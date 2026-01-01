রাষ্ট্রীয় শোকের পরিবেশে আতশবাজি-পটকা ফোটানো হচ্ছে কেন, তামিমের প্রশ্ন

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৫ সাল শেষে এল ২০২৬। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন বছরকে বরণ করে নিয়েছেন দেশবাসী। গান বাজনার পাশাপাশি আতশবাজি, পটকা ফুটিয়ে গত রাতে অনেকে উদযাপন করেছেন ‘থার্টি ফার্স্ট নাইট’। কিন্তু দেশে শোকের পরিবেশে নতুন বছরের আগমন উপলক্ষ্যে এমন জমকালো আয়োজন মেনে নিতে পারছেন না।
বিএনপি চেয়ারপারসন ও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। সাবেক প্রধামন্ত্রীর জানাজা হয়েছে গতকাল। গোটা দেশ যখন শোকে মুহ্যমান, তখন সাড়ম্বরে থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন দেখে হতাশ তামিম। গতকাল রাতে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশের বাঁহাতি ব্যাটার লিখেছেন, ‘দেশে এখন রাষ্ট্রীয় শোক চলছে। গোটা দেশ শোকে কাতর। সরকার থেকেও নিষেধ করা হয়েছে এ বছর আতশবাজি, পটকা না ফোটাতে, ফানুস না ওড়াতে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেখলাম, এবারও পটকার শব্দে কেঁপে উঠছে চারপাশ। সবার প্রতি অনুরোধ, দয়া করে এসব থেকে বিরত থাকুন। মানুষকে স্বস্তি দিন। রাষ্ট্রীয় শোকের প্রতি অনুগত থাকুন। এমন কীর্তিমান একজন মানুষকে আমরা হারিয়েছি, তাঁর প্রতি অন্তত সম্মান জানান।’
থার্টি ফাস্ট নাইটে আতশবাজি ফোটানোর মানে খুঁজে পাচ্ছেন না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের ইনচার্জ শাহরিয়ার নাফীস। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তিনি লিখেছেন, ‘বড় জানতে ইচ্ছে করে শবে বরাত এবং ৩১ ডিসেম্বর রাতে আতশবাজি ফুটিয়ে কী হাসিল হয়? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইচ্ছায় আমরা নতুন বছরে প্রবেশ করছি, আমরা প্রার্থনা করি যে তিনি আমাদের অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিন এবং তাকওয়া, ধৈর্য এবং মানবতার প্রতি আন্তরিক সেবায় পরিপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে আমাদের পরিচালিত করুন। ইয়া আল্লাহ আমাদের সুস্বাস্থ্য, সুস্থ উদ্দেশ্য, উপকারী জ্ঞান এবং আমাদের কাজ ও জীবনে বরকত দান করুন।এই নতুন বছর আমাদের তাঁর আরও নিকটবর্তী করুন এবং বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সাথে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রচেষ্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। ইয়া আল্লাহ আগামী বছরটিকে শান্তি ও ন্যায়পরায়ণতায় ভরিয়ে দিন। ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের সুখী ও সম্বৃদ্ধশালী ২০২৬ দান করুন। আমিন।’
দুই দিন বন্ধ থাকার পর আজ নতুন বছরের প্রথম দিন মাঠে গড়াচ্ছে বিপিএল। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বেলা ১টায় শুরু হবে সিলেট টাইটান্স-ঢাকা ক্যাপিটালস ম্যাচ। সন্ধ্যা ৬টায় মাঠে নামবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-রংপুর রাইডার্স। সময় স্বল্পতার কারণে বিপিএলের মাঝপথে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী চট্টগ্রামের ম্যাচগুলো হবে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। ফাইনাল ২৩ জানুয়ারি। বিপিএল শেষে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মিশনে। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় চলবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
২০২৫ সাল শেষে এল ২০২৬। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন বছরকে বরণ করে নিয়েছেন দেশবাসী। গান বাজনার পাশাপাশি আতশবাজি, পটকা ফুটিয়ে গত রাতে অনেকে উদযাপন করেছেন ‘থার্টি ফার্স্ট নাইট’। কিন্তু দেশে শোকের পরিবেশে নতুন বছরের আগমন উপলক্ষ্যে এমন জমকালো আয়োজন মেনে নিতে পারছেন না।
