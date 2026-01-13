Ajker Patrika
ফুটবল

আলোনসোর জায়গায় আরবেলোয়াকে কেন নিল রিয়াল

ক্রীড়া ডেস্ক    
নতুন কোচ হিসেবে আরবেলোয়াকে নিয়োগ দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ছবি: সংগৃহীত
নতুন কোচ হিসেবে আরবেলোয়াকে নিয়োগ দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ছবি: সংগৃহীত

গুঞ্জন সত্যি হয়েছে। রিয়াল মাদ্রিদে শেষ হয়েছে জাবি আলোনসো অধ্যায়। স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কাছে ৩-২ গোলে হারার পর পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চাকরি ছেড়েছেন সাবেক এই তারকা ফুটবলার। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আলভারো আরবেলোয়ার নাম ঘোষণা করেছে রিয়াল।

বার্সার কাছে লা লিগার শীর্ষস্থান হারিয়েছে রিয়াল। চ্যাম্পিয়নস লিগে হেরেছে লিভারপুল, ম্যানচেস্টার সিটির মতো দলের কাছে। দলের সেরা খেলোয়াড়দের সঙ্গেও তাঁর বনিবনা হচ্ছিল না। সব মিলিয়ে আলোনসোর রিয়াল ছাড়ার বিষয়টি যেন অবধারিতই ছিল। বার্সার কাছে হারের পর এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

আলোনসো অধ্যায় শেষে রিয়ালকে পথ দেখানোর দায়িত্ব পাওয়া আরবেলোয়াকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে এরই মধ্যে। ক্লাব ক্যারিয়ারে লম্বা সময় রিয়ালের জার্সিতে খেলেছেন সাবেক এই ডিফেন্ডার। দ্বিতীয় দফায় ২০০৯ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মাদ্রিদের ক্লাবটিতে খেলেছেন। দুটি চ্যাম্পিয়নস লিগসহ জিতেছেন মোট আটটি শিরোপা। কোচিং ক্যারিয়ারেও রিয়ালের সঙ্গে আরবেলোয়ার সম্পর্ক নতুন নয়। ২০২৫ সালের জুনে রিয়ালের ‘বি’ দলের (রিয়াল কাস্তিয়া) দায়িত্ব নেন। রিয়ালের সঙ্গে তাই তাঁর বোঝাপড়াটা দারুণ।

আরবেলোয়ার কোচিংয়ে কাস্তিয়া প্রিমেরা আরএফইএফের গ্রুপ-১ এর চার নম্বরে আছে রিয়াল ‘বি’ দল। সফলতার হিসেব নয়, বরং কোচিংয়ে তাঁর শক্তি অন্য জায়গায়। খেলোয়াড় তৈরিতে বেশ পটু তিনি। আরবেলোয়ার হাত ধরেই গড়ে উঠেছে রিয়ালের তরুণ প্রতিভা বিকাশের কাঠামো। রিয়ালের একাডেমি কাস্তিয়ায় যেসব তরুণ প্রতিভাবান ফুটবলার আছেন তাদের বড় একটা অংশই উঠে এসেছে তাঁর তৈরি কাঠামো থেকে।

আরবেলোয়ার বড় গুণ হলো তিনি সহজেই তরুণ খেলোয়াড়দের প্রতিভা বের করে আনতে পারেন। শক্তি, সামর্থ্য বুঝে পরবর্তী সেই খেলোয়াড়কে আরও শাণিত করে তুলতে তাঁর ঝুড়ি নেই। কোচ হিসেবে বেশ আক্রমণাত্মক তিনি। বলের দখল রেখে প্রতিপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেই বেশ পছন্দ আরবেলোয়ার। দলকে ৪-৩-৩ ফরমেশনই বেশি খেলান তিনি। পরিস্থিতি বিবেচনায় ৩-৫-২ ফরমেশনে দল সাজান আরবেলোয়া।

বিষয়:

খেলাফুটবলরিয়াল মাদ্রিদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: রোমান্সের চেয়ে তর্কের যোগ বেশি, মেজাজটা পকেটে রাখুন

আজকের রাশিফল: রোমান্সের চেয়ে তর্কের যোগ বেশি, মেজাজটা পকেটে রাখুন

আরব আমিরাতকে বন্দর-সামরিক ঘাঁটি থেকে বের করে দিতে চায় সোমালিয়া, সব চুক্তি বাতিল

আরব আমিরাতকে বন্দর-সামরিক ঘাঁটি থেকে বের করে দিতে চায় সোমালিয়া, সব চুক্তি বাতিল

ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা দেশগুলোর ওপর ট্রাম্পের বাড়তি ২৫% শুল্ক, কপাল আরও পুড়তে পারে ভারতের

ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা দেশগুলোর ওপর ট্রাম্পের বাড়তি ২৫% শুল্ক, কপাল আরও পুড়তে পারে ভারতের

ফাটা বাঁশের চিপায় ইরান

ফাটা বাঁশের চিপায় ইরান

মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিতে পারবে ৫০ কোটির প্রকল্প

মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিতে পারবে ৫০ কোটির প্রকল্প

সম্পর্কিত

আলোনসোর জায়গায় আরবেলোয়াকে কেন নিল রিয়াল

আলোনসোর জায়গায় আরবেলোয়াকে কেন নিল রিয়াল

‘পাকিস্তানে ভারতের না খেলার কোনো যৌক্তিকতা নেই, আইসিসিও অসহায়’

‘পাকিস্তানে ভারতের না খেলার কোনো যৌক্তিকতা নেই, আইসিসিও অসহায়’

কেমন ব্যাটিং করছেন কোটিপতি নাঈম শেখ

কেমন ব্যাটিং করছেন কোটিপতি নাঈম শেখ

বিশ্বকাপ দলে না থাকা শান্ত-হাসানরাই কাঁপাচ্ছেন বিপিএল

বিশ্বকাপ দলে না থাকা শান্ত-হাসানরাই কাঁপাচ্ছেন বিপিএল