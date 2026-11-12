আঁধারের দিনে আলো হয়ে থাকলেন সাকিব

আঁধারের দিনে আলো হয়ে থাকলেন সাকিব
রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে চতুর্থ দিনের খেলা শেষে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান। তবে তৃতীয় দিনটি শ্রীলঙ্কা বেশ স্বস্তিতে শেষ করলেও সেই স্বস্তি দীর্ঘস্থায়ী হতে দেননি স্বাগতিক বোলাররা। চতুর্থ দিনের শুরুতে অভিষিক্ত পেসার সাকিব খানের দুর্দান্ত বোলিংয়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় লঙ্কান ব্যাটিং লাইনআপ। এতে প্রথম ইনিংসে ১২ রানের লিডে ৪৪৬ করেই গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেট হারিয়ে ৫৭ রান তুলেছে পাকিস্তান। আলোকস্বল্পতার আঁধারে অবশ্য কেটে গেছে দিনের দুই সেশন।
দিনের শুরুতে পাকিস্তানের বোলারদের সামনে দারুণ প্রতিরোধ গড়েছিল শ্রীলঙ্কা। আগের দিন ৪ উইকেটে ৪০৪ রান নিয়ে দিন শেষ করা লঙ্কানরা বড় সংগ্রহের স্বপ্ন দেখছিল। তবে চতুর্থ দিনের সকালে সেই স্বপ্নে বাধা হয়ে দাঁড়ান অভিষিক্ত পেসার সাকিব খান।
ধনাঞ্জয়া ডি সিলভাকে ফিরিয়ে পাকিস্তানকে ম্যাচে ফেরানোর কাজটা শুরু করেন সাকিব। ২৪৬ বলে ২০ চার ও ১ ছক্কায় ১৬৭ রান করেন লঙ্কান অধিনায়ক। তাতে ভেঙে যায় পঞ্চম উইকেটে ডি সিলভা-কুশল মেন্ডিসের ৩৭০ বলে ২৪৯ রানের জুটি। ৪২ রানে শেষ ৬ উইকেট হারিয়ে শ্রীলঙ্কা গুটিয়ে যায় ৪৪৬ রানে। লঙ্কানরা তবু পায় ১২ রানের লিড। শ্রীলঙ্কার সব উইকেট তুলে নিয়েছেন পাকিস্তানের পেসাররা। মোহাম্মদ আব্বাস নিয়েছেন ২ উইকেট। রাজাউল্লাহ পেয়েছেন ১ উইকেট।
১২ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই উইকেট হারায় পাকিস্তান। দলীয় ১৫ রানে আসিথা ফার্নান্দোর বলে এলবিডব্লিউ হয়ে সাজঘরে ফেরেন তায়্যাব আরিফ। তবে এরপর আর কোনো বিপদ হতে দেননি আজান আওয়াইস ও মোহাম্মদ তাহা। দ্বিতীয় উইকেটে অবিচ্ছিন্ন থেকে দিন শেষ করেন দুজন।
দিন শেষে আজান আওয়াইস ৬৫ বলে ২২ এবং মোহাম্মদ তাহা ৫৫ বলে ২৪ রানে অপরাজিত রয়েছেন। আলোকস্বল্পতার কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ২১.২ ওভারে ৫৭/১। এতে ৪৫ রানের লিড পায় পাকিস্তান।