এনে দিয়েছেন মিচেল মার্শ।

বে ওভালে আগে ব্যাট করে ১৮১ রানের পুঁজি পায় নিউজিল্যান্ড। অবশ্য তাদের শুরুটা ছিল খুবই বাজে। মাত্র ৬ রানেই ৩ উইকেট হারায় স্বাগতিকেরা। এরপর ড্যারিল মিচেল ও বেভন জ্যাকবসের সঙ্গে দুটি বড় জুটি গড়ে দলকে বড় সংগ্রহ এনে দেন রবিনসন। ৬৬ বলে ১০৬ রানে অপরাজিত থাকেন এই টপঅর্ডার ব্যাটার।

তার ইনিংসটি সাজানো ছিল ৬ চার ও ৫ ছয়ের সাহায্যে। এই ইনিংস খেলার পথে চারবার জীবন পান রবিনসন। ২৩ বলে ৩৪ রান করেন মিচেল।

জ্যাকবসের ব্যাট থেকে আসে ২০ রান। ২১ বল খেলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২ উইকেট নেন বেন দারসুইস। ৪ ওভারে এই পেসারের খরচ ৪০ রান। এছাড়া ম্যাথু শর্ট ও জশ হ্যাজলউড নেন একটি করে উইকেট।

জবাবে ২১ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। সফরকারীদের হয়ে ৪৩ বল খেলা মার্শের অবদান ৮৫ রান। এই ইনিংস খেলার পথে ৯ চারের পাশাপাশি পাঁচটি ছয় মারেন এই ওপেনার। জেতেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ১৮ বলে ৩১ রান করেন ট্রাভিস হেড। এছাড়া শর্ট ২৯ ও টিম ডেভিডের ব্যাট থেকে আসে ২১ রান। নিউজল্যান্ডের হয়ে ৪৩ রান খরচায় ২ ব্যাটারকে ফেরান ম্যাট হেনরি। দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে আগামী ৩ অক্টোবর মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজল্যান্ড। সিরিজ বাঁচাতে চাইলে সে ম্যাচে জিততেই হবে ব্ল্যাক ক্যাপদের।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়াক্রিকেটনিউজিল্যান্ড
