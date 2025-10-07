‘মারুফার মতো ক্রিকেটার আগে কখনো পায়নি বাংলাদেশ’

ক্রীড়া ডেস্ক
কলম্বোয় ২ অক্টোবর পাকিস্তানকে উড়িয়ে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে শুরুটা দারুণ হয়েছে বাংলাদেশের। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ-সেরা মারুফা আক্তারকে প্রশংসায় ভাসাতে থাকেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। নিগার সুলতানা জ্যোতির মতে, বাংলাদেশের ক্রিকেটে সেরা পেসার হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে মারুফার।
২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলা শুরু মারুফার। বাংলাদেশের জার্সিতে তিন বছরে ২৭ ওয়ানডে ও ৩০টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিয়েছেন ৪২ উইকেট। নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে প্রতিপক্ষের রানের চাকাও তিনি আটকে রাখতে পারেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে ২ অক্টোবর নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে ৭ ওভারে ৩১ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ইনিংসের প্রথম ওভার বোলিংয়ে এসে পরপর দুই বলে পাকিস্তানের দুই টপঅর্ডার ব্যাটার ওমাইমা সোহেল, সিদরা আমিনকে বোল্ড করেন, যার মধ্যে সিদরা আমিনকে যে বলে আউট করেছেন মারুফা, তাতে তাঁর (মারুফা) বোলিংকে টুর্নামেন্টের সেরা ডেলিভারি বলেছিলেন লাসিথ মালিঙ্গা।
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে দুর্দান্ত শুরু করা বাংলাদেশ আজ খেলতে নামবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড ম্যাচ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নামার আগে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন অধিনায়ক জ্যোতি। মারুফার প্রসঙ্গ এলে জ্যোতি বলেন, ‘আগেও ভালো কিছু পেসার ছিল আমাদের। তবে মারুফাকে নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে, তেমন আগে কখনো কেউ পায়নি। আমি মনে করি, সে (মারুফা) বাংলাদেশের ইতিহাসের সেরা পেসার হতে পারে।’
২০২৩, ২০২৪ সালে দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছেন মারুফা। তবে তিনি এবারই প্রথমবারের মতো খেলছেন ওয়ানডে বিশ্বকাপে। মারুফার ওপর যেন প্রত্যাশার বাড়তি চাপ না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখছেন জ্যোতি। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘আমার মতে, মারুফার এখন বিশ্বকাপে মনোযোগী হওয়া দরকার। তাকে নিয়ে কী আলোচনা হচ্ছে, সেগুলোর প্রভাব পারফরম্যান্সে পড়া উচিত না। কীভাবে পরবর্তী ম্যাচের জন্য প্রস্তুত করবে এবং দলের জন্য নিজের সেরাটা কীভাবে দিতে পারে, এগুলো ভাবা উচিত।’
নারী টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড মুখোমুখি হয়েছে চারবার। প্রতিবারই হেরেছে বাংলাদেশ। তবে ওয়ানডেতে দল দুটি মুখোমুখি হয়েছে একবার। ২০২২ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপে ওয়েলিংটনে বাংলাদেশকে ১০০ রানে হারিয়ে দিয়েছিল ইংল্যান্ড। এবারের বিশ্বকাপে ফের দেখা হচ্ছে তাদের। দুটি দলই জয় দিয়ে তাদের টুর্নামেন্ট শুরু করেছে। তবে নেট রানরেটে দুই দলের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশের নেট রানরেট +৩.৭৭৩ ও +১.৬২৩।
