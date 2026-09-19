মিরাজের ব্যর্থতার দিনে ফাইনালের আগেই বিদায় গায়ানার

অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের কাছে বাজেভাবে হারের পরও ফাইনালের আশা টিকে ছিল গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের। কারণ, ইমরান তাহির-মেহেদী হাসান মিরাজদের সেই ম্যাচটা প্রথম কোয়ালিফায়ারের। তবে দ্বিতীয় সুযোগ পেয়েও যে সেটা কাজে লাগাতে পারলেন না মিরাজরা।
বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে মিরাজের ব্যাটিংয়ের সুযোগ মেলেনি। বোলিংয়ে মুক্ত হস্তে রান বিলিয়েছেন। ১০.৭৫ ইকোনমিতে বোলিং করা বাংলাদেশের এই অলরাউন্ডার পাননি কোনো উইকেট। শেষ মুহূর্তে রভমান পাওয়েলের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ফাইনালে জ্যামাইকা কিংসমেন।
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