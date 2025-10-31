সহজেই ভারতকে হারিয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক
সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দাপট দেখিয়েছে বৃষ্টি। ক্রিকেটের চিরশত্রুর কারণে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে দাপট দেখাল অস্ট্রেলিয়া। ৪ উইকেটের সহজ জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল মিচেল মার্শের দল।
মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ভারতের ব্যাটিং শেষ হতেই জয়ের আভাস পায় অস্ট্রেলিয়া। স্বাগতিকদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৮.৪ ওভারে ১২৫ রানে অলআউট হয় সফরকারী দল। মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৪০ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া।
রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ভারতীয় বোলারদের ওপর চড়াও হন অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনার মার্শ এবং ট্রাভিস হেড। তাঁদের বিদায়ের পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় স্বাগতিকেরা। এরপরও জয় পেতে কোনো সমস্যা হয়নি অজিদের। উদ্বোধনী জুটিতে মাত্র ৪.৩ ওভারে ৫১ রান তোলেন মার্শ ও হেড। হেডকে তিলক বর্মার ক্যাচ বানিয়ে এই জুটি ভাঙেন বরুণ চক্রবর্তী। ১৫ বলে ২৮ রান এনে দেন হেড।
দলীয় ৮৭ রানে বিদায় নেন মার্শ। তার আগে ২৬ বলে ২ চার ও ৪ ছয়ে ৪৬ রান করেন অধিনায়ক। এরপর টিম ডেভিড, জশ ইংলিস, মিচেল ওয়েন, ম্যাথু শর্টকেও হারায় অস্ট্রেলিয়া। ইংলিস ২০ ও ওয়েন করেন ১৪ রান। ৬ রানে অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন মার্কাস স্টয়নিস। ভারতের হয়ে যশপ্রীত বুমরা, কুলদীপ যাদব ও বরুণ দুটি করে উইকেট নেন।
এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় ভারত। ৫০ রানের আগেই তাদের ইনিংসের অর্ধেক সাজঘরে ফেরত যায়। ব্যাটিং বিপর্যয় থেকে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি তারা। সতীর্থদের বাজে ব্যাটিংয়ের দিনে ভারতের হয়ে ঝোড়ো ব্যাট করেছেন অভিষেক শর্মা। ৩৭ বলে ৬৮ রানের ইনিংস খেলেন এই ওপেনার।
হার্শিত রানার অবদান ৩৫ রান। ৩৩ বল খেলেন তিনি। বাকিদের আর কেউ দুই অঙ্কের ঘরে যেতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বল হাতে সবচেয়ে বেশি চমক দেখিয়েছেন জশ হ্যাজলউড। মাত্র ১৩ রানের বিনিময়ে ৩ ব্যাটারকে ফেরান এই পেসার। জাভিয়ের বার্টলেট ও নাথান এলিসের শিকার দুটি করে উইকেট।
বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতে আগেই সিরিজ জিতে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়াতে। তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে একাদশে আনা হয়েছে চার পরিবর্তন।
তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আজ টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছে বাংলাদেশ। শামীম হোসেন পাটোয়ারী, তাওহীদ হৃদয়, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব বাদ পড়েছেন। একাদশে এসেছেন শেখ মেহেদী হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, শরীফুল ইসলাম ও নুরুল হাসান সোহান। তিন স্পিনার ও দুই পেসার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। পেস আক্রমণে আছেন শরীফুল ও তাসকিন আহমেদ। স্পিন বোলিং লাইনআপে অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী হাসানের সঙ্গে আছেন নাসুম আহমেদ ও লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন। সাইফ হাসানও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজ নিয়মিত অধিনায়ক শাই হোপকে বিশ্রাম দিয়েছে। তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দেবেন রস্টন চেজ। একাদশে আনা হয়েছে তিন পরিবর্তন। হোপের পাশাপাশি নেই জেইডেন সিলস ও শারফেন রাদারফোর্ড। বাংলাদেশকে ধবলধোলাইয়ের লক্ষ্যে একাদশে এসেছেন আমির জাঙ্গু, আকিম আগুস্তে ও গুড়াকেশ মতি।
বাংলাদেশের একাদশ
লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, শেখ মেহেদী হাসান, জাকের আলী অনিক
ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশ
