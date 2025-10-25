শান মাসুদ এখন পাকিস্তানের ‘একের ভেতর দুই’

ক্রীড়া ডেস্ক
শান মাসুদের আসল কাজটা ছিল বাইশ গজেই। পাকিস্তানের টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব করে আসছিলেন তিনি। এবার তাঁকে দিয়ে ‘একের ভেতর দুই’ নীতিতে হাঁটল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এই ব্যাটারকে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যান্ড প্লেয়ার্স অ্যাফেয়ার্সের কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল এবং প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফকে নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেছিলেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। সেখানেই মাসুদকে নতুন দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি জানান পিসিবি প্রধান। প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে পাকিস্তানের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম জিও সুপার।
পরামর্শক হিসেবে মাসুদ কোন ধরনের দায়িত্ব পালন করবেন সে বিষয়ে এখনো কিছু জানা যায়নি। এর আগে পিসিবির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন উসমান ওয়াহলা। সবশেষ এশিয়া কাপে ভারতের ক্রিকেটারদের হাত না মেলানো ইস্যুতে চাকরি হারান তিনি। পিসিবির দাবি, ‘নো হ্যান্ডশেক’ ইস্যুতে আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেননি ওয়াহলা। ব্যর্থতার দায়ে গত মাসে তাঁকে বরখাস্ত করেছে পিসিবি। এক মাসের ব্যবধানে এই পদে মাসুদকে বসাল সংস্থাটি।
নতুন দায়িত্বে কতদিন থাকবেন মাসুদ, সে বিষয়েও কোনো তথ্য দেয়নি পিসিবি। ভারতের ক্রিকেটভিত্তিক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, সাময়িকভাবে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যান্ড প্লেয়ার্স অ্যাফেয়ার্সের কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ডানহাতি ব্যাটারকে। সবকিছু ঠিকঠাক চলতে থাকলে মাসুদকে নিয়ে পরবর্তীতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও করতে পারে পিসিবি।
মাসুদের অধীনে টেস্টে পাকিস্তানের পরিসংখ্যান মোটেও সুখকর নয়। ১৫ টেস্টের মধ্যে ১০ টিতেই হেরেছে দলটি। জয় মাত্র চার ম্যাচে। প্রশাসক হিসেবে মাসুদ কেমন করেন সেটাই এখন দেখার বিষয়।
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের লিগ পর্বের খেলা প্রায় শেষের দিকে। ছয় ম্যাচ শেষে টেবিলের শীর্ষে আছে অস্ট্রেলিয়া। তাদের সংগ্রহ ১১ পয়েন্ট। এক পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা। লিগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আজ দুই দল একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। যারা জিতবে তারা টেবিলের শীর্ষে থেকে শেষ চারে জায়গা করে নেবে। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
তৃতীয় ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি-সান্ডারল্যান্ড
রাত ৮টা, সরাসরি
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-ব্রাইটন
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
ব্রেন্টফোর্ড-লিভারপুল
রাত ১টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
মনশেনগ্ল্যাডবাখ-বায়ার্ন
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
ডর্টমুন্ড-কোলন
