‘পাকিস্তানে ভারতের না খেলার কোনো যৌক্তিকতা নেই, আইসিসিও অসহায়’

ক্রীড়া ডেস্ক
রাজনৈতিক বৈরিতায় ভারত-পাকিস্তান সিরিজ হচ্ছে না ১৩ বছর ধরে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানেও ভারতীয় ক্রিকেট দল অনেক দিন ধরে খেলছে না। এমনকি পাকিস্তান কোনো টুর্নামেন্টের আয়োজক হলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) কঠোর আপত্তি জানায়। সাঈদ আজমল এটার কোনো মানে খুঁজে পান না।
২০০৮ সালে এশিয়া কাপ খেলতে সবশেষ পাকিস্তানে গিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। ভারত না গেলেও গত ১৮ বছরে পাকিস্তান সফর করেছে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডসহ আরও অন্যান্য ক্রিকেট দল। এমনকি ২০২৩ এশিয়া কাপ ও ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান হলেও রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা খেলেছেন নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। করাচিতে পরশু এক অনুষ্ঠানে আজমল বলেন, ‘পাকিস্তানের মাঠে ভারতের না খেলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তবে আইসিসি অসহায়। কারণ, আইসিসি এখন নিয়ন্ত্রণ করছে ভারত।’
মাঠের পারফরম্যান্স তো বটেই, ক্রিকেটের ওপর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) অনেক দিন ধরেই ছড়ি ঘোরাচ্ছে। ২০২৪-২৭ আইসিসির বাণিজ্যিক মডেলের ৩৮ দশমিক ৫০ শতাংশ আয় করবে বিসিসিআই। তাতে এই চক্রে ক্রিকেট বোর্ডগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করা বোর্ড বনে গেল বিসিসিআই। বর্তমানে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ছেলে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে জয় শাহ ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধানের দায়িত্বে আছেন।
আজমলের মতে ক্রিকেটের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য যদি নিরপেক্ষভাবে আইসিসি কাজ না করতে পারে, তাহলে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। পাকিস্তানের সাবেক এই তারকা স্পিনার বলেন, ‘বিসিসিআইয়ের ওপর আইসিসি যদি নিজের সিদ্ধান্ত না জানাতে পারে, তাহলে তাদের থাকারই কোনো মানে নেই। টেস্ট খেলুড়ে অনেক দলই আমার এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত। কিন্তু তারা নিজেদের অবস্থান সরাসরি বলবে না।’
২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বিসিসিআই ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) ‘হাইব্রিড মডেলের’ সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে তাই আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারতীয় ক্রিকেট দল খেলেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। একইভাবে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের আয়োজক ভারতে হলেও পাকিস্তান খেলেছে শ্রীলঙ্কায়। মেয়েদের ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ তাই হয়েছে শ্রীলঙ্কায়। এবার ভারত-শ্রীলঙ্কা যৌথভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ায় হাইব্রিড মডেলের দরকার নেই। পাকিস্তান তাদের ম্যাচগুলো খেলবে লঙ্কায়। ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান।
রাজনৈতিক বৈরিতায় ভারত-পাকিস্তান সিরিজ হচ্ছে না ১৩ বছর ধরে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানেও ভারতীয় ক্রিকেট দল অনেক দিন ধরে খেলছে না। এমনকি পাকিস্তান কোনো টুর্নামেন্টের আয়োজক হলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) কঠোর আপত্তি জানায়। সাঈদ আজমল এটার কোনো মানে খুঁজে পান না।
২০০৮ সালে এশিয়া কাপ খেলতে সবশেষ পাকিস্তানে গিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। ভারত না গেলেও গত ১৮ বছরে পাকিস্তান সফর করেছে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডসহ আরও অন্যান্য ক্রিকেট দল। এমনকি ২০২৩ এশিয়া কাপ ও ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান হলেও রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা খেলেছেন নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। করাচিতে পরশু এক অনুষ্ঠানে আজমল বলেন, ‘পাকিস্তানের মাঠে ভারতের না খেলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তবে আইসিসি অসহায়। কারণ, আইসিসি এখন নিয়ন্ত্রণ করছে ভারত।’
মাঠের পারফরম্যান্স তো বটেই, ক্রিকেটের ওপর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) অনেক দিন ধরেই ছড়ি ঘোরাচ্ছে। ২০২৪-২৭ আইসিসির বাণিজ্যিক মডেলের ৩৮ দশমিক ৫০ শতাংশ আয় করবে বিসিসিআই। তাতে এই চক্রে ক্রিকেট বোর্ডগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করা বোর্ড বনে গেল বিসিসিআই। বর্তমানে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ছেলে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে জয় শাহ ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধানের দায়িত্বে আছেন।
আজমলের মতে ক্রিকেটের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য যদি নিরপেক্ষভাবে আইসিসি কাজ না করতে পারে, তাহলে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। পাকিস্তানের সাবেক এই তারকা স্পিনার বলেন, ‘বিসিসিআইয়ের ওপর আইসিসি যদি নিজের সিদ্ধান্ত না জানাতে পারে, তাহলে তাদের থাকারই কোনো মানে নেই। টেস্ট খেলুড়ে অনেক দলই আমার এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত। কিন্তু তারা নিজেদের অবস্থান সরাসরি বলবে না।’
২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বিসিসিআই ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) ‘হাইব্রিড মডেলের’ সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে তাই আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারতীয় ক্রিকেট দল খেলেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। একইভাবে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের আয়োজক ভারতে হলেও পাকিস্তান খেলেছে শ্রীলঙ্কায়। মেয়েদের ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ তাই হয়েছে শ্রীলঙ্কায়। এবার ভারত-শ্রীলঙ্কা যৌথভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ায় হাইব্রিড মডেলের দরকার নেই। পাকিস্তান তাদের ম্যাচগুলো খেলবে লঙ্কায়। ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান।
গুঞ্জন সত্যি হয়েছে। রিয়াল মাদ্রিদে শেষ হয়েছে জাবি আলোনসো অধ্যায়। স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কাছে ৩-২ গোলে হারার পর পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চাকরি ছেড়েছেন সাবেক এই তারকা ফুটবলার। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আলভারো আরবেলোয়ার নাম ঘোষণা করেছে রিয়াল।৬ মিনিট আগে
দীর্ঘ বিরতির পর ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। সে নিলামে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন নাঈম শেখ। এই ব্যাটারকে কিনে তাঁক লাগিয়ে দিয়েছিল চট্টগ্রাম রয়্যালস। নোয়াখালী এক্সপ্রেস ও সিলেট টাইটানসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর শেষ পর্যন্ত ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈমকে পেয়েছে দলটি।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) গতকাল লো স্কোরিং ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালসকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। এদিন মাত্র ৫ রান করেই সাজঘরে ফেরেন নাজমুল হোসেন শান্ত। মোহাম্মদ মিঠুনের দলের বিপক্ষে ব্যাটিং দেখে এই বাঁ হাতিকে বিবেচনা করার সুযোগ থাকছে না। কারণ বিপিএলের সিলেট পর্ব শেষে রান সংগ্রাহকদের ত২ ঘণ্টা আগে
১৫ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে অ্যালিসা হিলির অর্জনের খাতাটা বেশ ভারী। মেয়েদের ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা ক্রিকেটার মনে করা হয় তাঁকে। এবার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার শেষে বাইশ গজ থেকে বিদায়ের ঘোষণা দিলেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। হিলি নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।৩ ঘণ্টা আগে