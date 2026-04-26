বাংলাদেশ-আফগানদের কাছে হারলে এবার লঙ্কান ক্রিকেটারদের জরিমানা

ক্রীড়া ডেস্ক    
গত বছর শ্রীলঙ্কার কাছে ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো

এত দিন র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম নয়ে থাকা যেকোনো দলকে হারালে বোনাস পেত শ্রীলঙ্কা। এবার এই নিয়মে পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে শ্রীলঙ্কান সংবাদমাধ্যম। শুধু র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম সারির চার দলের বিপক্ষে সিরিজ জিতলেই বোনাস পাবেন লঙ্কান ক্রিকেটাররা। তবে নিচের সারির দলের কাছে হারলে ক্রিকেটারদের পকেট খসবে।

ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) নতুন প্রস্তাবনা তৈরি করেছে দেশটির সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে। টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি—তিন সংস্করণেই প্রথম চার সারির দলের বিপক্ষে সিরিজ জিতলে মিলবে বোনাস। নিজের সারির দলের বিপক্ষে সিরিজ জিতলে কোনো বোনাস পাবেন না লঙ্কান ক্রিকেটাররা। তবে হারলে ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা দিতে হবে।

বর্তমানে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শ্রীলঙ্কা অবস্থান করছে ছয় নম্বরে। বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়ে রয়েছে ৯, ১১ ও ১২ নম্বরে। আর টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়ে অবস্থান করছে আট থেকে ১১ নম্বরে। ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার অবস্থান ছয় নম্বরে। সাদা বলের এই সংস্করণে লঙ্কানদের পরই রয়েছে আফগানরা (সাত নম্বরে)। বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ের অবস্থান ৯ ও ১১ নম্বরে।

বিদেশে টেস্ট সিরিজে র‍্যাংকিংয়ের ১ নম্বর দলকে হারালে দেড় লাখ ডলার বোনাস পাবেন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটাররা। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ১ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। র‍্যাঙ্কিংয়ের দুই, তিন ও চারে থাকা দলকে হারালে লঙ্কান ক্রিকেটাররা পাবেন ১ লাখ ডলার (১ কোটি ২২ লাখ টাকা), ৭৫ হাজার ডলার (৯২ লাখ টাকা) এবং ৬০ হাজার ডলার (৭৩ লাখ টাকা) বোনাস দেওয়া হবে। আর ঘরের মাঠে র‍্যাঙ্কিংয়ের এক থেকে চার নম্বর দলের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জিতলে ১ লাখ ডলার, ৭৫ হাজার ডলার, ৫০ হাজার ডলার এবং ২৫ হাজার ডলার করে বোনাস পাবেন ক্রিকেটাররা।

ওয়ানডেতে এক থেকে চার নম্বর দলের বিপক্ষে অ্যাওয়ে সিরিজ জিতলে দেড় লাখ, এক লাখ, ৮০ হাজার এবং ৭০ হাজার ডলার করে বোনাস দেওয়া হবে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের। হোম সিরিজ জিতলে সেই সংখ্যাগুলো হবে অর্ধেক। টি-টোয়েন্টিতে হোম ও অ্যাওয়ে দুই সিরিজেই জিতলে সমান সংখ্যক বোনাস দেওয়া হবে। যা ওয়ানডেতে অ্যাওয়ে সিরিজ জয়ের বোনাসের সমান।

ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুই সংস্করণেই র‍্যাঙ্কিংয়ে সবার ওপরে ভারত। ওয়ানডেতে দুই থেকে চারে অবস্থান করছে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই থেকে চারে রয়েছে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। আর টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া। দুই, তিন ও চারে অবস্থান করছে দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড ও ভারত।

