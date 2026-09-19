Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

মিরাজের ব্যর্থতার দিনে ফাইনালের আগেই বিদায় গায়ানার

ক্রীড়া ডেস্ক    
মিরাজের ব্যর্থতার দিনে ফাইনালের আগেই বিদায় গায়ানার
৪ ওভারে ৪৩ রান দিয়েও মেহেদী হাসান মিরাজ কোনো উইকেট পাননি। ফাইনালে উঠতে পারেনি তাঁর দল গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স। ছবি: সৌজন্য ছবি

অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের কাছে বাজেভাবে হারের পরও ফাইনালের আশা টিকে ছিল গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের। কারণ, ইমরান তাহির-মেহেদী হাসান মিরাজদের সেই ম্যাচটা প্রথম কোয়ালিফায়ারের। তবে দ্বিতীয় সুযোগ পেয়েও যে সেটা কাজে লাগাতে পারলেন না মিরাজরা।

বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে মিরাজের ব্যাটিংয়ের সুযোগ মেলেনি। বোলিংয়ে মুক্ত হস্তে রান বিলিয়েছেন। ১০.৭৫ ইকোনমিতে বোলিং করা বাংলাদেশের এই অলরাউন্ডার পাননি কোনো উইকেট। শেষ মুহূর্তে রভমান পাওয়েলের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ফাইনালে জ্যামাইকা কিংসমেন।

বিষয়:

খেলামেহেদী হাসান মিরাজক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত