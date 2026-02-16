Ajker Patrika
ক্রিকেট

পরিবারের কাছে যেতেই পারি, অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার ব্যাখ্যায় বিসিবি সভাপতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জরুরি কাজে অস্ট্রেলিয়ায় গেছেন বুলবুল। ফাইল ছবি

পরিবার থাকে অস্ট্রেলিয়ায়। আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে এখন অবশ্য দেশেই বেশি সময় দিতে হয়। বিসিবি সভাপতি বলে কথা। জরুরি কাজে আজ হুট করে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন তিনি। বলে গেছেন বোর্ডের অন্যান্য পরিচালকদের। এমনকি সম্ভব হলে দেশের বাইরে থেকেও কাজ করতে ইচ্ছুক তিনি। তবু দিনশেষে নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হতে হলো তাঁকে।

পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার পথে আজকের পত্রিকাকে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘বিসিবি সভাপতিকে তো প্রতিদিন অফিসে আসতে হয় না। কারও কাছে ছুটিও নিতে হয় না। সেখানে গত দুই মাস টানা প্রতিদিন অফিস করেছি।’

সুযোগ হলে থাইল্যান্ডে কিছুক্ষণ সময়ও কাটাতে পারেন বুলবুল, ‘আর আমি আমার পরিবারের কাছে যেতেই পারি। (পরিচালকদের) সবার কাছে বলে এসেছি। এই মুহূর্তে থাইল্যান্ডে আছি (ট্রানজিটে)। যদি সুযোগ হয় থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের মেয়েদের দলের (‘এ’দল) সঙ্গে দেখাও করে যেতে পারি।’

থাইল্যান্ডে রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ খেলছে মেয়েরা। গ্রুপ পর্বে টানা দুই ম্যাচ জিতে নিশ্চিত করেছে সেমিফাইনালও।

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটআমিনুল ইসলাম বুলবুল