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নতুন একটা সিরিজ শুরুর আগে যে আত্মবিশ্বাস লাগে, ওয়ানডে সিরিজ থেকে তা পেয়েছে কি বাংলাদেশ? এমন প্রশ্নে উত্তর ‘হ্যাঁ’ হওয়ার কথা। বিশেষ করে শেষ ওয়ানডেতে দুর্দান্ত খেলেছে বাংলাদেশ। ওপেনিংয়ে সাইফ-সৌম্যের ব্যাটিং দৃঢ়তায় স্পিন সহায়ক কালো উইকেটেও তিন শ ছুঁই ছুঁই রান, অতঃপর স্পিন দংশনে ১১৭ রানেই শেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রেকর্ড ১৭৯ রানে হারের পর বাংলাদেশ দল নিয়ে ক্যারিবীয় দলের কোচ ড্যারেন স্যামির অকপট স্বীকারোক্তি, ‘মানসিকতা ও স্কিলে বাংলাদেশ আমাদের চেয়ে ভালো ছিল।’
স্যামির এই ‘ভালো’র সনদ ওয়ানডে সিরিজে। সেটা এবার টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের। আগামী পরশু চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। যে সিরিজ খেলতে গতকাল ঢাকা থেকে উড়াল দিয়ে বন্দরনগরীতে গিয়ে পৌঁছেছে দুই দলই। সকালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর বিকেলে বাংলাদেশ দল পৌঁছল চট্টগ্রামে।
ব্যাটিংয়ে-বোলিংয়ে শেষ ওয়ানডেতে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে সিরিজ জয়ের তৃপ্তি এখনই দলের মন থেকে মুছে যাওয়ার নয়। একপেশে ম্যাচে বড় জয় ‘আমরা পারি’র আত্মবিশ্বাসও দিয়েছে স্বাগতিকদের। কিন্তু চট্টগ্রামে আসন্ন সিরিজটি ভিন্ন সংস্করণের। আর এই সংস্করণে বাংলাদেশের চেয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভালো দল। আইসিসির টি-টোয়েন্টির দলগত র্যাঙ্কিং তা-ই বলে। ওয়ানডেতে বাংলাদেশের একধাপ ওপরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থাকলেও টি-টোয়েন্টিতে ৯ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের তিন ধাপ ওপরে, ৬ নম্বর অবস্থানে ক্যারিবিয়ানরা।
শাই হোপ কী করতে পারেন, তিনি দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দেখিয়েছেন। বিরুদ্ধস্রোতে লড়াই করে জিতিয়েছেন দলকে। টি-টোয়েন্টি সিরিজেও তাঁকে নিয়ে আশায় স্যামি। মাত্রই শেষ হওয়া সিরিজে সফরকারী দলের ইতিবাচক দিক সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে স্যামির উত্তর ছিল, ‘শাই হোপের ব্যাটিং। প্রতিবারই সে দলের
হাল ধরে রাখে, নেতৃত্ব দেয়।’ শাই হোপের সঙ্গে টি-টোয়েন্টি উপযোগী রোমারিও শেফার্ড, গুডাকেশ মোটি কিংবা রভম্যান পাওয়েলরা নিজেদের খেলাটা খেলতে পারলে বাংলাদেশের জন্য কঠিন হয়ে যেতে পারে সিরিজ।
তবে নতুন সিরিজেও চেনা মাঠ, চেনা কন্ডিশনের সুবিধা পাবে বাংলাদেশ। ঢাকার মতো কালো উইকেট চট্টগ্রামে টি-টোয়েন্টি সিরিজে থাকবে না, কিন্তু সেখানেও স্পিন বড় ভূমিকা রাখবে, তা আশা করা যায়। আর সেটা ধরে নিয়েই চোটের কারণে বাদ পড়া পেসার শামার জোসেফের বদলি হিসেবে কোনো পেসার না নিয়ে বাঁহাতি স্পিনার খ্যারি পিয়েরকে অন্তর্ভুক্ত করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আর মিরপুরে যাঁদের স্পিনে বেশি ভুগতে হয়েছে সফরকারী দলকে, তাঁদের নিয়েই তো টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।
চেনা কন্ডিশনের সঙ্গে ছন্দে থাকাটাই এই মুহূর্তে বড় শক্তি বাংলাদেশের। দুর্দান্ত ফর্মে আছেন সাইফ হাসান ও রিশাদ হোসেন। সিরিজ জয়ের পর রিশাদকে মেহেদী হাসান মিরাজ প্রশংসায় ভাসিয়েছেন এভাবে, ‘২-৩ বছরে সে এমন একটা জায়গায় চলে এসেছে, যা দলের জন্য একটা আশীর্বাদ। সাধারণত আমরা লেগিদের খেলাতে চাই না। বোলিংয়ে এবার তাঁর নিয়ন্ত্রণটা অনেক ভালো ছিল। বিদেশি লিগে (পিএসএল) খেলে সে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।’
আর সাইফও ক্রমে দলের নির্ভরতা হয়ে উঠছেন বলে মনে করেন মিরাজ, ‘অনেকে মনে করেছে, সাইফ টেস্ট খেললে ওয়ানডে খেলতে পারবে না। আমার মনে হয় এটা ঠিক না। সে টি-টোয়েন্টিতে যেভাবে খেলেছে, ওয়ানডেতে যেভাবে খেলল, তাতে সে অনেক আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। এটা ধরে রাখতে পারলে দলের জন্য ভালো হবে।’
