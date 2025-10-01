রবিনসনের সেঞ্চুরি বৃথা করে অস্ট্রেলিয়ার নায়ক মার্শ

ক্রীড়া ডেস্ক
দলকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দারুণ এক সেঞ্চুরি করলেন টিম রবিনসন। তবে তার সেঞ্চুরি রক্ষা করতে পারল না নিউজল্যান্ডকে। রবিনসনের সেঞ্চুরি বৃথা করে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়াকে ৬ উইকেটের জয় এনে দিয়েছেন মিচেল মার্শ।
বে ওভালে আগে ব্যাট করে ১৮১ রানের পুঁজি পায় নিউজিল্যান্ড। অবশ্য তাদের শুরুটা ছিল খুবই বাজে। মাত্র ৬ রানেই ৩ উইকেট হারায় স্বাগতিকেরা। এরপর ড্যারিল মিচেল ও বেভন জ্যাকবসের সঙ্গে দুটি বড় জুটি গড়ে দলকে বড় সংগ্রহ এনে দেন রবিনসন। ৬৬ বলে ১০৬ রানে অপরাজিত থাকেন এই টপঅর্ডার ব্যাটার।
তার ইনিংসটি সাজানো ছিল ৬ চার ও ৫ ছয়ের সাহায্যে। এই ইনিংস খেলার পথে চারবার জীবন পান রবিনসন। ২৩ বলে ৩৪ রান করেন মিচেল।
জ্যাকবসের ব্যাট থেকে আসে ২০ রান। ২১ বল খেলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২ উইকেট নেন বেন দারসুইস। ৪ ওভারে এই পেসারের খরচ ৪০ রান। এছাড়া ম্যাথু শর্ট ও জশ হ্যাজলউড নেন একটি করে উইকেট।
জবাবে ২১ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। সফরকারীদের হয়ে ৪৩ বল খেলা মার্শের অবদান ৮৫ রান। এই ইনিংস খেলার পথে ৯ চারের পাশাপাশি পাঁচটি ছয় মারেন এই ওপেনার। জেতেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ১৮ বলে ৩১ রান করেন ট্রাভিস হেড। এছাড়া শর্ট ২৯ ও টিম ডেভিডের ব্যাট থেকে আসে ২১ রান। নিউজল্যান্ডের হয়ে ৪৩ রান খরচায় ২ ব্যাটারকে ফেরান ম্যাট হেনরি। দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে আগামী ৩ অক্টোবর মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজল্যান্ড। সিরিজ বাঁচাতে চাইলে সে ম্যাচে জিততেই হবে ব্ল্যাক ক্যাপদের।
