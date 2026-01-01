Ajker Patrika
ক্রিকেট

রাষ্ট্রীয় শোকের পরিবেশে আতশবাজি-পটকা ফোটানো হচ্ছে কেন, তামিমের প্রশ্ন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০১ জানুয়ারি ২০২৬, ১০: ২০
থার্টি ফাস্ট নাইটে আতশবাজি-পটকা ফোটানোতে হতাশ তামিম ইকবাল। ছবি: সংগৃহীত
২০২৫ সাল শেষে এল ২০২৬। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন বছরকে বরণ করে নিয়েছেন দেশবাসী। গান বাজনার পাশাপাশি আতশবাজি, পটকা ফুটিয়ে গত রাতে অনেকে উদযাপন করেছেন ‘থার্টি ফার্স্ট নাইট’। কিন্তু দেশে শোকের পরিবেশে নতুন বছরের আগমন উপলক্ষ্যে এমন জমকালো আয়োজন মেনে নিতে পারছেন না।

রাষ্ট্রীয় শোকের পরিবেশে নতুন বছর উদযাপন নিয়ে তামিম ইকবালের পোস্ট। ছবি: তামিম ইকবালের ফেসবুক পেজ
বিএনপি চেয়ারপারসন ও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। সাবেক প্রধামন্ত্রীর জানাজা হয়েছে গতকাল। গোটা দেশ যখন শোকে মুহ্যমান, তখন সাড়ম্বরে থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন দেখে হতাশ তামিম। গতকাল রাতে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশের বাঁহাতি ব্যাটার লিখেছেন, ‘দেশে এখন রাষ্ট্রীয় শোক চলছে। গোটা দেশ শোকে কাতর। সরকার থেকেও নিষেধ করা হয়েছে এ বছর আতশবাজি, পটকা না ফোটাতে, ফানুস না ওড়াতে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেখলাম, এবারও পটকার শব্দে কেঁপে উঠছে চারপাশ। সবার প্রতি অনুরোধ, দয়া করে এসব থেকে বিরত থাকুন। মানুষকে স্বস্তি দিন। রাষ্ট্রীয় শোকের প্রতি অনুগত থাকুন। এমন কীর্তিমান একজন মানুষকে আমরা হারিয়েছি, তাঁর প্রতি অন্তত সম্মান জানান।’

থার্টি ফাস্ট নাইটে আতশবাজি ফোটানোর মানে খুঁজে পাচ্ছেন না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের ইনচার্জ শাহরিয়ার নাফীস। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তিনি লিখেছেন, ‘বড় জানতে ইচ্ছে করে শবে বরাত এবং ৩১ ডিসেম্বর রাতে আতশবাজি ফুটিয়ে কী হাসিল হয়? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইচ্ছায় আমরা নতুন বছরে প্রবেশ করছি, আমরা প্রার্থনা করি যে তিনি আমাদের অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিন এবং তাকওয়া, ধৈর্য এবং মানবতার প্রতি আন্তরিক সেবায় পরিপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে আমাদের পরিচালিত করুন। ইয়া আল্লাহ আমাদের সুস্বাস্থ্য, সুস্থ উদ্দেশ্য, উপকারী জ্ঞান এবং আমাদের কাজ ও জীবনে বরকত দান করুন।এই নতুন বছর আমাদের তাঁর আরও নিকটবর্তী করুন এবং বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সাথে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রচেষ্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। ইয়া আল্লাহ আগামী বছরটিকে শান্তি ও ন্যায়পরায়ণতায় ভরিয়ে দিন। ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের সুখী ও সম্বৃদ্ধশালী ২০২৬ দান করুন। আমিন।’

থার্টি ফার্স্ট নাইটে আতশবাজি ফোটানোর মানে বুঝতে পারছেন না শাহরিয়ার নাফীস। ছবি: শাহরিয়ার নাফীসের ফেসবুক পেজ
দুই দিন বন্ধ থাকার পর আজ নতুন বছরের প্রথম দিন মাঠে গড়াচ্ছে বিপিএল। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বেলা ১টায় শুরু হবে সিলেট টাইটান্স-ঢাকা ক্যাপিটালস ম্যাচ। সন্ধ্যা ৬টায় মাঠে নামবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-রংপুর রাইডার্স। সময় স্বল্পতার কারণে বিপিএলের মাঝপথে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী চট্টগ্রামের ম্যাচগুলো হবে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। ফাইনাল ২৩ জানুয়ারি। বিপিএল শেষে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মিশনে। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় চলবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