আসলে দল চূড়ান্ত করার একটা প্রক্রিয়ায় এগোচ্ছে বাংলাদেশ। মিরাজ যেমন বললেন, ‘আমরা বিশ্বকাপের আগে এভাবে খেলাতে চাই, যেন বোঝা যায় কোন পজিশনে কে ভালো করছে। তবে দিন শেষে পারফরম্যান্স খুবই জরুরি।’ টি-টোয়েন্টি সিরিজেও রিশাদ-সাইফের কাছে ভালো পারফরম্যান্সের আশা সবার।
নতুন সিরিজে নেতৃত্বে থাকা লিটন দাস মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছেন। সাইড স্ট্রেইনের চোটের কারণে এশিয়া কাপে দলের শেষ দুটি ম্যাচে না খেলা লিটন সিরিজের মধ্যেও মিরপুরে অনুশীলন করে গেছেন। শুধু নেতৃত্বে ফেরাই নয়, মাঠেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে চান তিনি; গত কিছুদিনের অনুশীলনে তাঁর নিবেদন সেটাই পরিষ্কার করে দিয়েছে।
লিওনেল মেসির গোল উৎসব যেন থামছেই না। ক্যারিয়ারের শেষ দিকে এসেও প্রায় প্রতি ম্যাচেই গোল করে ব্যবধান গড়ে দিচ্ছেন আর্জেন্টাইন তারকা। এর সুফল পাচ্ছে ইন্টার মায়ামি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটির হয়ে আজও জোড়া গোলের দেখা পেয়েছেন মেসি। তাঁর ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্রথম প্লে-অফে ন্যাশভিলকে ৩–১ গোলে হারিয়েছে মায়ামি।
এর আগে এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমের শেষ ম্যাচে ন্যাশিভলের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন মেসি। ম্যাজিক্যাল ফিগার স্পর্শ করতে না পারলেও এক সপ্তাহের ব্যবধানে একই ক্লাবের বিপক্ষে দুবার জালের দেখা পেলেন। মেসির দুই গোলের মধ্যে একটি ছিল চোখে লেগে থাকার মতো। হেডে অসাধারণ এক গোল করেন তিনি। এমন দিনে একটি রেকর্ডের দেখাও পেয়েছেন বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক।
চেজে স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকেই ন্যাশভিলকে চেপে ধরে মায়ামি। গোলের জন্যও খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি তাদের। ১৯ মিনিটে ডি বক্সে লুইস সুয়ারেজের ক্রস পান মেসি। এরপর শরীর শূন্যে ভাসিয়ে দারুণ এক হেডে জাল কাঁপান। কিছুই করার ছিল না ন্যাশভিলের গোলরক্ষক জো উইলিসের। দুর্দান্ত ক্যারিয়ার হলেও বরাবরই হেডে গোল করার দিক থেকে পিছিয়ে মেসি। তবে ন্যাশভিলের বিপক্ষে এই হেডে গোলের কথা আলাদাভাবেই মনে রাখবেন মেসির ভক্তরা।
৬২ মিনিটে মায়ামির হয়ে ব্যবধান বাড়ান তাদেই আলেন্দে। যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন মেসি। তাতেই এমএলএসের সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ গোলের মালিক বনে গেলেন এই ফরোয়ার্ড; ৩৯ গোল। আগের রেকর্ডটি যৌথভাবে কার্লোস ভেলা ও ডেনিস বোয়াঙ্গার দখলে ছিল। এক পঞ্জিকাবর্ষে সমান ৩৮ গোল করেছিলেন তাঁরা। অন্তিম মুহূর্তে সান্ত্বনা খুঁজে নেয় ন্যাশভিল। সফরকারীদের হয়ে একটি গোলের শোধ দেন হ্যানি মুখতার।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ভারতের রাঁচিতে আজ থেকে শুরু হয়েছে চতুর্থ সাউথ এশিয়ান সিনিয়র অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রথম দিনে হতাশাই উপহার দিয়েছেন বাংলাদেশের অ্যাথলেটরা। পদকের ধারে কাছেও যেতে পারেননি কেউ।
ছেলেদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে পঞ্চম ও ষষ্ঠ হয়েছেন বাংলাদেশের আব্দুল মোতালেব ও মোহাম্মদ ইসমাইল। দুজনের টাইমিং ছিল ১০.৮৪ সেকেন্ড। মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ১২.৩৫ সেকেন্ড নিয়ে ষষ্ঠ হয়েছেন সুমাইয়া দেওয়ান। শিরিন আক্তার বাদ পড়েন হিটেই।
গত আগস্টে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সামার অ্যাথলেটিকসে দূরপাল্লার দৌড়ে আলো ছড়ান রিনকী বিশ্বাস। কিন্তু রাঁচিতে ৫০০০ মিটারে সবার শেষে দৌড় শেষ করেন তিনি। ছেলেদের ৫ মিটার দৌড়ে আল আমিনও তেমন কিছু করতে পারেননি।
৪ গুণিতক ৪০০ মিটার মিক্সড রিলেতে ৩ মিনিট ৩৮.৩১ সেকেন্ড নিয়ে চতুর্থ হয় বাংলাদেশ।
