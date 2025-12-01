Ajker Patrika
ক্রিকেট

অ্যাশেজে সমতায় ফিরতে ইংল্যান্ডকে মাথা খাটানোর পরামর্শ দিলেন বয়কট

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রথম ম্যাচ হেরেছে ইংলিশরা। ছবি: এক্স
প্রথম ম্যাচ হেরেছে ইংলিশরা। ছবি: এক্স

পার্থ টেস্টে ৮ উইকেটে হেরেছে ইংল্যান্ড। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচটি শেষ হয়েছে দুই দিনেই। বাজেভাবে হারের পর ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া সফরকারী দল। কঠিন পরিস্থিতিতে বেন স্টোকসের দলকে মাথা খাটানোর পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার জিওফ বয়কট।

প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসেই ব্যাটিংয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে ১৭২ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৪ রানে অলআউট হয় তারা। ২ উইকেট হারিয়ে অতিথিদের দেওয়া ২০৬ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। ব্রিজব্রেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে আগামী ৪ ডিসেম্বর।

মুলত আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের কারণেই ধস নামে ইংল্যান্ড শিবিরে। বয়কট মনে করেন, ব্রিজবেন টেস্টে এই পরিকল্পনা থেকে বের হয়ে আসতে না পারলে একই পরিণতি বরণ করতে হতে পারে ইংল্যান্ডকে। পরিস্থিতি বিবেচনায় তাই ব্যাটারদের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিংয়ের তাগিদ দিলেন বয়কট।

ডেইলি টেলিগ্রাফে নিজের কলামে বয়কট লিখেছেন, ‘বেন স্টোকস যদি আমাদের ব্যাটারদের আক্রমণে উৎসাহিত করতে থাকেন, তাহলে সেটা আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনাকে সাহায্য করবে না। বিষয়টা হবে নিজেদের ক্ষতির উপর এক আঙুল রেখে আক্রমণ করে যাওয়ার মতো।’

পার্থ টেস্টে ব্যর্থ হলেও ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের অতীত সাফল্যের কথা ভুলে যাননি বয়কট, ‘কেউ খেলোয়াড়দের ইতিবাচক হতে নিষেধ করছে না। এই দলের খেলোয়াড়রা আমাদের কিছু অসাধারণ, রোমাঞ্চকর এবং বিনোদনমূলক ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। আমরা কেবল তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি যে, তাঁরা তাদের মস্তিষ্ক ব্যবহার করুক এবং এমন সময়ের দাবি মেনে ব্যাটিং করুক। কারণ তাঁদের সিরিজে ফিরতে হবে। এখন পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত এবং সেই অনুযায়ী ব্যাট করা উচিত।’

এর আগে সবশেষ ২০১০–১১ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাশেজ সিরিজ জিতেছিল ইংল্যান্ড। সে সিরিজে ছিলেন না বর্তমান দলের কোনো ক্রিকেটার। তাই নতুনদের ঐতিহাসিক সিরিজ জেতার ওপর জোর দিয়েছেন বয়কট, ‘এই দলের কেউই অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাশেজ জেতেনি। তোমরা অসম্পূর্ণ কাজটি সেরে ফেলো। তাহলে আর কিছু বলার থাকবে না। তোমরা তোমাদের হাত ধরে আসা গৌরব উপভোগ করতে পারবে।’

বিষয়:

খেলাইংল্যান্ডক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শোকজ করব না, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

শোকজ করব না, আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থিতা বাতিল: ইসি আনোয়ারুল

১৬ হাজার কোটি টাকার ১৮ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন

১৬ হাজার কোটি টাকার ১৮ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

অনেক সরকারি স্কুলে হচ্ছে না বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