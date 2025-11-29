বাংলাদেশ কি সিরিজে সমতা ফেরাতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের কাছে ৩৯ রানে হেরে যায় লিটন দাসের দল। সিরিজে টিকে থাকতে আজ জিততেই হবে বাংলাদেশকে। বাঁচা মরার মিশনে সন্ধ্যা ছয়টায় আইরিশদের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। হারলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সিরিজ হাতছাড়া করবে বাংলাদেশ। বাইশ গজে আজ আরও একটি জমজমাট ম্যাচ আছে। ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালে মাঠে নামবে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। এছাড়া ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নামবে ম্যানচেস্টার সিটি, টেটনহাম হটস্পার, নিউক্যাসল ইউনাইটেডের মতো দল। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬ টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
ফাইনাল
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭ টা, সরাসরি
এ স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যানসিটি-লিডস
রাত ৯ টা, সরাসরি
এভারটন-নিউক্যাসল
রাত ১১টা ৩০ মি. , সরাসরি
টটেনহাম-ফুলহাম
রাত ২ টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণণ স্টেডিয়ামে বসে গতকাল সুইজারল্যান্ড-ওমানের ম্যাচ দেখছিলেন বাংলাদেশের কোচ সিগফ্রাইড আইকম্যান। তখনই মজা করে বললেন, ‘আমাদের এই গ্রুপে খেলা উচিত ছিল।’ যদিও এ গ্রুপে স্বাগতিক ভারত রয়েছে। তবু বাংলাদেশের জন্য কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ভালো একটা সম্ভাবনা থাকত। গ্রুপে থাকা সুইজারল্যান্ড ও চিলিকে প্রস্তুতি ম্যাচে উড়িয়ে দিয়েছে মেহরাব হোসেন সামিনের দল। আর ওমান গতকাল সুইজারল্যান্ডের কাছে হেরেছে ৪-০ গোলে। সেখানে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও দক্ষিণ কোরিয়া।
আফসোস হোক বা রসিকতা, সেসব একপাশে রেখে জুনিয়র (অনূর্ধ্ব-২১) হকি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে আজ অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। রাধাকৃষ্ণণ স্টেডিয়ামে বিকেল ৪টায় শুরু হবে ম্যাচ। হকির ইতিহাসে বিশ্বমঞ্চে খেলার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের আগে কখনো ছিল না। এবার যেহেতু দলের সংখ্যা (২৪) বেড়েছে, মিলেছে বাংলাদেশের খেলার সুযোগও। সেই জায়গাটা নিতে গত বছর জুনিয়র এশিয়া কাপে থাকতে হয়েছে সেরা ছয়ে।
বিশ্বকাপ সামনে রেখে চার মাসের ক্যাম্প করেছে বাংলাদেশ। কোচ হিসেবে আনা হয়েছে অভিজ্ঞ আইকম্যানকে; যাঁর অধীনে ২০১৮ সালে এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিল জাপান। বড় কোনো স্বপ্ন না দেখালেও বিশ্বকাপ থেকে ভালো স্মৃতি নিয়ে ফিরতে চান ৬৬ বছর বয়সী এই ডাচ কোচ।
ভারতে গিয়ে বাংলাদেশ যুব দল দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে পেয়েছে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো জয়। মঙ্গলবার তারা চিলিকে হারায় ৩-০ ব্যবধানে। এরপর বৃহস্পতিবার সুইজারল্যান্ডকে উড়িয়ে দেয় ৫-২ গোলে। সেই আত্মবিশ্বাস কতটুকু কাজে দেবে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে? উত্তরে আজকের পত্রিকাকে বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘আমরা সঠিক পথেই আছি। অনুশীলন ও ম্যাচে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি। তাই সামর্থ্যের সেরাটা দিয়ে খেলতে তৈরি। সেরাদের বিপক্ষে খেলতে আমরা উজ্জীবিত হয়ে আছি। নিজেদের সবটুকু দিয়ে খেলার চেষ্টা করব।’
একবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া সম্প্রতি দুর্দান্ত ছন্দে আছে। গত মাসে মালয়েশিয়ায় ৬ দল নিয়ে অনুষ্ঠিত সুলতান জহর কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। শক্তিশালী দলটির বিপক্ষে বাংলাদেশও চায় নিজেদের ছাপ রাখতে। সে জন্য পাল্টা আক্রমণই ভরসা আইকম্যানের ছকে, ‘অস্ট্রেলিয়া দুর্দান্ত খেলে সুলতান জহর কাপ জিতেছে। আমার মনে হয়, তারা অনেক গোল করার চেষ্টা করবে। সেটাই পাল্টা আক্রমণে ওঠার ভালো সুযোগ এনে দেবে আমাদের জন্য।’
শক্তিতে এগিয়ে থাকলেও আত্মতুষ্টিতে ভুগছে না অস্ট্রেলিয়া। দলটির কোচ জে স্টেসি বলেন, ‘আসলে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্কে আমি খুব বেশি জানি না। তাদের খুব বেশি দেখিনি, তাই কিছুটা “অপেক্ষা করে দেখা”র বিষয় থাকবে। বাংলাদেশের কিছু ভিডিও ফুটেজ আছে এবং সব দলের মতোই তাদের বিপক্ষে প্রস্তুতি নেব।’
সংকটাপন্ন অবস্থায় আছেন বিএনপির চেয়ারপারসন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। তাঁর সুস্থতার জন্য দোয়া চাইছেন বিএনপির বিভিন্ন নেতা-কর্মী এবং সমর্থকেরা। এবার খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া চেয়ে বার্তা দিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল।
নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে খালেদা জিয়ার একটি হাস্যোজ্জল ছবি পোস্ট করেছেন তামিম। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। জীবনে অনেক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে তিনি টিকে থেকেছেন। এবারও সব শঙ্কা দূর করে তিনি হাসিমুখে ফিরবেন। সবাই তাঁর সুস্থতার জন্য দোয়া করি।’
ফুসফুস ও হৃদ্যন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে গত রোববার রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন খালেদা জিয়া। নতুন করে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন তিনি। সব মিলিয়ে তাঁর অবস্থা বেশ গুরুতর বলেই জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য গতকাল বাদ জুমা নয়াপল্টন জামে মসজিদে দোয়ার আয়োজন করা হয়। এরপর সাংবাদিকদের ফখরুল বলেন, ‘চিকিৎসকেরা বলেছেন, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটময়। তাঁর সুস্থতার জন্য সারা দেশের জনগণের কাছে দোয়া চেয়েছি। আল্লাহ যেন তাঁকে সুস্থ করে দেন।’
খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে তাঁর বড় ছেলে তারেক রহমান লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ ও সংকটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যায় রয়েছেন।’
এর আগে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৭ জানুযারি লন্ডন যান খালেদা জিয়া। দীর্ঘ চিকিৎসা শেষে গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে দেশে ফেরেন তিনি। নানা শারীরিক জটিলতায় এরপর আরও বেশ কয়েকবার হাসপাতালের শরণাপন্ন হতে হয়েছে তাঁকে।
বিশ্ব ফুটবলের দুই পরিচিত নাম আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। তাদের লড়াইয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় গোটা বিশ্বের ফুটবল ভক্তরা। অতীতে বহু রোমাঞ্চকর লড়াই উপহার দিয়েছে ল্যাটিন আমেরিকার দুই দেশ। ফুটবলের পর এখন ক্রিকেট মাঠেও লড়াই করতে দেখা যায় তাদের। তবে বাইশ গজে সর্বশেষ ম্যাচে আর্জেন্টিনার কাছে পাত্তা পায়নি ব্রাজিল।
৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে আর্জেন্টিনা সফরে গেছে ব্রাজিল। সিরিজের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের কোনো পরীক্ষাই নিতে পারেনি তারা। শুক্রবার দিবাগত রাতে সফরকারীদের ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে লা আলবিসেলেস্তেরা। এই জয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল আর্জেন্টিনা। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ সন্ধ্যায় ফের মাঠে নামবে দুই দল।
বুয়েনস এইরেসের ক্লাব সান আলবানোতে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১০৯ রান তোলে ব্রাজিল। ৫৫ বলে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেন লুইস হেনরিক। ১৭ রান আসে মো. রেজাউল করিমের ব্যাট থেকে। বাকিদের কেউই দুই অঙ্ক স্পর্শ করতে পারেননি। বল হাতে ঝলক দেখিয়েছেন রোসি মেন্দিজাবাল। ৮ রানে ৩ উইকেট নেন তিনি। আগুস্তিন রিভেরো নেন ২ উইকেট।
জবাবে পেদ্রো বেরনের ফিফটিতে ৩১ বল হাতে রেখে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আর্জেন্টিনা। ৪২ বলে ৫৩ রান এনে দেন অধিনায়ক। ২৩ রান করেন আলেজান্দ্রো ফার্গুসন। এছাড়া অ্যালান কির্সবাউমের ব্যাট থেকে আসে ১৭ রান। হেনরিক ও ফেলিপে মুনিজ স্বাগতিকদের পতন হওয়া উইকেট দুটি ভাগাভাগি করে নেন।
২০১৯ সাল থেকে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলা শুরু করেছে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। জয়ের পাল্লা ভারী আর্জেন্টিনার। ২৯ ম্যাচ খেলে ১৭ টিতে শেষ হাসি হেসেছে তারা। বিপরীতে ১৬ ম্যাচ খেলে মাত্র চারটিতে জিতেছে ব্রাজিল।
বাংলাদেশ ফুটবল বিশ্বকাপ খেলবে, আপাতত এটা নিয়ে স্বপ্ন দেখাও যেন বিলাসিতা। এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই এবং বিশ্বকাপের প্রাথমিক বাছাইয়ে যেখানে সংগ্রাম করতে হয়, সেখানে হাভিয়ের কাবরেরার দলের জন্য বিশ্বমঞ্চে জায়গা করে নেওয়া অনেক দূরের পথ, সেটা বলতে দ্বিধা নেই।
পারফরম্যান্সে বড় ধরনের উন্নতি না হলে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলা স্বপ্ন হয়েই থাকবে দীর্ঘদিন। দক্ষিণ এশিয়ার দলটি কবে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে কিংবা আদৌ নিতে পারবে কি না, সেটা আলোচনার বিষয়। আপাতত ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর কথায় কিছুটা হলেও আশা দেখতে পারেন এ দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপে দেখার অপেক্ষায় আছেন বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থার প্রধান।
অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল বিশ্বকাপের সর্বশেষ আসরের শিরোপা জিতেছে পর্তুগাল। দোহার খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ফাইনালে অস্ট্রিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়েছে পর্তুগিজ কিশোররা। মাঠে বসে ফাইনাল উপভোগ করেছেন ইনফান্তিনো। সেখানে বাংলাদেশকে উৎসাহিত করেছেন এই ফুটবল সংগঠক।
সদ্য সমাপ্ত অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছেন আবজল রহমান নামের এক বাংলাদেশি তরুণ। তাঁর ধারণ করা ভিডিওতে ফিফা সভাপতি বলেন, ‘এগিয়ে যাও বাংলাদেশ। তোমাকে বিশ্বকাপে দেখার অপেক্ষায় আছি।’
বিশ্বকাপে এখনো অনেক দূরের পথ হলেও ফুটবল নিয়ে এ দেশের ভক্তদের আগ্রহের কোনো কমতি নেই। বড় কোনো টুর্নামেন্ট এলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বশেষ ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে বাংলাদেশি ভক্তদের আবেগ, উন্মাদনা এবং ভালোবাসা দেখেছে গোটা বিশ্ব। বিশ্বকাপ চলাকালে প্রতিটি মোড়ে সাজ সাজ রব দেখে যে কারও মনে হয়েছে যেন বাংলাদেশই বিশ্বকাপ খেলছে। বিশেষ করে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের ম্যাচ ঘিরে ছিল বাড়তি উত্তেজনা।
