কমলগঞ্জে কোয়াব কাপে চ্যাম্পিয়ন রাহাত ফাইটার্স

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে ২০২৬ কোয়াব কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল হয়েছে গতকাল। ভানুগাছ ইউনাইটেডকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাহাত ফাইটার্স।
ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব) কমলগঞ্জ উপজেলা শাখার আয়োজনে গতকাল কমলগঞ্জ ক্রিকেট একাডেমি মাঠে হয়েছে ভানুগাছ ইউনাইটেড-রাহাত ফাইটার্স। টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছে রাহাত ফাইটার্স। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন দি মৌলভীবাজার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ও মৌলভীবাজার কোয়াবের সভাপতি হাসান আহমেদ জাবেদ। কমলগঞ্জ কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় গেস্ট অব অনার ছিলেন আরাফাত রহমান কোকো মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সমন্বয়ক সরফরাজ আহমেদ শরফু।
ফাইনালে গতকাল বিশেষ অতিথি ছিলেন ভানুগাছ বাজার পৌর বণিক সমিতির সহ সভাপতি মামুনুর রশীদ মামুন, কমলগঞ্জ পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর শেখ মো. জসিম উদ্দিন শাকিল, মৌলভীবাজার কোয়াবের কোষাধ্যক্ষ মো. রেজওয়ানুর রহমান, শ্রীমঙ্গল কোয়াবের সাংগঠনিক সম্পাদক মীর কালাম আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা মনসুর রাফি, কমলগঞ্জ কোয়াবের সহ সভাপতি মুর্শেদুর রহমান ও রাহেল চৌধুরী।
তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। আজ দল দুটি মুখোমুখি হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে পাল্লেকেলেতে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। যুব বিশ্বকাপের সুপার সিক্সে চলছে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ।১২ মিনিট আগে
২০২৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের খেলা এখনো শেষ হয়নি। নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দুই ম্যাচ হাতে রেখে নিশ্চিত করেছে বিশ্বকাপ। আজ তারা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে স্কটল্যান্ডকে।৪০ মিনিট আগে
ফিক্সিং ইস্যুতে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) কলঙ্কিত হওয়া তো নতুন কিছু নয়। সদ্য সমাপ্ত ২০২৬ বিপিএলে এ নিয়ে সংবাদের শিরোনাম কম হয়েছে। তবে টুর্নামেন্ট শেষ হতে না হতেই আবার আলোচনায় বিপিএলের ফিক্সিং। বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু জানিয়েছেন, অ্যালেক্স মার্শাল২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার পর বাংলাদেশি সাংবাদিকদের অ্যাক্রেডিটেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হলে আইসিসি বাংলাদেশের কিছু সাংবাদিককে অ্যাক্রেডিটেশন দিতে থাকে। তবে বিশ্বকাপ কাভার করতে সাংবাদিকেরা কোনো জিও (সরকারি অনুমতি) পাবেন না বলে২ ঘণ্টা আগে