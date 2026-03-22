পিএসএল শুরুর আগেই সতীর্থকে হারালেন রিশাদ

পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) অভিষেকের অপেক্ষায় আছে পিন্ডিজ। কিন্তু তার আগেই ধাক্কা খেল নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। মৌসুম শুরুর আগেই ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন পিন্ডিজের অস্ট্রেলিয়ান তরুণ ব্যাটার জ্যাক ফ্রেজার ম্যাগার্ক। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
শিগগিরই ম্যাগার্কের বিকল্প খুঁজে বের করবে পিন্ডিজ। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘জ্যাক ফ্রেজার ম্যাগার্ক ব্যক্তিগত কারণে টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা তার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই এবং তাঁর মঙ্গল কামনা করি। বদলি খেলোয়াড়ের নাম শিগগিরই জানানো হবে।’ যদিও পোস্টটি পরে মুছে ফেলা হয়। ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক আহসান তাহির সেটা শেয়ার করে হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন, ‘দুঃখজনক, তবে ম্যাগার্কের জন্য রাওয়ালপিন্ডি ও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে শুভকামনা রইল।’
২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয় ম্যাগার্কের। এই সংস্করণে জাতীয় দলের জার্সিতে আটটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে বেশ চাহিদাসম্পন্ন ব্যাটার হয়ে উঠেছেন ম্যাগার্ক। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল), মেজর লিগ ক্রিকেটের পাশাপাশি বিগ ব্যাশেও খেলার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর।
ভিত্তিমূল্য ৪ কোটি ২০ লাখ রুপিতে পিএসএলের প্লেয়ার ড্রাফটে নাম উঠেছিল ম্যাগার্কের। কিন্তু দুই ধাপেই অবিক্রীত ছিলেন তিনি। পরে সরাসরি তাঁকে দলে ভেড়ায় রাওয়ালপিন্ডি। এই দলে আছেন স্যাম বিলিংস, ড্যারিল মিচেল, লওরি ইভান্স, রিশাদ হোসেনদের মতো পরিচিত মুখরা। আগামী ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ৩ মে পর্যন্ত চলবে পিএসএলের ১১ তম আসর।
এবারের পিএসএলে অংশ নেবে আটটি দল—যার মধ্যে নতুন সংযোজন পিন্ডিজ এবং কিংসমেন। ৩৯ দিনে মোট ৪৪টি ম্যাচ মাঠে গড়াবে। উদ্বোধনী ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লাহোর কালান্দার্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে হায়দরাবাদ। প্রতিটি দল ১০টি করে ম্যাচ খেলবে এবং পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ চার দল প্লে-অফে জায়গা করে নেবে। আগামী ৩ মে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ হবে।
পাকিস্তান ক্রিকেট দলের নানা অনিয়ম নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন দলটির সাবেক কোচ গ্যারি কারস্টেন। পাকিস্তান দলের দায়িত্বে থাকার সময় হস্তক্ষেপের মুখে পড়তে হয়েছে বলে জানালেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক এই ক্রিকেটার। মূলত এ জন্যই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সরে দাঁড়ান তিনি।২ ঘণ্টা আগে
প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড। চতুর্থ ম্যাচে আজ মাঠে নামছে দুই দল। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে আসন্ন ম্যাচে জিততেই হবে প্রোটিয়াদের। অন্যদিকে তাদের হারাতে পারলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত হবে নিউজিল্যান্ডের। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যা৩ ঘণ্টা আগে
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে সারাদেশে চলছে খুশির জোয়ার। বিশেষ এই দিনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তা দিয়ে নিজেদের খুশি ভাগ করছেন সাধারণ মানুষ। পিছিয়ে নেই ক্রিকেটাররাও। ভিন্ন ভিন্ন বার্তায় ঈদ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা।১৬ ঘণ্টা আগে
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) এবারের মৌসুমকে সামনে রেখে নিজেদের ক্রিকেটারদের জন্য কঠোর ফিটনেস নীতি চালু করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগটিতে অংশ নিতে চাইলে ক্রিকেটারদের বাধ্যতামূলকভাবে ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।১৬ ঘণ্টা আগে