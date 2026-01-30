Ajker Patrika
ক্রিকেট

কমলগঞ্জে কোয়াব কাপে চ্যাম্পিয়ন রাহাত ফাইটার্স

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
কমলগঞ্জে কোয়াব কাপে চ্যাম্পিয়ন রাহাত ফাইটার্স
কমলগঞ্জে কোয়াব কাপের ফাইনালে শিরোপা জিতেছে রাহাত ফাইটার্স। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে ২০২৬ কোয়াব কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল হয়েছে গতকাল। ভানুগাছ ইউনাইটেডকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাহাত ফাইটার্স।

ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব) কমলগঞ্জ উপজেলা শাখার আয়োজনে গতকাল কমলগঞ্জ ক্রিকেট একাডেমি মাঠে হয়েছে ভানুগাছ ইউনাইটেড-রাহাত ফাইটার্স। টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছে রাহাত ফাইটার্স। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন দি মৌলভীবাজার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ও মৌলভীবাজার কোয়াবের সভাপতি হাসান আহমেদ জাবেদ। কমলগঞ্জ কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় গেস্ট অব অনার ছিলেন আরাফাত রহমান কোকো মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সমন্বয়ক সরফরাজ আহমেদ শরফু।

ফাইনালে গতকাল বিশেষ অতিথি ছিলেন ভানুগাছ বাজার পৌর বণিক সমিতির সহ সভাপতি মামুনুর রশীদ মামুন, কমলগঞ্জ পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর শেখ মো. জসিম উদ্দিন শাকিল, মৌলভীবাজার কোয়াবের কোষাধ্যক্ষ মো. রেজওয়ানুর রহমান, শ্রীমঙ্গল কোয়াবের সাংগঠনিক সম্পাদক মীর কালাম আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা মনসুর রাফি, কমলগঞ্জ কোয়াবের সহ সভাপতি মুর্শেদুর রহমান ও রাহেল চৌধুরী।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

সম্পর্কিত

টি-টোয়েন্টি সিরিজও কি জিতবে ইংল্যান্ড

টি-টোয়েন্টি সিরিজও কি জিতবে ইংল্যান্ড

আগেভাগেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করা বাংলাদেশের কাছে উড়ে গেল স্কটল্যান্ড

আগেভাগেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করা বাংলাদেশের কাছে উড়ে গেল স্কটল্যান্ড

কমলগঞ্জে কোয়াব কাপে চ্যাম্পিয়ন রাহাত ফাইটার্স

কমলগঞ্জে কোয়াব কাপে চ্যাম্পিয়ন রাহাত ফাইটার্স

‘বিসিবি পরিচালকের ফোনের কথাবার্তা ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত কি না, তা আমাদের ব্যাপার না’

‘বিসিবি পরিচালকের ফোনের কথাবার্তা ফিক্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত কি না, তা আমাদের ব্যাপার না’