আকিম আগুস্তে, আমির জাঙ্গু, অ্যালিক অ্যাথানেজ, রস্টন চেজ (অধিনায়ক), জেসন হোল্ডার, আকিল হোসেন, ব্র্যান্ডন কিং, রভম্যান পাওয়েল, রোমারিও শেফার্ড, খ্যারি পিয়ের, গুড়াকেশ মতি
চট্টগ্রাম থেকে বগুড়া—৪৫০ কিলোমিটারের ব্যবধানে খেলছে বাংলাদেশের দুটি দল। বিকেলে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই এড়াতে। আর বগুড়ায় আজ সকালে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে এগিয়ে থাকার লড়াইয়ে নামার কথা ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের। কিন্তু ম্যাচটি মাঠেই গড়াতে পারল না।
বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দ্বিতীয় ওয়ানডে। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ম্যাচ শুরু হওয়া তো দূরে থাক। টসই হয়নি। চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর বেলা ১টার দিকে জানা যায়, ভেজা আউটফিল্ডের কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে।
বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। যুবাদের ম্যাচ হলেও এটা নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ কোনো অংশে কম ছিল না। স্টেডিয়ামের গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে আফগানদের ৫ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে আফগানিস্তান নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে করেছে ২৬৫ রান। জবাবে বাংলাদেশ ৪৬ ওভারে ৪ উইকেটে করে ২৩১ রান। শেষ চার ওভারে যখন ৩৫ রানের সমীকরণের সামনে আজিজুল হাকিম তামিমের দল, তখন আলোকস্বল্পতা দেখা দেয়। ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশকে জয়ী ঘোষণা করা হয়।
ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশের ৫ রানের জয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ইকবাল হোসেন ইমন। ১০ ওভারে ৫৭ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। বাংলাদেশের জয়ে কালাম সিদ্দিকির অবদানও অপরিসীম। ১১৯ বলে ১১ চারে করেন ১০১ রান। সিরিজের শেষ তিন ওয়ানডে হবে রাজশাহীতে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ওয়ানডে হবে ৩, ৬ ও ৯ নভেম্বর।
আমানজত কৌর চার মারতেই উৎসব শুরু মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম। মুম্বাই ছাড়িয়ে পুরো ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এই আমেজ। কারণ, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩৩৯ রানের পাহাড় সমান লক্ষ্য করে ফাইনালে উঠেছে ভারত। রেকর্ড জয়ের পর আলোচনায় জেমিমা রদ্রিগেজ। তাঁর অসাধারণ ব্যাটিং দেখে ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন মারুফা আক্তার।
ক্যারিয়ারের সেরাটা জেমিমা জমিয়ে রেখেছিলেন সেমিফাইনালের জন্যই। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৩৪ বলে ১৪ চারে ১২৭ রানের ইনিংস খেলে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ম্যাচ থেকে কথা বলতে গিয়ে চোখের পানি সামলে রাখতে পারেননি ভারতীয় এই নারী ক্রিকেটার। জেমিমার অসাধারণ ইনিংস দেখে মুগ্ধ শচীন টেন্ডুলকার, বিরাট কোহলিরা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন। ভারতীয় নারী ক্রিকেটারকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন মারুফাও। নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে মারুফা লিখেছেন, ‘জেমিমা দিদি। আমাদের অসাধারণ খেলা উপহার দিয়েছেন। আসলেই ভাষা হারিয়ে ফেলেছি আমি।’
অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ৩৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৪৮.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৪১ রান করেছে ভারত। ওয়ানডে বিশ্বকাপ তো বটেই, মেয়েদের ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড। ৫ উইকেটের জয়ে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত উঠে গেছে ফাইনালে। জেমিমাকে শুভকামনা জানিয়ে মারুফা লিখেছেন, ‘আপনার দল যেন আরও এগিয়ে যায় এবং আরও সফল হবেন-এই শুভকামনা রইল। ফাইনাল ম্যাচে আপনার জন্য শুভেচ্ছা।’
দুইবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেললেও মারুফা এবারই প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলেছেন। ৬ ম্যাচে ৬.৩৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৬ উইকেট। বিশেষ করে, নতুন বলে ব্যাটারদের যেভাবে কাবু করেছেন, তা নজর কেড়েছে অনেকের। ইনস্টাগ্রামে মারুফার পোস্ট দেখে মন্তব্যের ঘরে জেমিমা লিখেছেন, ‘তোমাকে ধন্যবাদ মারুফা। নিজেই তো তুমি অনুপ্রেরণা। যা করছ, তা বাংলাদেশ ও পুরো দুনিয়ার মেয়েদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক।’
