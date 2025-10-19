আফগানিস্তানের পক্ষে ‘কাজ করছে’ আইসিসি, দাবি পাকিস্তানের

ক্রীড়া ডেস্ক
হঠাৎ করেই পাকিস্তান-আফগানিস্তান ক্রিকেটীয় সম্পর্কে ধরেছে ফাটল। দুই দেশের মধ্যে চলমান সীমান্ত সংঘাতই এর মূল কারণ। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল। দুই দেশের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধে জড়িয়ে গেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাও (আইসিসি)।
এসিবির দাবি সম্প্রতি পাকিস্তানের বিমান হামলায় আরগুনে বেশ কিছু বেসামরিক ব্যক্তি প্রাণ হারান। যাঁদের মধ্যে আছেন তিন ক্রিকেটার হারুন, কবির আগা ও সিবগাতুল্লাহ। এসিবি গতকাল ক্রিকেটার নিহতের ঘটনায় পোস্ট করে আইসিসির কাছে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও সুস্পষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। আইসিসিও স্বাগত জানিয়েছে এসিবিকে। ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা পোস্ট দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রশ্ন তুলেছে পাকিস্তান সরকার। তাদের মতে আইসিসির এই বিবৃতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
পাকিস্তানের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারারের মতে, বিমান হামলা ও আফগান ক্রিকেটারের মৃত্যুর বিষয়টি কোনোরকম যাচাই বাছাই ছাড়াই দাবি করা হয়েছিল। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে তিনি গতকাল রাতে লিখেছেন, ‘তিন আফগান ক্রিকেটার নিহত হয়েছেন এক বিমান হামলায়। আইসিসি একটি বিতর্কিত ঘটনাকে সত্য বানিয়ে ফেলেছে। কোনো প্রমাণই নেই তাদের কাছে। পাকিস্তান এটাকে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করছে। আইসিসির এই বক্তব্য দ্রুত সংশোধন করা উচিত।’
বিমান হামলার ঘটনা নিয়ে যে তথ্য প্রচার করা হয়েছে, সেটা আইসিসি ও এসিবির যোগসাজশে তৈরি বলে দাবি করেন তারার। পাকিস্তানের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘আইসিসির বিবৃতি প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান জয় শাহ নিজের অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে একই দাবি করেছেন। এরপর এসিবি যে পোস্ট দিয়েছে, তা আইসিসির পক্ষেই কথা বলছে। এই ঘটনাপ্রবাহ মূলত এক ধরনের সাজানো ঘটনা।’
পাকিস্তানের বিমান হামলায় আফগানিস্তানের তিন ক্রিকেটার নিহতের ঘটনায় মোহাম্মদ নবি, রশিদ খানরা সামাজিক মাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে তাঁরা (নবি-রশিদ) এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। এরই মধ্যে আফগানিস্তান ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তাদের পরিবর্তে খেলবে জিম্বাবুয়ে। পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ের পাশাপাশি ত্রিদেশীয় সিরিজের অপর দল শ্রীলঙ্কা। রাওয়ালপিন্ডিতে ১৭ নভেম্বর পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ত্রিদেশীয় সিরিজ। রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে প্রতিটি দল দুইবার করে একে অন্যের মোকাবিলা করবে। টেবিলের শীর্ষ দুটি দল ফাইনালে জায়গা করে নেবে। ২৯ নভেম্বর হবে ফাইনাল।
হঠাৎ করেই পাকিস্তান-আফগানিস্তান ক্রিকেটীয় সম্পর্কে ধরেছে ফাটল। দুই দেশের মধ্যে চলমান সীমান্ত সংঘাতই এর মূল কারণ। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল। দুই দেশের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধে জড়িয়ে গেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাও (আইসিসি)।
