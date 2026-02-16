পরিবারের কাছে যেতেই পারি, অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার ব্যাখ্যায় বিসিবি সভাপতি

পরিবার থাকে অস্ট্রেলিয়ায়। আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে এখন অবশ্য দেশেই বেশি সময় দিতে হয়। বিসিবি সভাপতি বলে কথা। জরুরি কাজে আজ হুট করে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন তিনি। বলে গেছেন বোর্ডের অন্যান্য পরিচালকদের। এমনকি সম্ভব হলে দেশের বাইরে থেকেও কাজ করতে ইচ্ছুক তিনি। তবু দিনশেষে নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হতে হলো তাঁকে।
পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার পথে আজকের পত্রিকাকে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘বিসিবি সভাপতিকে তো প্রতিদিন অফিসে আসতে হয় না। কারও কাছে ছুটিও নিতে হয় না। সেখানে গত দুই মাস টানা প্রতিদিন অফিস করেছি।’
সুযোগ হলে থাইল্যান্ডে কিছুক্ষণ সময়ও কাটাতে পারেন বুলবুল, ‘আর আমি আমার পরিবারের কাছে যেতেই পারি। (পরিচালকদের) সবার কাছে বলে এসেছি। এই মুহূর্তে থাইল্যান্ডে আছি (ট্রানজিটে)। যদি সুযোগ হয় থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের মেয়েদের দলের (‘এ’দল) সঙ্গে দেখাও করে যেতে পারি।’
থাইল্যান্ডে রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ খেলছে মেয়েরা। গ্রুপ পর্বে টানা দুই ম্যাচ জিতে নিশ্চিত করেছে সেমিফাইনালও।
শক্তি-সামর্থ্যে ইতালির চাইতে যোজন যোজন এগিয়ে ইংল্যান্ড। স্বাভাবিকভাবেই দুই দলের ম্যাচের আগে এগিয়ে রাখা হয়েছিল ইংলিশদের। ম্যাচের ফলাফলও এসেছে তাদের পক্ষেই; ২৪ রানে জিতেছে হ্যারি ব্রুকের দল। তবে অনায়াসে জিততে পারেনি তারা। ইংল্যান্ডকে কাঁপিয়ে তবেই হেরেছে ইতালি।১৮ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গতকাল ভারতের কাছে পাত্তা পায়নি পাকিস্তান। ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচটিতে তাদের ৬১ রানে উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। পাকিস্তান এভাবে আত্মসমর্পন করায় রীতিমতো হতাশ হয়েছেন ভক্তরা। এই ম্যাচের চিত্র দেখে হরভজন সিং মনে করছেন, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে এখন পার্থক্যটা আকাশ-পাতাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
সাকিব আল হাসান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবেন কি ফিরবেন না, এই আলোচনা গত ১৬ মাস ধরে। মাঝেমধ্যে তাঁর ফেরার গুঞ্জন ওঠে। আবার মুহূর্তেই সেটা মিলিয়ে যায়। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কর্মকর্তারাও বেশির ভাগ সময় সাকিবের ফেরার ব্যাপার ছেড়ে দেন নির্বাচক প্যানেলের হাতে। বিসিবির হেড অব প্রোগ্রাম২ ঘণ্টা আগে
আগেও যেমনটা হয়েছে, এবারও তাই হয়েছে। বারবার সেই একই পরিণতি পাকিস্তানের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গতকাল কলম্বোয় ভারতের বিপক্ষে ৬১ রানে হেরেছে তারা। আর এই হারের পর সাবেকরা অনুমিতভাবে তুলোধুনো করা শুরু করেছে তাদের।২ ঘণ্টা আগে