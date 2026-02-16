Ajker Patrika
ক্রিকেট

ইংল্যান্ডকে কাঁপিয়ে তবেই হারল ইতালি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৯: ০৬
ইংল্যান্ডকে কাঁপিয়ে তবেই হারল ইতালি
রান তাড়ায় ১৭৮ রানে থেমেছে ইতালি। ছবি: ক্রিকইনফো

শক্তি-সামর্থ্যে ইতালির চাইতে যোজন যোজন এগিয়ে ইংল্যান্ড। স্বাভাবিকভাবেই দুই দলের ম্যাচের আগে এগিয়ে রাখা হয়েছিল ইংলিশদের। ম্যাচের ফলাফলও এসেছে তাদের পক্ষেই; ২৪ রানে জিতেছে হ্যারি ব্রুকের দল। তবে অনায়াসে জিততে পারেনি তারা। ইংল্যান্ডকে কাঁপিয়ে তবেই হেরেছে ইতালি।

কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ২০২ রানের বিশাল পুঁজি পাওয়ায় ইংল্যান্ডের জয়টা যেন কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা ছিল। কিন্তু ঝোড়ো ব্যাটিং করে দুইবারের চ্যাম্পিয়নদের রীতিমতো ভয় পাইয়ে দিয়েছিল জাস্টিন মসকা, বেনজামিন মানেতি ও গ্র্যান্ট স্টিওয়ার্ট। আশা জাগালেও ব্যাটিং ঝড় অব্যাহত রাখতে না পারায় শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি ইতালি। শেষ বলে অলআউট হওয়ার আগে ১৭৮ রান করে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে আসা দলটি।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেট
এলাকার খবর