এসিবির দাবি সম্প্রতি পাকিস্তানের বিমান হামলায় আরগুনে বেশ কিছু বেসামরিক ব্যক্তি প্রাণ হারান। যাঁদের মধ্যে আছেন তিন ক্রিকেটার হারুন, কবির আগা ও সিবগাতুল্লাহ। এসিবি গতকাল ক্রিকেটার নিহতের ঘটনায় পোস্ট করে আইসিসির কাছে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও সুস্পষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। আইসিসিও স্বাগত জানিয়েছে এসিবিকে। ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা পোস্ট দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রশ্ন তুলেছে পাকিস্তান সরকার। তাদের মতে আইসিসির এই বিবৃতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
পাকিস্তানের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারারের মতে, বিমান হামলা ও আফগান ক্রিকেটারের মৃত্যুর বিষয়টি কোনোরকম যাচাই বাছাই ছাড়াই দাবি করা হয়েছিল। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে তিনি গতকাল রাতে লিখেছেন, ‘তিন আফগান ক্রিকেটার নিহত হয়েছেন এক বিমান হামলায়। আইসিসি একটি বিতর্কিত ঘটনাকে সত্য বানিয়ে ফেলেছে। কোনো প্রমাণই নেই তাদের কাছে। পাকিস্তান এটাকে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করছে। আইসিসির এই বক্তব্য দ্রুত সংশোধন করা উচিত।’
বিমান হামলার ঘটনা নিয়ে যে তথ্য প্রচার করা হয়েছে, সেটা আইসিসি ও এসিবির যোগসাজশে তৈরি বলে দাবি করেন তারার। পাকিস্তানের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘আইসিসির বিবৃতি প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান জয় শাহ নিজের অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে একই দাবি করেছেন। এরপর এসিবি যে পোস্ট দিয়েছে, তা আইসিসির পক্ষেই কথা বলছে। এই ঘটনাপ্রবাহ মূলত এক ধরনের সাজানো ঘটনা।’
পাকিস্তানের বিমান হামলায় আফগানিস্তানের তিন ক্রিকেটার নিহতের ঘটনায় মোহাম্মদ নবি, রশিদ খানরা সামাজিক মাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে তাঁরা (নবি-রশিদ) এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। এরই মধ্যে আফগানিস্তান ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তাদের পরিবর্তে খেলবে জিম্বাবুয়ে। পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ের পাশাপাশি ত্রিদেশীয় সিরিজের অপর দল শ্রীলঙ্কা। রাওয়ালপিন্ডিতে ১৭ নভেম্বর পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ত্রিদেশীয় সিরিজ। রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে প্রতিটি দল দুইবার করে একে অন্যের মোকাবিলা করবে। টেবিলের শীর্ষ দুটি দল ফাইনালে জায়গা করে নেবে। ২৯ নভেম্বর হবে ফাইনাল।
গত কয়েকদিনে দেশে একাধিকবার আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। সবশেষ আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়েছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ। এই ঘটনায় কোনো প্রাণহানি না হলেও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।৩২ মিনিট আগে
বিমান হামলায় তিন ক্রিকেটারসহ আরও বেশ কয়েকজন বেসামরিক মানুষ নিহত হওয়ায় পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে সরে আসে আফগানিস্তান। এরপরও থমকে যাচ্ছে না তিন দলের সিরিজটি। ইতিমধ্যে আফগানদের বদলি হিসেবে জিম্বাবুয়েকে বেছে নিয়েছে তারা।২ ঘণ্টা আগে
তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে নামবে ভারত। শুবমান গিল, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের মতো এদিন ভারত মেয়ে দলেরও ম্যাচ আছে। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ তাদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড২ ঘণ্টা আগে
বিষয়টি একরকম নিশ্চিতই ছিল। বাকি ছিল কেবল আনুষ্ঠানিকতা। এবার সে ঘোষণাই এল। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) চলতি মৌসুমের সেরা গোলদাতার পুরস্কার ‘গোল্ডেন বুট’ জিতলেন লিওনেল মেসি।৩ ঘণ্টা আগে