৩৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত গতকাল ৯.২ ওভারে ২ উইকেটে ৫৯ রানে পরিণত হয়। তৃতীয় উইকেটে এরপর রদ্রিগেজের সঙ্গে ১৫৬ বলে ১৬৭ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন হারমানপ্রীত। সেঞ্চুরিটা ১১ রানের জন্য মিস করলেও ৮৮ বলে ৮৯ রানের ইনিংস স্বাগতিকদের জয়ে দারুণ অবদান রেখেছে। পরবর্তীতে দীপ্তি শর্মার ১৭ বলে ২৪, রিচা ঘোষের ১৬ বলে ২৬ রানের এই দুই ক্যামিও ইনিংস ভারতের জয় অনেকটা সহজ করে দিয়েছে। ‘আর মাত্র এক ম্যাচ বাকি। আজ (গত রাতে) সত্যিই দারুণ খেলেছি আমরা। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলাটা সত্যিই বিশেষ কিছু। ভক্ত-সমর্থক ও পরিবারের সদস্যদের আমরা এটা উপহার দিতে চাই। আমরা একা খেলছি না। দর্শকেরা আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের এই বার্তা দেওয়া হয়েছে যে খেলা এখনো শেষ হয়নি। পুরো দেশ আমাদের পক্ষে আছে।’
ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে রোববার ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা। সেদিন বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ। ভারতের জন্য এটা পুরোনো ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার ম্যাচ। ২০১৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে শিরোপা খুইয়েছিল ভারত। আর দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েদের কাছে এটা প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনাল।
দেখতে দেখতে বিয়ের আট বছর পার করেছেন তাসকিন আহমেদ ও সৈয়দা রাবেয়া নাঈমা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব তাসকিন বিবাহবার্ষিকী নিয়ে পোস্ট দেবেন না, সেটা কী করে হয়! অষ্টম বিবাহবার্ষিকীতে সবার দোয়া চাইলেন বাংলাদেশের এই গতিতারকা।
নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আজ বেলা ১১টা ৫৪ মিনিটে তাসকিন একটি ছবি পোস্ট করেছেন। তাসকিন ও তাঁর স্ত্রী রাবেয়া এবং তাঁদের তিন সন্তানকে দেখা গেছে সেই ছবিতে। তাঁদের সামনে একটি টেবিলে রাখা হয়েছে বিবাহবার্ষিকীর একটি কেক। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ছবি তুলে পোস্ট করে তাসকিন ক্যাপশন দিয়েছেন,‘মাশা আল্লাহ। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন।’ অষ্টম বিবাহবার্ষিকী নিয়ে ফেসবুকে তাসকিন এরই মধ্যে দুটি পোস্ট করেছেন। রাত ১২টা ১৬ মিনিটে যে পোস্ট দিয়েছেন, সেখানে আছেন শুধু তাসকিন ও তাঁর স্ত্রী। বিবাহবার্ষিকীর কেক সামনে রেখে ছবি পোস্ট করে বাংলাদেশের ৩০ বছর বয়সী পেসার ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘জীবনের প্রতি ক্ষণে হাত ধরে রেখেছ। শুভ বিবাহবার্ষিকী সৈয়দা নাইমা রাবেয়া।’
২০১৭ সালের ৩১ অক্টোবর তাসকিন বিয়ে করেন সৈয়দা রাবেয়া নাঈমাকে। তাসকিন-নাঈমার সংসারে দুই মেয়ে ও এক ছেলে। ২০১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তাসকিন প্রথমবারের মতো বাবা হয়েছেন। সেবার জন্ম হয় ছেলে তাশফিন আহমেদ রিহানের। ২০২২ ও ২০২৩ সালে দুবারই তাসকিন কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন।
স্ত্রীর জন্মদিনেও তাসকিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন পোস্ট দিয়ে থাকেন। গত ৮ আগস্ট তিনি নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন। ছবিতে দেখা গেছে ওয়েস্টার্ন ক্রুজ নামে একটি জাহাজের সামনে তাসকিন ও তাঁর স্ত্রী সৈয়দা রাবেয়া নাঈমা। ক্যাপশনে তাসকিন লিখেছিলেন, ‘শুভ জন্মদিন আমার অর্ধাঙ্গিনী। তোমার সমর্থন ও ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ তোমাকে সব সময় সুস্থ রাখুন, এই প্রার্থনা।’ বর্তমানে বাংলাদেশের তারকা পেসার ব্যস্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে। উইন্ডিজের বিপক্ষে দুই টি-টোয়েন্টির দুটিতেই খেলেছেন তিনি। ১১ বছরের ক্যারিয়ারে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৮৫ ম্যাচে ৭.৬৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১০৬ উইকেট।