বিএনপি চেয়ারপারসন ও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। সাবেক প্রধামন্ত্রীর জানাজা হয়েছে গতকাল। গোটা দেশ যখন শোকে মুহ্যমান, তখন সাড়ম্বরে থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন দেখে হতাশ তামিম। গতকাল রাতে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশের বাঁহাতি ব্যাটার লিখেছেন, ‘দেশে এখন রাষ্ট্রীয় শোক চলছে। গোটা দেশ শোকে কাতর। সরকার থেকেও নিষেধ করা হয়েছে এ বছর আতশবাজি, পটকা না ফোটাতে, ফানুস না ওড়াতে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেখলাম, এবারও পটকার শব্দে কেঁপে উঠছে চারপাশ। সবার প্রতি অনুরোধ, দয়া করে এসব থেকে বিরত থাকুন। মানুষকে স্বস্তি দিন। রাষ্ট্রীয় শোকের প্রতি অনুগত থাকুন। এমন কীর্তিমান একজন মানুষকে আমরা হারিয়েছি, তাঁর প্রতি অন্তত সম্মান জানান।’
থার্টি ফাস্ট নাইটে আতশবাজি ফোটানোর মানে খুঁজে পাচ্ছেন না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের ইনচার্জ শাহরিয়ার নাফীস। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তিনি লিখেছেন, ‘বড় জানতে ইচ্ছে করে শবে বরাত এবং ৩১ ডিসেম্বর রাতে আতশবাজি ফুটিয়ে কী হাসিল হয়? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইচ্ছায় আমরা নতুন বছরে প্রবেশ করছি, আমরা প্রার্থনা করি যে তিনি আমাদের অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিন এবং তাকওয়া, ধৈর্য এবং মানবতার প্রতি আন্তরিক সেবায় পরিপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে আমাদের পরিচালিত করুন। ইয়া আল্লাহ আমাদের সুস্বাস্থ্য, সুস্থ উদ্দেশ্য, উপকারী জ্ঞান এবং আমাদের কাজ ও জীবনে বরকত দান করুন।এই নতুন বছর আমাদের তাঁর আরও নিকটবর্তী করুন এবং বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সাথে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রচেষ্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। ইয়া আল্লাহ আগামী বছরটিকে শান্তি ও ন্যায়পরায়ণতায় ভরিয়ে দিন। ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের সুখী ও সম্বৃদ্ধশালী ২০২৬ দান করুন। আমিন।’
দুই দিন বন্ধ থাকার পর আজ নতুন বছরের প্রথম দিন মাঠে গড়াচ্ছে বিপিএল। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বেলা ১টায় শুরু হবে সিলেট টাইটান্স-ঢাকা ক্যাপিটালস ম্যাচ। সন্ধ্যা ৬টায় মাঠে নামবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-রংপুর রাইডার্স। সময় স্বল্পতার কারণে বিপিএলের মাঝপথে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী চট্টগ্রামের ম্যাচগুলো হবে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। ফাইনাল ২৩ জানুয়ারি। বিপিএল শেষে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মিশনে। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় চলবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলেছে আফগানিস্তান। এই সংস্করণের বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বেও আফগানরা শেষ চারে জায়গা করে নেবে বলে মনে করেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিং।১২ ঘণ্টা আগে
ভাই হারালেন জিম্বাবুয়ের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। মাত্র ১৩ বছর বয়সেই না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন এই তারকা অলরাউন্ডারের ছোট ভাই মুহাম্মাদ মাহদি। এক বিবৃতিতে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট (এনজেডসি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।১৫ ঘণ্টা আগে
তিন ভেন্যুতে ২০২৬ বিপিএল হওয়ার কথা থাকলেও এবার সেটা দুই ভেন্যুতে করা হচ্ছে। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামের নাম বিপিএলের ভেন্যুর তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।১৬ ঘণ্টা আগে
দেশে ফেরার জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সবুজ সংকেত পেয়েছিলেন সাকিব আল হাসান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরতে না পারায় বিসিবির পাশাপাশি সাবেক ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া এবং বর্তমান ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে দায়ী করেন এই অলরাউন্ডার। সম্প্রতি আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এস১৭ ঘণ্টা আগে